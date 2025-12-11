Kokonaiskoulupäivä voisi parantaa lasten hyvinvointia ja tehostaa kuntien resurssien käyttöä

– Suunta on oikea, ja siitä saamme olla iloisia. Samalla tulokset osoittavat, että lasten fyysinen toimintakyky on edelleen tasolla, joka voi kuluttaa tai heikentää terveyttä ja hyvinvointia. Maaseutumaisissa kunnissa tämä koskee noin 42 prosenttia viidesluokkalaisista ja 46 prosenttia kahdeksasluokkalaisista. Vastaavat luvut kaupungeissa ovat 33 ja 38 prosenttia. Meidän täytyy mahdollistaa harrastuksiin osallistuminen koulupäivän jälkeen nykyistä paremmin, Bergqvist sanoo.

Siksi Bergqvist ehdottaa, että Suomessa käynnistettäisiin kokeilu kokonaiskoulupäivästä – mallista, jossa opetus, ohjatut harrastukset, liikkuminen ja yhteisöllisyys muodostavat toimivan ja turvallisen kokonaisuuden. Koulupäivä alkaisi tavalliseen tapaan, mutta päättyisi harrastuksiin ja liikuntaan, minkä jälkeen oppilaat voisivat matkustaa kotiin samalla koulukyydillä.

– Kun oppilasmäärät vähenevät ja etäisyydet ovat pitkiä, tarvitsemme uusia ja parempia tapoja rakentaa lasten arkea. Kokonaiskoulupäivä helpottaisi perheiden arkea, mutta ennen kaikkea se lisäisi lasten hyvinvointia ja loisi tasa-arvoisemman arjen, Bergqvist toteaa.

On käynyt ilmi, että yhä pienempi osa koulutuksen kustannuksista menee opetukseen ja yhä suurempi osa kiinteistöihin ja koulukuljetuksiin. Tällä hetkellä oppilaat päättävät koulupäivänsä usein eri aikoihin, mikä johtaa siihen, että koulukuljetukset joutuvat ajamaan useita kierroksia iltapäivisin.

– Tämä ei ole tehokasta eikä taloudellisesti kestävää. Kokonaiskoulupäivässä koulukuljetukset voisivat kulkea kerran, vasta sitten, kun sekä opetus että harrastukset ovat päättyneet, Bergqvist sanoo.

Tällä hetkellä koulupäivää ja harrastustoimintaa säädellään eri lainsäädännöllä, mikä vaikeuttaa kokonaisratkaisujen toteuttamista. Siksi Bergqvist ehdottaa, että asiasta tehdään selvitys ja käynnistetään kokeilu kokonaiskoulupäivän mallista. Hän on aiemmin tuonut esiin ehdotuksen kokonaiskoulupäivästä eduskunnan keskustelussa hallituksen budjettiesityksestä.