Rikkomispäätökset: Komissio kehottaa Suomea korjaamaan puutteet EU:n lainsäädännön noudattamisessa
Euroopan komissio on julkaissut rikkomusmenettelyjä koskevan joulukuun koosteen, joka sisältää komission oikeudelliset toimenpiteet niitä EU:n jäsenmaita vastaan, jotka eivät ole noudattaneet EU:n lainsäädännön mukaisia velvoitteitaan. Suomelle annetaan kaksi muistutusta.
Vaarallisista aineista aiheutuvien suuronnettomuuksien ehkäisemistä koskevat kansalliset säännöt
Euroopan komissio on päättänyt lähettää perustellun lausunnon Suomelle, koska Suomi ei ole saattanut kansallista lainsäädäntöään kaikilta osin niin kutsutun Seveso III ‑direktiivin (2021/18/EU) mukaiseksi. Direktiivin tavoitteena on ehkäistä suuronnettomuuksia ja minimoida niiden vaikutukset ihmisten terveyteen ja ympäristöön. Seveso III ‑direktiiviä sovelletaan EU:ssa yli 12 000 teollisuuslaitokseen, joissa käytetään tai varastoidaan suuria määriä vaarallisia aineita. Direktiivissä säädetään erilaisista turvallisuusjärjestelyistä, joita tulee noudattaa esimerkiksi kemian- ja petrokemian teollisuudessa sekä polttoaineen tukkumyynnissä ja varastoinnissa. Komissio lähetti Suomelle asiasta virallisen ilmoituksen heinäkuussa 2020. Suomi on korjannut osan puutteista, muttei ole edelleenkään saattanut osaksi kansallista lainsäädäntöään säännöksiä, jotka koskevat tietojen saantia, muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeutta sekä tarkastusten koordinointia.
Metaaniasetus
Euroopan komissio on päättänyt lähettää perustellun lausunnon Suomelle metaaniasetuksen ((EU) 2024/1787) rikkomisesta. Suomi ei ole nimennyt eikä ilmoittanut komissiolle toimivaltaista viranomaista, joka vastaisi sääntöjen soveltamisen seurannasta ja valvonnasta. EU:n metaaniasetuksella pyritään vähentämään öljy-, maakaasu- ja kivihiilialan metaanipäästöjä. Sen tavoitteena on parantaa metaanipäästöjen mittaamista ja raportointia EU:ssa, edistää niiden vähentämistä sekä lisätä avoimuutta EU:ssa ja maailmanlaajuisesti. Asetuksessa myös kannustetaan EU:n kansainvälisiä kumppaneita mittaamaan, raportoimaan ja vähentämään omia metaanipäästöjään. Jäsenmaiden oli ilmoitettava toimivaltaisten viranomaistensa nimet ja yhteystiedot komissiolle viimeistään 5. helmikuuta 2025. Komissio toteaa, että Suomi ei ole vieläkään täyttänyt tätä velvoitetta.
Suomella on nyt kaksi kuukautta aikaa vastata ja korjata komission esiin tuomat puutteet. Muussa tapauksessa komissio voi päättää viedä asiat Euroopan unionin tuomioistuimeen.
Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa:
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/inf_25_2745
Yhteyshenkilöt
Ismo UlvilaTiedotuspäällikköPuh:050 541 1122ismo.ulvila@ec.europa.eu
Nina HottiTiedottajaPuh:050 384 7857nina.hotti@ec.europa.eu
Euroopan komission Suomen-edustusto
Euroopan komission Suomen-edustuston tehtävänä on:
- Tiedottaa Euroopan unionin toiminnasta ja sen vaikutuksista Suomessa.
- Tarjota suomalaisille tiedotusvälineille ja suoraan kansalaisille tietoa EU:n toimista ja päätöksistä
toimia EU-komission edustajana Suomessa.
- Raportoida komissiolle tärkeistä poliittisista, taloudellisista ja yhteiskunnallisista kehityskuluista Suomessa.
Euroopan komission Suomen-edustuston kotisivu: https://finland.representation.ec.europa.eu/index_fi
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Euroopan komission Suomen-edustusto
Hållbar tillväxt främjas genom enklare och rationellare miljölagstiftning10.12.2025 14:45:10 EET | Pressmeddelande
I dag lägger EU-kommissionen fram ett åtgärdspaket för att förenkla miljölagstiftningen. Ändringarna omfattar industriutsläpp, cirkulär ekonomi, miljöbedömningar och geospatiala data. Ändringarna bidrar till att minska företagens administrativa börda, samtidigt som EU:s ambitiösa mål för att skydda miljön och människors hälsa bibehålls.
Kestävää kasvua yksinkertaisemmalla ja järkevämmällä ympäristölainsäädännöllä10.12.2025 14:31:41 EET | Tiedote
Euroopan komissio esitteli tänään toimenpidepaketin ympäristölainsäädännön yksinkertaistamiseksi. Muutokset kohdistuvat teollisuuden päästöihin, kiertotalouteen, ympäristöarviointeihin ja paikkatietoihin. Muutoksilla kevennetään yritysten hallinnollista taakkaa, mutta ne eivät vaikuta EU:n kunnianhimoisiin tavoitteisiin edistää ympäristön ja ihmisten terveyden suojelemista.
EU-kommissionen lanserar ett omfattande paket för att integrera EU:s finansmarknader4.12.2025 11:32:19 EET | Pressmeddelande
I dag antar kommissionen ett omfattande åtgärdspaket för att undanröja hinder och frigöra den fulla potentialen hos EU:s inre marknad för finansiella tjänster. Detta paket är en viktig del av den strategi för spar- och investeringsunionen som lades fram i mars 2025 och syftet är att skapa ett mer integrerat, effektivt och konkurrenskraftigt finansiellt system.
Komissiolta mittava paketti EU:n rahoitusmarkkinoiden yhdentämiseksi4.12.2025 11:32:19 EET | Tiedote
Komissio esitteli tänään kattavan EU:n rahoituspalvelujen sisämarkkinoita koskevan toimenpidepaketin, jonka tavoitteena on poistaa esteitä ja hyödyntää markkinoiden koko potentiaali. Paketti on yksi maaliskuussa 2025 julkaistun säästö- ja investointiunionistrategian tärkeimmistä osista. Strategialla pyritään lisäämään rahoitusjärjestelmän yhdentymistä ja parantamaan sen tehokkuutta ja kilpailukykyä.
Komissio vahvistaa Euroopan taloudellista turvallisuutta uudella strategisella toimintamallilla3.12.2025 16:16:09 EET | Tiedote
Euroopan komissio ja EU:n ulkoasiainedustaja esittivät tänään yhteisen tiedonannon taloudellisen turvallisuuden vahvistamisesta. Tiedonannossa luetellaan konkreettisia toimia, joilla EU:ta voidaan vahvistaa ja sen resilienssiä kasvattaa maailmantilanteessa, jossa unioniin kohdistuu yhä vakavampia ulkoisia taloudellisia uhkia. Samalla on kuitenkin tärkeää pysyä avoimena sekä panostaa kansainväliseen kauppaan ja investointeihin.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme