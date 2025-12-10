Jatke Oy

Jatke rakentaa Tapiolan urheilupuistoon 6 000 katsojapaikan jalkapallostadionin ja asuntoja

11.12.2025 13:49:14 EET | Jatke Oy | Tiedote

Espoon kaupunki ja Jatke Toimitilat Oy ovat allekirjoittaneet 11.12.2025 urakkasopimuksen uuden jalkapallostadionin rakentamisesta Tapiolan urheilupuistoon yhteistoiminnallisena projektinjohtourakkana. Hanke sisältää stadionin lisäksi pysäköintilaitoksen sekä asuinkerrostalojen rakentamisen stadionin kanssa samaan kortteliin.

Suuntaa-antava havainnekuva (pohjoisesta) Tapiolan urheilupuiston uudistuksesta, joka valmistuu vuonna 2029.
Suuntaa-antava havainnekuva (pohjoisesta) Tapiolan urheilupuiston uudistuksesta, joka valmistuu vuonna 2029. Arkkitehtitoimisto HKP

Uusi Jatkeen rakentama UEFA 3 -kategorian jalkapallostadion parantaa merkittävästi Tapiolan urheilupuiston tarjontaa ja mahdollistaa kansainvälisen tason pelit sekä suurtapahtumat. Nykyiset jalkapallokentän olosuhteet Tapiolan urheilupuistossa eivät täytä Veikkausliigan vaatimuksia, joten hanke on espoolaiselle urheiluväelle hartaasti odotettu. Uuden stadionin kapasiteetti tulee olemaan noin 6 000 katettua istumapaikkaa.

Hankkeen kehitysvaihe on käynnistetty joulukuussa 2025, ja se kestää ensi vuoden kesään asti. Kehitysvaiheessa muun muassa määritetään hankkeen lopullinen laajuus, laaditaan yleissuunnitelmat, haetaan hankkeelle rakennuslupa ja valmistellaan toteutussuunnittelua. Rakentaminen aloitetaan arvioidusti syksyllä 2026. Jalkapalloa uudella stadionilla pääsee pelaamaan vuonna 2029.

Kokonaisarvoltaan merkittävä urakka Jatkeelle

Rakentamisen aikana nykyiset Tapiolan urheilupuiston liikuntahallit pysyvät käytössä, mutta osa jalkapallokentistä poistuu. Alueella on jo aiemmin käynnistetty laajempi urheilupuiston uudistus, jossa urheilupuistoa kunnostetaan erilaisilla katu- ja puistoalueiden töillä sekä sen tarjontaa täydennetään mahdollisesti uudella monitoimihallilla.

“Urakkasopimuksen allekirjoituksen myötä olemme taas askeleen lähempänä uudistunutta Tapiolan urheilupuistoa. Alueella on jo aloitettu urheilupuiston pohjoisosan yleisten alueiden rakentaminen. Rakennustöiden myötä urheilupuistosta muodostuu viihtyisä, eri kulkumuodoilla saavutettava urheilun ja tapahtumien keskus”, sanoo Tapiolan projektinjohtaja Jarmo Kulmala Espoon kaupungilta.

Samaan hankekokonaisuuteen stadionin kanssa kuuluu Jatke Uusimaa Oy:n toteuttama asuntorakennushanke stadionkorttelin länsireunalle. Asuntorakentamisen hankekehitysvaihe tehdään yhteistyössä Jatke Toimitilojen kanssa. Stadionin kanssa samaan kortteliin rakentuu yhteensä 90 asuntoa, ja näiden urakoinnin on kaavailtu alkavan kesällä 2027.

”Tämä on merkittävä hanke Jatke Toimitiloille ja asunto-osiot toteuttavalle Jatke Uusimaalle. Hanke helpottaa seuraaville vuosille liikevaihtotavoitteiden saavuttamista. Tapiolan urheilupuiston alueen kehittäminen ja jalkapallon pääsarjatason areena on ollut espoolaisten toive jo vuosikymmeniä. On hienoa päästä kehittämään ja toteuttamaan tätä kauan odotettua hanketta”, kommentoi Jatke Toimitilat Oy:n yksikönjohtaja Juho Varelius.

Suuntaa-antava havainnekuva (pohjoisesta) Tapiolan urheilupuiston uudistuksesta, joka valmistuu vuonna 2029.
Suuntaa-antava havainnekuva (pohjoisesta) Tapiolan urheilupuiston uudistuksesta, joka valmistuu vuonna 2029.
Arkkitehtitoimisto HKP
Suuntaa-antava havainnekuva luoteeesta/Tapiolan urheilupuiston uudistus.
Suuntaa-antava havainnekuva luoteeesta/Tapiolan urheilupuiston uudistus.
Arkkitehtitoimisto HKP
Suuntaa-antava havainnekuva lännestä/Tapiolan urheilupuiston uudistus.
Suuntaa-antava havainnekuva lännestä/Tapiolan urheilupuiston uudistus.
Arkkitehtitoimisto HKP
Suuntaa-antava havainnekuva viistosta/Tapiolan urheilupuiston uudistus.
Suuntaa-antava havainnekuva viistosta/Tapiolan urheilupuiston uudistus.
Arkkitehtitoimisto HKP
Jatke-konserni

Radiokatu 3
00240 Helsinki

Jatke on suomalainen, yksityisomisteinen rakennusalan konserni. Rakennamme ja korjaamme pääkaupunkiseudun, Tampereen ja Turun alueilla koteja ja työpaikkoja, joissa on hyvä olla ja elää. Meillä työskentelee noin 430 rakennusalan ammattilaista. Liikevaihtomme vuonna 2024 oli 482 miljoonaa euroa.

