Keskimääräiset kampanjakulut nousivat kuntavaaleissa – kokonaisrahoituksesta 40 % ulkopuolista tukea
Huhtikuussa pidettyjen kuntavaalien kaikki 13 966 ilmoitusvelvollista ovat tehneet lakisääteisen vaalirahoitusilmoituksen. Keskimääräiset kampanjakulut nousivat verrattuna vuoden 2021 kuntavaaleihin.
Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) on tarkastanut huhtikuussa 2025 pidettyjen kuntavaalien vaalirahoitusilmoitukset. 85 % kaikista ilmoitusvelvollisista jätti vaalirahoitusilmoituksensa määräaikaan mennessä.
2 331 ilmoitusvelvolliselle lähetettiin kehotus toimittaa vaalirahoitusilmoitus ja 698 ilmoitusvelvolliselle toinen kehotus. Yhteensä 141 ilmoitusvelvolliselle toimitettiin kuulemispyyntö ennen uhkasakon asettamista. Yhdelle ilmoitusvelvolliselle asetettiin uhkasakko vaalirahoitusilmoituksen toimittamiseksi. Ilmoitus toimitettiin tarkastusvirastolle ennen kuin oli tarpeen siirtyä seuraavaan vaiheeseen uhkasakkoprosessissa.
Tarkastusviraston tavoitteena oli varmistaa, että kaikki ilmoitusvelvolliset tekevät pakollisen vaalirahoitusilmoituksen. Samoin pyrittiin varmistamaan, että ilmoituksissa ei ole olennaisia laskentavirheitä tai teknisiä virheitä.
”Tavoitteenamme on valvonnan avulla varmistaa, että kaikki tuet on ilmoitettu lain mukaisesti ja vaalirahoitusilmoitus on täytetty lain edellyttämällä tarkkuudella. Tarkastusviraston tietoon ei ole tullut seikkoja, joiden perusteella sillä olisi syytä epäillä vastaanottamiensa ilmoitusten oikeellisuutta”, sanoo johtava tilintarkastaja Pontus Londen.
Vaalikampanjaan käytettiin keskimäärin 641 euroa. Kulut nousivat vuoden 2021 kuntavaaleihin verrattuna, jolloin kampanjan kustannukset olivat keskimäärin 451 euroa. Keskimääräisiin kampanjakuluihin liittyy kuitenkin epätarkkuutta, sillä ilmoitusvelvollisten ei tarvitse ilmoittaa yksityiskohtaisesti sellaisia kampanjoita, joiden kulut ovat jääneet alle 800 euron suuruisiksi.
Ilmoitusvelvollisten yhteenlaskettu vaalirahoitus oli vaalirahoitusilmoitusten perusteella 10,2 miljoonaa euroa. Ilmoitusvelvolliset saivat ulkopuolista tukea vaalikampanjoihinsa 4,1 miljoonaa euroa eli 40 prosenttia kokonaisrahoituksesta. Vaalirahoitusilmoituksissa nimettyjen antajien osuus tästä ulkopuolisesta tuesta oli noin 2,1 miljoonaa euroa eli 50 prosenttia.
Vuoden 2025 kuntavaaleissa vapaaehtoiset ennakkoilmoitukset tuli toimittaa viimeistään vaalipäivää edeltävänä päivänä. Ennakkoilmoitus on suunnitelma vaalikampanjan rahoituksesta ja kuluista, ja se perustuu ilmoituksen tekohetkellä tehtyyn arvioon.
Ennakkoilmoituksen tekemällä ehdokas voi viestiä äänestäjille vaalirahoituksestaan läpinäkyvällä tavalla jo ennen vaalipäivää. Kuntavaaleissa 32 % ehdokkaista teki ennakkoilmoituksen vaalirahoituksesta. Kaikki toimitetut ennakkoilmoitukset on julkaistu vaalirahoitusvalvonta.fi -verkkopalvelussa.
Tutustu julkaisuun: Kertomus vaalirahoituksen valvonnasta vuoden 2025 kuntavaaleissa
Pontus Londen
Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) varmistaa, että valtion varoja käytetään eduskunnan osoittamiin kohteisiin tuloksellisesti lakeja ja sääntöjä noudattaen. Lisäksi VTV tukee toiminnallaan läpinäkyvää päätöksentekoa ja demokratiaa.
VTV tarkastaa valtion taloudenhoidon laillisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta sekä valvoo finanssipolitiikkaa, puolue- ja vaalirahoitusta ja avoimuusrekisterin käyttöä. VTV on ylin riippumaton tarkastusviranomainen. Se toimii eduskunnan yhteydessä, ja sen asema ja tehtävät on säädetty perustuslaissa.
Statens revisionsverk säkerställer att statens tillgångar används i enlighet med riksdagens beslut, effektivt och med efterlevnad av lagar och regler. Med sin verksamhet stödjer revisionsverket dessutom ett transparent be-slutsfattande och demokrati.
Revisionsverket granskar lagligheten och ändamålsenligheten i skötseln av statsfinanserna, övervakar finanspo-litiken och användningen av öppenhetsregistret samt utövar tillsyn över parti- och valfinansieringen. Revis-ionsverket är den högsta oberoende revisionsmyndigheten. Revisionsverket fungerar i anslutning till riksdagen och dess ställning och uppgifter föreskrivs i grundlagen.
