Kokonaiskoulupäivä voisi parantaa lasten hyvinvointia ja tehostaa kuntien resurssien käyttöä
Tänään julkaistiin tämän vuoden Move!-mittausten tulokset, joita käytetään mittaamaan perusopetuksen 5. ja 8. luokan oppilaiden fyysistä toimintakykyä. Tulokset ovat parantuneet hieman jo kolmantena vuotena peräkkäin – kehitys, jota kansanedustaja ja RKP:n varapuheenjohtaja Sandra Bergqvist ilolla tervehtii.
– Suunta on oikea, ja siitä saamme olla iloisia. Samalla tulokset osoittavat, että lasten fyysinen toimintakyky on edelleen tasolla, joka voi kuluttaa tai heikentää terveyttä ja hyvinvointia. Maaseutumaisissa kunnissa tämä koskee noin 42 prosenttia viidesluokkalaisista ja 46 prosenttia kahdeksasluokkalaisista. Vastaavat luvut kaupungeissa ovat 33 ja 38 prosenttia. Meidän täytyy mahdollistaa harrastuksiin osallistuminen koulupäivän jälkeen nykyistä paremmin, Bergqvist sanoo.
Siksi Bergqvist ehdottaa, että Suomessa käynnistettäisiin kokeilu kokonaiskoulupäivästä – mallista, jossa opetus, ohjatut harrastukset, liikkuminen ja yhteisöllisyys muodostavat toimivan ja turvallisen kokonaisuuden. Koulupäivä alkaisi tavalliseen tapaan, mutta päättyisi harrastuksiin ja liikuntaan, minkä jälkeen oppilaat voisivat matkustaa kotiin samalla koulukyydillä.
– Kun oppilasmäärät vähenevät ja etäisyydet ovat pitkiä, tarvitsemme uusia ja parempia tapoja rakentaa lasten arkea. Kokonaiskoulupäivä helpottaisi perheiden arkea, mutta ennen kaikkea se lisäisi lasten hyvinvointia ja loisi tasa-arvoisemman arjen, Bergqvist toteaa.
On käynyt ilmi, että yhä pienempi osa koulutuksen kustannuksista menee opetukseen ja yhä suurempi osa kiinteistöihin ja koulukuljetuksiin. Tällä hetkellä oppilaat päättävät koulupäivänsä usein eri aikoihin, mikä johtaa siihen, että koulukuljetukset joutuvat ajamaan useita kierroksia iltapäivisin.
– Tämä ei ole tehokasta eikä taloudellisesti kestävää. Kokonaiskoulupäivässä koulukuljetukset voisivat kulkea kerran, vasta sitten, kun sekä opetus että harrastukset ovat päättyneet, Bergqvist sanoo.
Tällä hetkellä koulupäivää ja harrastustoimintaa säädellään eri lainsäädännöllä, mikä vaikeuttaa kokonaisratkaisujen toteuttamista. Siksi Bergqvist ehdottaa, että asiasta tehdään selvitys ja käynnistetään kokeilu kokonaiskoulupäivän mallista. Hän on aiemmin tuonut esiin ehdotuksen kokonaiskoulupäivästä eduskunnan keskustelussa hallituksen budjettiesityksestä.
Yhteyshenkilöt
Sandra BergqvistKansanedustajaPuh:040 534 1108
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p.
Ingå får 459 000 euro extra statsunderstöd från staten11.12.2025 14:22:23 EET | Pressmeddelande
SFP:s riksdagsledamot och kommunstyrelsens ordförande i Ingå, Henrik Wickström, är glad över att regeringen i dag har beslutat att tilldela Ingå kommun en förhöjning av statsandelen enligt prövning. Ingå får 459 000€. Övriga kommuner i Västnyland ansökte inte om extra stöd.
Inkoo saa 459 000 euroa ylimääräistä valtiontukea11.12.2025 14:22:23 EET | Tiedote
RKP:n kansanedustaja ja Inkoon kunnanhallituksen puheenjohtaja Henrik Wickström on tyytyväinen hallituksen päätökseen myöntää Inkoon kunnalle ylimääräistä harkinnanvaraista valtionosuutta. Rahoitusta myönnetään 459 000 euroa. Muut kunnat Länsi-Uudellamaalla eivät hakeneet avustusta.
Henriksson på Sámi Summit i Bryssel: Finland måste be samerna om ursäkt11.12.2025 10:42:04 EET | Pressmeddelande
– Rekommendationerna i sannings- och försoningskommissionens slutrapport måste tas på allvar och genomföras. Och som jag sagt redan för många år sedan: Finland måste be samerna om ursäkt, säger Europaparlamentariker, Renew Europes vice ordförande Anna-Maja Henriksson (SFP).
Henriksson Sámi Summitissa Brysselissä: Suomen on pyydettävä anteeksi saamelaisilta11.12.2025 10:42:04 EET | Tiedote
– Totuus- ja sovintokomission loppuraportin suositukset on otettava vakavasti ja pantava täytäntöön. Ja kuten olen sanonut jo monia vuosia sitten: Suomen on pyydettävä saamelaisilta anteeksi, sanoo europarlamentaarikko, Renew Europen varapuheenjohtaja Anna-Maja Henriksson (RKP).
Wickström: ”Västnyland får betydande satsningar – vägar, sjukhus, kultur och utbildning prioriteras”10.12.2025 15:06:50 EET | Pressmeddelande
Riksdagens finansutskott har slutfört sitt betänkande om nästa års statsbudget. Samtidigt har utskottet fastställt hur det ofördelade budgetanslaget ska användas. Fördelningen bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme