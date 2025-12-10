Kymenlaakson kausirokotuskattavuus maan keskiarvoa korkeampi
Rokotuskierroksella tarjottiin ajalla 4.10.–27.11.2025 maksutonta influenssarokotetta ja koronarokotteen tehostetta ennalta määritellyille kohderyhmille.
Kymenlaakson hyvinvointialueen vuoden 2025 kausirokotuskierros päättyi 27.11.2025. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen raportoinnin mukaan Kymenlaakson rokotuskattavuus oli viikolla 49 sekä influenssarokotteen että koronarokotteen tehosteannoksen osalta maan keskiarvoa korkeampi. Yli 65-vuotiaiden influenssarokotuskattavuus oli tuolloin 59,4 %, kun maan keskiarvo oli 55,2 %. Kaikkien kymenlaaksolaisten osalta influenssarokotuskattavuus oli 30,8 %. Koko maan keskiarvo oli 25,4 %.
Koronarokotteen tehosteannoksen kattavuus oli viikolla 49 kaikkien kymenlaaksolaisten osalta 14,7 % maan keskiarvon ollessa 10,6 %. Yli 80-vuotiaista kymenlaaksolaisista 66,7 % oli saanut koronarokotteen tehosteannoksen, kun koko maan vastaava keskiarvo oli 61,6 %.
Yhteensä rokotuksissa kävi Kymenlaakson terveysasemilla 28 128 henkilöä. Todellinen henkilömäärä on suurempi, sillä rokotuksia annettiin myös muiden terveysasemakäyntien yhteydessä sekä muun muassa neuvoloissa.
Maksutonta influenssarokotetta tarjotaan edelleen muiden terveysaseman hoitajakäyntien yhteydessä niin kauan, kun rokotteita riittää. Lisäksi voimakkaasti immuunipuutteiset henkilöt voivat varata ajan rokotukseen ottamalla yhteyttä terveysasemaan p. 05 220 2000 tai chatissa (avoinna arkisin kello 7–20). Oma Kymenlaakso -palvelussa voi myös suoraan varata ajan hoitajan vastaanotolle, jossa rokotus annetaan.
Kymenlaakson hyvinvointialue kiittää kaikkia rokotuksissa kävijöitä.
