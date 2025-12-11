Lempäälän kunta ja Senaatti-kiinteistöt ovat sopimassa suunnitteluvarauksesta vankilan rakentamiseksi
Lempäälään suunnitteilla olevan vankilan kiinteistövaraussopimus on Lempäälän kunnanhallituksen käsittelyssä 15. joulukuuta 2025.
Senaatti-kiinteistöt hakee suunnitteluvarausta määräaloille kiinteistöistä Karvonen 418-406-2-35 ja Hulikankulma 418-406-2-335. Määräalojen koot ovat 29 hehtaaria ja 10 hehtaaria, ja ne sijaitsevat Marjamäen yritysalueella Hulikankulman eteläosassa. Sopimuksen mukaan suunnitteluvaraus on voimassa 31.12.2030 saakka. Varauksen jatkosta voidaan sopia erikseen.
Lisäksi Senaatti-kiinteistöt esittää Lempäälän kunnalle, että asemakaavoitus alueella käynnistetään. Kaavoitus toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Senaatti-kiinteistöjen ja Lempäälän kunnan kesken erityisesti turvallisuusvaatimukset huomioiden. Sopimuksen mukaan Senaatti-kiinteistöt sitoutuu maksamaan kaavoituksesta aiheutuvat kustannukset sekä vastaamaan tarvittavista selvityksistä ja suunnitelmista. Lempäälän kunta toimii selvitysten tilaajana ja valvojana.
Marjamäen yritysalueella on parhaillaan käynnissä yleiskaavan muutos. Vankilahankkeen hankesuunnittelu etenee asemakaavoituksen kanssa vuosina 2026–2027. Kuntalaiset voivat osallistua kaavoitustyöhön sekä yleiskaava- että asemakaavavaiheessa kaavoitusprosessien edetessä.
Hankkeen kokonaislaajuus asemakaavan toteutuessa on noin 35 000–50 000 neliökilometriä.
Vankilan suunnittelu- ja rakentamisvaihe ajoittuvat vuosille 2028–2033. Hankkeeseen sisältyy varaus lisärakennuksen rakentamiselle toisessa vaiheessa.
Lisätietoa:
tonttipäällikkö Jukka Suhonen, Lempäälän kunta, puh. 050 383 3778, jukka.suhonen@lempaala.fi
yhdyskuntajohtaja Tiia Levonmaa, Lempäälän kunta, puh. 050 383 9608, tiia.levonmaa@lempaala.fi
Yhteyshenkilöt
Sini KantolaViestintäpäällikkö / Lempäälän kuntaPuh:050 383 0560sini.kantola@lempaala.fi
Linkit
Lempäälän kunta
Lempäälä on 25 000 asukkaan vetovoimainen ja kasvava kunta Tampereen kaupunkiseudulla. Sijaintimme Suomen kasvukäytävällä luo hyvän perustan kuntamme tulevaisuudelle.
Lempäälässä on tutkitusti hyvä asua, tehdä työtä ja yrittää. Tärkein tehtävämme on huolehtia kuntalaisten hyvinvoinnista kaikissa elämänkaaren vaiheissa.
