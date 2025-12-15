Sarjayrittäjä Laura Strömberg kasvatti miljoonayrityksensä ideasta exitiin – uutuuskirjassaan hän neuvoo, kuinka menestyä hukkaamatta itseään

Laura Strömberg on sarjayrittäjä, kauppatieteiden tohtori, työelämäprofessori ja joogaopettaja. Kun hän johti perustamansa koiranruokayrityksen ideasta miljoonaluokan exitiin, kova paine pakotti hänet kohtaamaan ihmisen työroolinsa alla. Syntyi sisäisen viisauden malli, joka muutti hänen tapansa johtaa itseään ja yrityksiä.

Strömbergin Joko saa suorittaa? -uutuuskirja opastaa sisäisen maailman äärelle ja valottaa sen tärkeyttä myös bisneksen näkökulmasta.

Innostava teos on yritysjohtajan avoin kertomus matkasta omaan syvimpään sisimpään, joka piilee kaikkien roolien, titteleiden ja saavutusten alla. Henkilökohtaisten kokemustensa kautta Strömberg pohtii, kuinka voi rakentaa sillan ulkoisen maailman odotusten ja sisäisestä maailmasta nousevien tarpeiden välille.

Teos auttaa löytämään tavan elää ja työskennellä niin, että suorittaminen on aikaansaamisen työkalu eikä oman arvon mittari.

Joko saa suorittaa – Kuinka menestyä hukkaamatta itseään ilmestyy painettuna, e-kirjana sekä Laura Strömbergin itsensä lukemana äänikirjana. Teos on arvostelu- ja käsittelyvapaa 29.12.

