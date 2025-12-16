Keskimääräiset kampanjakulut nousivat kuntavaaleissa – kokonaisrahoituksesta 40 % ulkopuolista tukea

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) on tarkastanut huhtikuussa 2025 pidettyjen kuntavaalien vaalirahoitusilmoitukset. 85 % kaikista ilmoitusvelvollisista jätti vaalirahoitusilmoituksensa määräaikaan mennessä.



2 331 ilmoitusvelvolliselle lähetettiin kehotus toimittaa vaalirahoitusilmoitus ja 698 ilmoitusvelvolliselle toinen kehotus. Yhteensä 141 ilmoitusvelvolliselle toimitettiin kuulemispyyntö ennen uhkasakon asettamista. Yhdelle ilmoitusvelvolliselle asetettiin uhkasakko vaalirahoitusilmoituksen toimittamiseksi. Ilmoitus toimitettiin tarkastusvirastolle ennen kuin oli tarpeen siirtyä seuraavaan vaiheeseen uhkasakkoprosessissa.



Tarkastusviraston tavoitteena oli varmistaa, että kaikki ilmoitusvelvolliset tekevät pakollisen vaalirahoitusilmoituksen. Samoin pyrittiin varmistamaan, että ilmoituksissa ei ole olennaisia laskentavirheitä tai teknisiä virheitä.



”Tavoitteenamme on valvonnan avulla varmistaa, että kaikki tuet on ilmoitettu lain mukaisesti ja vaalirahoitusilmoitus on täytetty lain edellyttämällä tarkkuudella. Tarkastusviraston tietoon ei ole tullut seikkoja, joiden perusteella sillä olisi syytä epäillä vastaanottamiensa ilmoitusten oikeellisuutta”, sanoo johtava tilintarkastaja Pontus Londen.



Vaalikampanjaan käytettiin keskimäärin 641 euroa. Kulut nousivat vuoden 2021 kuntavaaleihin verrattuna, jolloin kampanjan kustannukset olivat keskimäärin 451 euroa. Keskimääräisiin kampanjakuluihin liittyy kuitenkin epätarkkuutta, sillä ilmoitusvelvollisten ei tarvitse ilmoittaa yksityiskohtaisesti sellaisia kampanjoita, joiden kulut ovat jääneet alle 800 euron suuruisiksi.



Ilmoitusvelvollisten yhteenlaskettu vaalirahoitus oli vaalirahoitusilmoitusten perusteella 10,2 miljoonaa euroa. Ilmoitusvelvolliset saivat ulkopuolista tukea vaalikampanjoihinsa 4,1 miljoonaa euroa eli 40 prosenttia kokonaisrahoituksesta. Vaalirahoitusilmoituksissa nimettyjen antajien osuus tästä ulkopuolisesta tuesta oli noin 2,1 miljoonaa euroa eli 50 prosenttia.



Vuoden 2025 kuntavaaleissa vapaaehtoiset ennakkoilmoitukset tuli toimittaa viimeistään vaalipäivää edeltävänä päivänä. Ennakkoilmoitus on suunnitelma vaalikampanjan rahoituksesta ja kuluista, ja se perustuu ilmoituksen tekohetkellä tehtyyn arvioon.



Ennakkoilmoituksen tekemällä ehdokas voi viestiä äänestäjille vaalirahoituksestaan läpinäkyvällä tavalla jo ennen vaalipäivää. Kuntavaaleissa 32 % ehdokkaista teki ennakkoilmoituksen vaalirahoituksesta. Kaikki toimitetut ennakkoilmoitukset on julkaistu vaalirahoitusvalvonta.fi -verkkopalvelussa.

Tutustu julkaisuun: Kertomus vaalirahoituksen valvonnasta vuoden 2025 kuntavaaleissa