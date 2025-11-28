Tulli

Afrikkalainen sikarutto leviää Euroopassa – Tulli muistuttaa matkailijoita lihatuotteiden tuonnin rajoituksista

15.12.2025 08:50:00 EET | Tulli | Tiedote

Jaa

Afrikkalaista sikaruttoa on äskettäin todettu villisioissa Barcelonassa, Espanjassa. Tällä hetkellä afrikkalaista sikaruttoa esiintyy monissa EU-maissa, myös suomalaisten suosimissa matkakohteissa. Tautitilanne voi muuttua hyvinkin nopeasti ja siksi matkailijan kannattaa seurata ja noudattaa suosituksia, jotta eläintauti ei pääse leviämään myös Suomeen.

Vaalea koira Tullin valjaissa nuuskii matkalaukkua Helsinki-Vantaan lentokentällä.
Ruokakoira Rico etsii Helsinki-Vantaan lentokentällä matkalaukuista elintarvikkeita. Kuva: Juho Ruohola /Tulli

Afrikkalaista sikaruttoa (ASF) on äskettäin todettu villisioissa Barcelonassa, Espanjassa. Tautia esiintyy tällä hetkellä EU-maista myös Virossa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa, Saksassa, Italiassa, Kreikassa, Kroatiassa, Tšekissä, Slovakiassa, Unkarissa, Bulgariassa ja Romaniassa.

Afrikkalainen sikarutto voi levitä maasta toiseen muun muassa matkailijoiden kuljettamien lihatuotteiden mukana. Tautia aiheuttava virus säilyy lihassa hyvin.

Suositus: älä tuo sian- tai villisian lihaa EU-maista, joissa on afrikkalaista sikaruttoa

Niissä EU-maissa, joissa esiintyy afrikkalaista sikaruttoa, on rajoitusalueita, joilta saa tuoda Suomeen sian- tai villisian lihaa tai niitä sisältäviä tuotteita vain hyvin rajoitetusti. Yksityishenkilöt saavat tuoda vain sellaisia sian- ja villisianlihatuotteita, joiden pakkauksissa on soikea EU-tunnistusmerkki. Näitäkin tuotteita saa tuoda vain omaan käyttöön. Lisäksi Ruokavirasto suosittelee, että sian- tai villisian lihaa sisältäviä lihatuotteita ei tuoda lainkaan eväinä tai tuliaisina niistä EU-maista, joissa on todettu afrikkalaista sikaruttoa.

EU:n ulkopuolelta ei ole sallittua tuoda lihaa tai lihatuotteita lainkaan Suomeen. Se on kielto, ei suositus.

- Matkailijan on syytä huomioida afrikkalaisen sikaruton heikentynyt tautitilanne ja noudattaa suosituksia ja kieltoja. Niitä noudattamalla ehkäistään eläintautien leviämistä, muistuttaa tulliylitarkastaja Jasmin Joenperä.

Afrikkalainen sikarutto on sikojen, villisikojen ja minisikojen verenvuotokuumetauti. Tauti ei tartu ihmiseen, mutta on sioille vaarallinen ja aiheuttaa siten suuren uhan eläinten hyvinvoinnille, Suomen sikataloudelle ja elintarvikeviennille. Tautia ei ole toistaiseksi todettu Suomessa, mutta sitä esiintyy laajasti Suomen lähialueilla ja myös suosituissa matkakohteissa.

Tulli valvoo elintarvikkeiden tuontirajoituksia rajanylityspaikoilla, kuten lentokentillä ja satamissa.

Lisätietoa elintarvikkeiden rajoituksista

Avainsanat

sikaruttotullilihatuotteetmatkailijatrajoituksetasf

Yhteyshenkilöt

tulliylitarkastaja Jasmin Joenperä
Yhteydenotot Tullin mediapalvelun kautta p. 0295 527 150, viestinta@tulli.fi

Kuvat

Vaalea koira Tullin valjaissa nuuskii matkalaukkua Helsinki-Vantaan lentokentällä.
Ruokakoira Rico etsii Helsinki-Vantaan lentokentällä matkalaukuista elintarvikkeita. Kuva: Juho Ruohola /Tulli
Lataa

Tulli – turvallisuutta ja kilpailukykyä yhteistyöllä

Olemme kansainvälisen kaupan, ulkomaanliikenteen ja logistiikan erityisasiantuntija. Arvioimme ulkomaanliikenteen uhkia ja tunnistamme sen riskit sekä suojaamme yhteiskuntaa. Varmistamme tasavertaiset kilpailuedellytykset ja sujuvat tullipalvelut. Olemme ainoa viranomainen, joka toimii kaikilla Suomen rajoilla ja valvoo rajat ylittävää liikennettä. Turvallisuus tulee meille ensin.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Tulli

Tullin yhteistoimintaneuvottelut päättyivät – Uusi organisaatiorakenne ja resurssien kohdentaminen vahvistavat Tullin turvallisuusviranomaisroolia muuttuvassa toimintaympäristössä17.11.2025 12:00:08 EET | Tiedote

Yhteistoimintaneuvottelujen tarve perustui osana Tullin strategian toimeenpanoa käynnistyneeseen organisaatiouudistukseen sekä johtamisrakenne- ja tehtävämuutoksiin. Tullin toiminnan strateginen painopiste on muuttunut ja turvallisuus tulee meille jatkossa ensin. Tulli vastaa nyt tehtävillä muutoksilla julkishallinnon ja elinkeinoelämän yhteistyökumppanien ja koko yhteiskunnan sille asettamiin odotuksiin.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye