Aluevaalien keskimääräiset kampanjakulut laskivat – kokonaisrahoituksesta 39 % ulkopuolista tukea

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) on tarkastanut huhtikuussa 2025 pidettyjen aluevaalien vaalirahoitusilmoitukset. 88 % hyvinvointialueille valituista valtuutetuista ja varavaltuutetuista jätti vaalirahoitusilmoituksensa määräaikaan mennessä.



607 ilmoitusvelvolliselle lähetettiin kehotus toimittaa vaalirahoitusilmoitus ja 155 ilmoitusvelvolliselle toinen kehotus. Yhteensä 23 ilmoitusvelvolliselle toimitettiin kuulemispyyntö ennen uhkasakon asettamista. Kuulemisvaiheen määräajan päätyttyä 1.10.2025 kaikki ilmoitusvelvolliset olivat toimittaneet vaalirahoitusilmoituksensa tarkastusvirastolle.

Tarkastusviraston tavoitteena oli varmistaa, että kaikki ilmoitusvelvolliset tekevät pakollisen vaalirahoitusilmoituksen. Samoin pyrittiin varmistamaan, että ilmoituksissa ei ole olennaisia laskentavirheitä tai teknisiä virheitä.



”Tavoitteenamme on valvonnan avulla varmistaa, että kaikki tuet on ilmoitettu lain mukaisesti ja vaalirahoitusilmoitus on täytetty lain edellyttämällä tarkkuudella. Tarkastusviraston tietoon ei ole tullut seikkoja, joiden perusteella sillä olisi syytä epäillä vastaanottamiensa ilmoitusten oikeellisuutta”, sanoo johtava tilintarkastaja Pontus Londen.



Vaalikampanjaan käytettiin keskimäärin 1 261 euroa. Kulut laskivat vuoden 2022 aluevaaleihin verrattuna, jolloin kampanjan kustannukset olivat keskimäärin 1 684 euroa.



Ilmoitusvelvollisten yhteenlaskettu vaalirahoitus oli vaalirahoitusilmoitusten perusteella 6,6 miljoonaa euroa. Ilmoitusvelvolliset saivat ulkopuolista tukea vaalikampanjoihinsa 2,6 miljoonaa euroa eli 39 prosenttia kokonaisrahoituksesta. Vaalirahoitusilmoituksissa nimettyjen antajien osuus tästä ulkopuolisesta tuesta oli noin 1,4 miljoonaa euroa eli 54 prosenttia.



Vuoden 2025 aluevaaleissa vapaaehtoiset ennakkoilmoitukset tuli toimittaa viimeistään vaalipäivää edeltävänä päivänä. Ennakkoilmoitus on suunnitelma vaalikampanjan rahoituksesta ja kuluista, ja se perustuu ilmoituksen tekohetkellä tehtyyn arvioon.



Ennakkoilmoituksen tekemällä ehdokas voi viestiä äänestäjille vaalirahoituksestaan läpinäkyvällä tavalla jo ennen vaalipäivää. Aluevaaleissa 40 % ehdokkaista teki ennakkoilmoituksen vaalirahoituksesta. Kaikki toimitetut ennakkoilmoitukset on julkaistu vaalirahoitusvalvonta.fi -verkkopalvelussa.

