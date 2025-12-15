Kustannusosakeyhtiö Otava

Sarjayrittäjä Laura Strömberg kasvatti miljoonayrityksensä ideasta exitiin – uutuuskirjassaan hän neuvoo, kuinka menestyä hukkaamatta itseään

15.12.2025 08:44:00 EET | Kustannusosakeyhtiö Otava | Tiedote

Jaa

Useimmat self help -kirjat neuvovat meitä hidastamaan, meditoimaan ja kontrolloimaan sinnikkäästi tasapainoa työn ja vapaa-ajan välillä. Mutta entä, jos rakastat sitä, mitä teet? Nautit vauhdista, tavoitteista ja aikaansaamisesta etkä kaipaa hidasta elämää – mutta et myöskään halua kadottaa itseäsi kaiken keskellä?

Laura Strömberg on sarjayrittäjä, kauppatieteiden tohtori, työelämäprofessori ja joogaopettaja. Kun hän johti perustamansa koiranruokayrityksen ideasta miljoonaluokan exitiin, kova paine pakotti hänet kohtaamaan ihmisen työroolinsa alla. Syntyi sisäisen viisauden malli, joka muutti hänen tapansa johtaa itseään ja yrityksiä. 

Strömbergin Joko saa suorittaa? -uutuuskirja opastaa sisäisen maailman äärelle ja valottaa sen tärkeyttä myös bisneksen näkökulmasta.  

Innostava teos on yritysjohtajan avoin kertomus matkasta omaan syvimpään sisimpään, joka piilee kaikkien roolien, titteleiden ja saavutusten alla. Henkilökohtaisten kokemustensa kautta Strömberg pohtii, kuinka voi rakentaa sillan ulkoisen maailman odotusten ja sisäisestä maailmasta nousevien tarpeiden välille. 

Teos auttaa löytämään tavan elää ja työskennellä niin, että suorittaminen on aikaansaamisen työkalu eikä oman arvon mittari. 

Joko saa suorittaa – Kuinka menestyä hukkaamatta itseään ilmestyy painettuna, e-kirjana sekä Laura Strömbergin itsensä lukemana äänikirjana. Teos on arvostelu- ja käsittelyvapaa 29.12.  

Haastattelupyynnöt, pdf-vedokset ja arvostelukappaleet: adele.couavoux@otava.fi  

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Lataa
Lataa
Lataa

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Kustannusosakeyhtiö Otava

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye