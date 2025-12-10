Rikkomispäätökset: Komissio kehottaa Suomea korjaamaan puutteet EU:n lainsäädännön noudattamisessa

Vaarallisista aineista aiheutuvien suuronnettomuuksien ehkäisemistä koskevat kansalliset säännöt

Euroopan komissio on päättänyt lähettää perustellun lausunnon Suomelle, koska Suomi ei ole saattanut kansallista lainsäädäntöään kaikilta osin niin kutsutun Seveso III ‑direktiivin (2021/18/EU) mukaiseksi. Direktiivin tavoitteena on ehkäistä suuronnettomuuksia ja minimoida niiden vaikutukset ihmisten terveyteen ja ympäristöön. Seveso III ‑direktiiviä sovelletaan EU:ssa yli 12 000 teollisuuslaitokseen, joissa käytetään tai varastoidaan suuria määriä vaarallisia aineita. Direktiivissä säädetään erilaisista turvallisuusjärjestelyistä, joita tulee noudattaa esimerkiksi kemian- ja petrokemian teollisuudessa sekä polttoaineen tukkumyynnissä ja varastoinnissa. Komissio lähetti Suomelle asiasta virallisen ilmoituksen heinäkuussa 2020. Suomi on korjannut osan puutteista, muttei ole edelleenkään saattanut osaksi kansallista lainsäädäntöään säännöksiä, jotka koskevat tietojen saantia, muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeutta sekä tarkastusten koordinointia.

Metaaniasetus

Euroopan komissio on päättänyt lähettää perustellun lausunnon Suomelle metaaniasetuksen ((EU) 2024/1787) rikkomisesta. Suomi ei ole nimennyt eikä ilmoittanut komissiolle toimivaltaista viranomaista, joka vastaisi sääntöjen soveltamisen seurannasta ja valvonnasta. EU:n metaaniasetuksella pyritään vähentämään öljy-, maakaasu- ja kivihiilialan metaanipäästöjä. Sen tavoitteena on parantaa metaanipäästöjen mittaamista ja raportointia EU:ssa, edistää niiden vähentämistä sekä lisätä avoimuutta EU:ssa ja maailmanlaajuisesti. Asetuksessa myös kannustetaan EU:n kansainvälisiä kumppaneita mittaamaan, raportoimaan ja vähentämään omia metaanipäästöjään. Jäsenmaiden oli ilmoitettava toimivaltaisten viranomaistensa nimet ja yhteystiedot komissiolle viimeistään 5. helmikuuta 2025. Komissio toteaa, että Suomi ei ole vieläkään täyttänyt tätä velvoitetta.

Suomella on nyt kaksi kuukautta aikaa vastata ja korjata komission esiin tuomat puutteet. Muussa tapauksessa komissio voi päättää viedä asiat Euroopan unionin tuomioistuimeen.

Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/inf_25_2745