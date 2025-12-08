Paraisten vuoden 2025 kulttuuripalkinto She’s Leaving Home -yhtyeelle

Kulttuuripalkinto annetaan yksittäisille henkilöille, työryhmille, yhdistyksille ja muille yhteisöille, jotka ovat merkittävällä tavalla edistäneet Paraisten kulttuurielämää. Ehdotuksia palkinnon saajaksi antaa yleisö, ja hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta päättää, kenelle palkinto myönnetään.

She’s Leaving Home on omaperäinen Beatles-tribuuttibändi, joka erottuu joukosta naispuolisella solistillaan ja kitarattomuudellaan. Bändi on kerännyt huomiota ulkomailla ja esiintynyt Suomen ja Euroopan lisäksi Yhdysvalloissa ja Brasiliassa. Tie maailmalle aukesi Liverpoolin Beatleweek-tapahtumasta, jossa bändi on vieraillut useita kertoja. Yhtyeen musiikkia on julkaistu suosituimmilla suoratoistoalustoilla.

She’s Leaving Home järjestää myös Pargas Beatles Festiä, jota kutsutaan yhdeksi maailman pienimmistä Beatles-festivaaleista. Tapahtuma tarjoaa viikonlopun täynnä musiikkia ja iloa, ja houkuttelee vieraita läheltä ja kaukaa. Seuraava festivaali järjestetään 18.–20.9.2026, ja se on kolmas laatuaan. Yhtyeen panos paikalliseen musiikkielämään on merkittävä ja bändin jäsenet ovat aktiivisia Paraisten kulttuurielämässä myös muilla tavoin, muun muassa eri kokoonpanoissa, teatterissa sekä musiikinopettajina.

Paraisten kaupungin kulttuuripalkinto 2025 jaetaan kaupunginvaltuuston ensimmäisessä kokouksessa vuonna 2026. Palkinto annetaan henkilöille, ryhmille tai yhteisöille, jotka ovat merkittävästi edistäneet Paraisten kulttuurielämää.

Kirkonkirjojen digitointia 1600-luvulta nykypäivään

Paraisten kaupungin hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta on valinnut vuoden 2025 kotiseutupalkinnon saajat. Palkinto jaetaan kahdelle henkilölle, jotka ovat merkittävästi edistäneet paikallisen historian ja kulttuurin digitalisointia ja tehneet aineiston helpommin saavutettavaksi.

Åke Johansson on digitoinut Väståbolandin seurakunnan kaikki kirkonkirjat 1600-luvulta alkaen – yhteensä noin 200 000 sivua materiaalia Paraisilta, Nauvolta, Korppoosta, Houtskäristä ja Iniöstä. Johansson on ollut aktiivinen sukututkimuksen edistäjä ja perustanut Paraisten Sukututkijat -yhdistyksen 1980-luvulla.

Johan Nordström on puolestaan digitoitunut paikallista kulttuurihistoriaa 1960-luvulta nykypäivään. Hän on tallentanut Pargas LokalTV:n (ParTV) ohjelmat 1980- ja 90-luvuilta, jotka ovat nykyään lainattavissa DVD-muodossa Paraisten kirjastossa. Lisäksi Nordström on digitoitunut materiaalia PopRockArkistoon, joka sisältää musiikkia, julisteita ja ohjelmalehtisiä Paraisten bändeistä ja orkestereista 1960-luvulta tähän päivään.

Kotiseutupalkinto myönnetään merkittävästä työstä Paraisten paikallishistorian ja kulttuuriympäristön hyväksi. Palkinto luovutetaan Paraisten kaupunginvaltuuston ensimmäisessä kokouksessa vuonna 2026.