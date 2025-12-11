Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunta ja turvallisuuslautakunta pitävät vuoden viimeiset kokouksensa 17.12.2025

Keski-Suomen hyvinvointialueen asiakasmaksuihin esitetään muutoksia vuodelle 2026

Keski-Suomen hyvinvointialueen terveydenhuollon asiakasmaksuhinnastoon esitetään sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksuasetusta vastaavia korotuksia 1.1.2026 alkaen. Asiakasmaksujen asetuksessa säädettyihin enimmäiseuromääriin tehdään 6,93 prosentin suuruinen korotus siten, että indeksillä tarkistetut euromäärät pyöristetään lähimpään 0,10 euroon. Esitetty muutos on kansaneläkemuutoksen mukainen.

Sosiaalihuollon palveluissa esitetyt muutokset perustuvat pääsääntöisesti siihen, että hintoja on tarkasteltu vastaamaan paremmin palvelusta aiheutuvia kustannuksia. Korotuksia esitetään muun muassa ylläpitomaksuihin sekä omaishoidon virkistysvapaan hintaan. Tukipalveluiden osalta korotuksia esitetään kuntouttavan päivätoiminnan ja omaishoidon päivätoiminnan maksuihin, hygieniapalvelun maksuun, omaehtoisen kuntosaliharjoittelun maksuun, kuljetusmaksuihin sekä yhteisöllisen asumisen tarvikepakettiin. Aikuisten sosiaalipalveluiden osalta ehdotetaan lyhytaikaisesta ja kiireellisestä tilapäisestä asumisesta perittäväksi vuorokausimaksua.

Vammaispalveluissa esitetään muutosta harkinnanvaraiseen liikkumisen tukeen, mikäli henkilö ei täytä vammaispalvelulain mukaisia liikkumisen tuen myöntämisen kriteerejä. Lisäksi esitetään käyttöönotettavaksi peruuttamatta jääneen palvelun maksu lyhytaikaisen huolenpidon palveluissa.

Muutamia esimerkkejä esitetyistä yleisimmistä maksuista

Sosiaali- ja terveysaseman lääkäripalvelumaksu 30,20 euroa / käynti​

Sosiaali- ja terveysaseman kiirevastaanoton käyntimaksu 41,40 euroa / käynti​

Poliklinikkamaksu 71,30 euroa / käynti​

Päiväkirurginen leikkaus 233,80 euroa / käynti​

Maksukaton raja-arvo on 815 euroa.​

Peruuttamatta jätetystä palvelusta 18 vuotta täyttäneiltä 73,70 euroa.

Turvallisuuslautakunta päättää pelastustoimen asiakasmaksuista aluevaltuuston hyväksymien perusteiden mukaisesti. Maksuihin esitetään korotuksia vastaamaan paremmin kohonneita kustannuksia sekä keskimääräistä valtakunnallista hintatasoa.

Järjestöjen toiminta-avustukset vuodelle 2026

Keski-Suomen hyvinvointialueen muille kuin STEAn kohdennettua toiminta-avustusta saaville järjestöille myöntämät toiminta-avustukset olivat haettavissa 14.11.-5.12.2025. Määräaikaan mennessä tuli 152 hakemusta, joiden yhteissumma oli 1 193 991 euroa. Talousarvioon järjestöavustuksiin kokonaisuudessaan varattu määräraha vuodelle 2026 oli 935 000 euroa, eli summa säilyi samana kuin aiemmin. Järjestöavustusten määrä sekä haettu summa kasvoi edellisvuodesta.

Hyvinvointialueen aluehallitus hyväksyi kokouksessaan 7.10.2025 avustusohjeen, jossa kuvattujen arvioinnin perusteiden mukaisesti hankehakemukset arvioitiin ja pisteytettiin. Arvioitavia näkökulmia olivat, että hakemus kohdentuu hyvinvointialueen toimintakentälle ja tukee strategian, talousarvion toiminnallisten tavoitteiden tai hyvinvointisuunnitelman tavoitteiden saavuttamista. Lisäksi arvioitiin hakemuksessa kuvatun toiminnan yhteyttä sosiaali- ja terveyspalveluihin tai pelastuspalveluihin. Avustettava toiminta voi olla paikallista, seudullista tai koko hyvinvointialueen alueella tapahtuvaa.

Lautakunnalle annetussa esityksessä esitetään STEA-kohdennettua toiminta-avustusta saaville kahdeksalle järjestölle 643 000 euroa. STEAn avustusta saavat järjestöt ovat: Mieli Jyväskylän seudun mielenterveys ry (Kriisikeskus Mobile), Psykiatrisen kuntoutuksen tuki ry, Jyväskylän A-kilta ry, Äänesseudun Ilona ry, Hankasalmen mielenterveysyhdistys Tuikku ry, Ystäväntupa ry, Jyväskylän Suvanto ry. Muihin toiminta-avustuksiin esitetään 292 000 euroa.

Listaus esitetyistä avustuksen saajista ja esitetyistä summista ovat STEAn avustusta saavien osalta esityslistalla ja muiden osalta listan liitteenä.

Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunnan listalla on myös Valtuustoaloite perusterveydenhuollon ja hoidon jatkuvuuden kehittämisohjelma vuoteen 2030 - omalääkärimallin asteittaisesta käyttöönotosta sekä Keski-Suomen hyvinvointialueen rakenteellisen sosiaalityön toteutussuunnitelma ja sosiaalisen raportoinnin kooste 1.10.2024-30.9.2025.

