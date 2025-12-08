Hämeenmaa haluaa vahvistaa Heinolan keskustan palvelutarjontaa
Hämeenmaa suunnittelee uuden ison S-marketin rakentamista Heinolan keskustaan. Osuuskauppa on tehnyt tarjouksen kaupungintalon ja valtuustotalon kiinteistöistä ja tontista osoitteessa Rauhankatu 3.
Tavoitteena on, että heinolalaiset saavat lähivuosina uuden merkittävästi isomman S-marketin kaupungin keskustaan.
”Uudesta S-marketista tulee yhtä iso kuin mitä Heinolan ja Heinoskan S-market ovat yhteensä”, Hämeenmaan toimitusjohtaja Olli Vormisto kertoo.
Uuden myymälän kooksi on suunniteltu 4 000–5 000 neliötä.
Tavoitteena vahvistaa kaupungin keskustaa
Tarjouskilpailun ehtojen mukaisesti Heinolan kaupungintalo ja valtuustotalo ovat kaupungin käytössä vuoden 2027 loppuun asti. Uuden S-marketin rakentaminen voisi olla mahdollista aloittaa aikaisintaan vuonna 2028.
Päivittäistavarakaupan rakentaminen tontille vaatii kaavamuutoksen.
”Kaavoitus voi mahdollisesti käynnistyä jo ensi vuonna. Nopeimmillaan uusi S-market voi valmistua vuoden 2029 aikana”, arvioi Vormisto.
Toteutuessaan hanke vahvistaisi Heinolan keskustan elinvoimaa.
”Haluamme osaltamme kehittää Heinolan keskustaa ja vahvistaa alueen nykyistä palvelutarjontaa”, Vormisto sanoo.
Uusi myymälä korvaa nykyiset
Hämeenmaa rakentaa parhaillaan uutta Prismaa Heinolan Tähtiniemeen. Prisma Heinolan avajaisia vietetään näillä näkymin keväällä 2027.
”Olemme rakentamassa paljon Heinolaan. Myös tämä uusin suunniteltu investointimme työllistäisi merkittävästi alueellisesti ja lisäisi Heinolan elinvoimaa”, Vormisto sanoo.
Heinolan torin kupeessa toimiva S-market Heinola ja hieman etäämmällä keskustasta sijaitseva S-market Heinoska palvelevat normaalisti, kunnes uusi S-market mahdollisesti valmistuu.
”Kun uusi kauppa valmistuu, nykyiset myymälät muokataan uuteen käyttöön”, kertoo Vormisto.
Yhteyshenkilöt
Olli VormistoToimitusjohtajaOsuuskauppa HämeenmaaPuh:050 358 8336olli.vormisto@sok.fi
Tietoa julkaisijasta
Hämeenmaa – 177 000 asiakasomistajan omistama paikallinen yritys
Osuuskauppa Hämeenmaa toimii Kanta- ja Päijät-Hämeessä, 21 kunnan alueella. Hämeenmaa on alueensa suurin yritys, joka työllistää noin 3 300 työntekijää. Osuuskaupan omistavat sen asiakasomistajat, ja Hämeenmaalla omistajia on jo yli 177 000. Edullisten ja luotettavien kauppapalvelujen lisäksi omistajuus palkitsee muun muassa kuukausittaisena Bonuksena. Tuloksensa Hämeenmaa käyttää jäsentensä palveluiden ja verkostonsa kehittämiseen.
