Viikonlopulle tiedossa aurinkoa, pakkasta ja lumisateita
Sää kylmenee loppuviikoksi, mutta lauhtuu jälleen ensi viikon alussa. Maa muuttuu monin paikoin valkeaksi etelässäkin lumisateiden myötä.
Ilmatieteen laitoksen torstaina 11. joulukuuta tekemän ennusteen mukaan sää kylmenee loppuviikoksi koko maassa ja aurinkokin pääsee näyttäytymään pitkän pilvisemmän jakson jälkeen. Viikonlopun aikana pilvisyys lisääntyy vähitellen lännestä alkaen ja samalla tulee hajanaisia lumisateita maan länsiosaan painottuen.
Länsirannikon tuntumassa sataa lauantai-illan ja sunnuntain vastaisen yön aikana lunta 2–8 senttimetriä. Idässä ja pohjoisessa on tällöin vielä osaksi selkeää ja poutaa; pilvisyys alkaa lisääntyä vasta sunnuntain kuluessa.
Sunnuntaina päivällä lännestä saapuu uusi lumisadealue, joka leviää illan ja maanantain vastaisen yön aikana suureen osaan maata. Tästä sadealueesta lunta sataa 3–10 senttimetriä länteen painottuen. Aivan itärajan tuntumassa lunta sataa vähemmän.
"Ensi viikon alussa uutta lunta on kertynyt maahan melko laajalti 5–10 senttimetriä, lännessä paikoin noin 15 senttiä", sanoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Jari Tuovinen.
Lämpötila painuu pakkaselle perjantaiaamusta alkaen Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Pakkasta on Lapissa 15‒30 astetta, maan keskivaiheilla 5‒15 astetta ja etelässä 2‒8 astetta. Lauantaina ja sunnuntaina maan länsiosassa on pikkupakkasta.
Lapissa on lunta poikkeuksellisen paljon ajankohtaan nähden
Sää alkaa lauhtua merkittävästi ensi viikon alussa. Jo maanantaina lounaassa ylletään paikoin yli +5 asteen, ja tiistaina lämpöasteet valtaavat laajemmin maan etelä- ja keskiosaa. Pohjoisessa on vielä alkuviikosta pakkasta, sää tosin lauhtuu viikonlopun lukemista. Etenkin maan etelä- ja länsiosassa sää näyttäisi pysyvän reilummin plusasteilla myös viikon edetessä samalla kun sateiden olomuoto muuttuu vetisemmäksi. Idässä ja pohjoisessa lämpötila on ainakin osan vuorokaudesta pakkasella, selvimmin Lapissa. Myös sateiden olomuoto pysyy pääosin lumena ainakin ensi viikon puoliväliin asti.
Ennen viikonlopun sateita lumiraja kulkee likimain Etelä-Savosta Keski-Suomen kautta Kokkolan tienoille. Tämän rajan eteläpuolella on pääosin lumetonta. Eniten lunta on Länsi-Lapissa: Pellossa, Ylitorniolla ja Kittilän Pokassa lunta on 55 senttimetriä eli lumimäärä on vuodenaikaan nähden poikkeuksellisen suuri. Myös muualla Lapissa 20–40-senttiset nietokset ovat ajankohtaan nähden tavanomaista suuremmat. Lapin eteläpuolella lunta on 2–10 senttimetriä tavanomaista vähemmän, mutta tilanne näyttää korjaantuvan ainakin osin viikonlopun aikana.
