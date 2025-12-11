Palvelutuotteistus ja markkinointi vauhdittavat Vesimaailma Louhen uudistumista – uusi operaattori valittu

Ensimmäisen toimintavuotensa aikana Lempäälän Ideaparkin alla yli 30 metrin syvyydessä oleva Vesimaailma Louhi on kasvattanut kävijämääräänsä tasaisesti. Palvelutuotteistus ja markkinointi vauhdittavat Vesimaailma Louhen uudistumista entisestään, kun uusi operaattori aloittaa toimintansa 1.2.2026. Uudeksi operaattoriksi on valittu P.K Uimahallipalvelut Oy.

"Vesimaailma Louhi tarjoaa ensi vuoden uutuuksina asiakkaille muun muassa vesijoogaa, nuorisodiskoa ja aikuisten uimahyppykouluja", valottaa P.K Uimahallipalvelut Oy:n toimitusjohtaja Pasi Kolu.

Vesimaailma Louhi on käynnistämässä vahvan kehityspolun kohti toiminnan vakiintumista ja kannattavuuden kasvua yhdessä omistajiensa kanssa. Kiinteistö Oy Lempäälän uimahalli pyytää Lempäälän kunnalta omistajaohjausta hakeakseen Kuntarahoituksen lainoille kahden vuoden lyhennysvapaan vuosille 2026–2027. Asia on Lempäälän kunnanhallituksen käsittelyssä maanantaina 15.12.2025.

Lyhennysvapaa mahdollistaa markkinointiin ja palvelukehitykseen panostamisen aikana, jolloin asiakasmäärät ja liikevaihto viedään nousu-uralle. Vesimaailma Louhen markkinointia on päästy käynnistämään vuonna 2025, ja toimenpiteet jatkuvat entistä tehokkaampina vuonna 2026.

Vesimaailma Louhen kysyntää vahvistavat tulevaisuudessa Lempäälän useat vetovoimatekijät. Ideaparkin tuleva hotellihanke lisää alueen matkailu- ja tapahtumakapasiteettia. Asuntomessut 2026 tuovat Lempäälään valtakunnallista näkyvyyttä ja kävijöitä. Marjamäen alueen kehittäminen ja uudet asuintontit kasvattavat käyttäjäpotentiaalia pitkällä tähtäimellä.

Tavoitteena laadukkaiden uimahallipalveluiden tarjoaminen

Yhtiön taloutta ovat rasittaneet toiminnan alkuvaiheen ulkoiset ja aikataululliset tekijät. Päälainan lyhentäminen käynnistyi jo marraskuussa 2023, noin vuotta ennen uimahallin avaamista, jolloin yhtiöllä ei vielä ollut tulovirtaa. Myös merkittävästi kohonneet rakentamiskustannukset hankeen aikana toivat ennakoimattomia haasteita yhtiön talouteen. Lisäksi toiminnan käynnistymiseen ja hinnoitteluun liittyvät haasteet ovat hidastaneet liikevaihdon kehitystä.

Omistajaohjauksen mahdollistama lyhennysvapaa, operatiiviset tehostustoimet sekä vahvempi markkinointi tukevat liikevaihdon kasvua ja kannattavuuden saavuttamista. Yhtiön päätavoite on edelleen laadukkaiden ja kohtuuhintaisten uimahallipalveluiden tarjoaminen kuntalaisille.



"Hienoa, että pääsemme kehittämään Vesimaailma Louhen toimintaa uuden operaattorin kanssa pitkäjänteisesti", sanoo Kiinteistö Oy Lempäälän uimahallin toimitusjohtaja Lari Laakso.

Lempäälän kunta omistaa Kiinteistö Oy Lempäälän uimahallista 55 prosenttia ja Ideapark 45 prosenttia.

Lisätietoa:

Lari Laakso

toimitusjohtaja

Kiinteistö Oy Lempäälän Uimahalli

040 1337 926

lari.laakso@lempaala.fi