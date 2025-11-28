Afrikkalainen sikarutto leviää Euroopassa – Tulli muistuttaa matkailijoita lihatuotteiden tuonnin rajoituksista
Afrikkalaista sikaruttoa on äskettäin todettu villisioissa Barcelonassa, Espanjassa. Tällä hetkellä afrikkalaista sikaruttoa esiintyy monissa EU-maissa, myös suomalaisten suosimissa matkakohteissa. Tautitilanne voi muuttua hyvinkin nopeasti ja siksi matkailijan kannattaa seurata ja noudattaa suosituksia, jotta eläintauti ei pääse leviämään myös Suomeen.
Afrikkalaista sikaruttoa (ASF) on äskettäin todettu villisioissa Barcelonassa, Espanjassa. Tautia esiintyy tällä hetkellä EU-maista myös Virossa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa, Saksassa, Italiassa, Kreikassa, Kroatiassa, Tšekissä, Slovakiassa, Unkarissa, Bulgariassa ja Romaniassa.
Afrikkalainen sikarutto voi levitä maasta toiseen muun muassa matkailijoiden kuljettamien lihatuotteiden mukana. Tautia aiheuttava virus säilyy lihassa hyvin.
Suositus: älä tuo sian- tai villisian lihaa EU-maista, joissa on afrikkalaista sikaruttoa
Niissä EU-maissa, joissa esiintyy afrikkalaista sikaruttoa, on rajoitusalueita, joilta saa tuoda Suomeen sian- tai villisian lihaa tai niitä sisältäviä tuotteita vain hyvin rajoitetusti. Yksityishenkilöt saavat tuoda vain sellaisia sian- ja villisianlihatuotteita, joiden pakkauksissa on soikea EU-tunnistusmerkki. Näitäkin tuotteita saa tuoda vain omaan käyttöön. Lisäksi Ruokavirasto suosittelee, että sian- tai villisian lihaa sisältäviä lihatuotteita ei tuoda lainkaan eväinä tai tuliaisina niistä EU-maista, joissa on todettu afrikkalaista sikaruttoa.
EU:n ulkopuolelta ei ole sallittua tuoda lihaa tai lihatuotteita lainkaan Suomeen. Se on kielto, ei suositus.
- Matkailijan on syytä huomioida afrikkalaisen sikaruton heikentynyt tautitilanne ja noudattaa suosituksia ja kieltoja. Niitä noudattamalla ehkäistään eläintautien leviämistä, muistuttaa tulliylitarkastaja Jasmin Joenperä.
Afrikkalainen sikarutto on sikojen, villisikojen ja minisikojen verenvuotokuumetauti. Tauti ei tartu ihmiseen, mutta on sioille vaarallinen ja aiheuttaa siten suuren uhan eläinten hyvinvoinnille, Suomen sikataloudelle ja elintarvikeviennille. Tautia ei ole toistaiseksi todettu Suomessa, mutta sitä esiintyy laajasti Suomen lähialueilla ja myös suosituissa matkakohteissa.
Tulli valvoo elintarvikkeiden tuontirajoituksia rajanylityspaikoilla, kuten lentokentillä ja satamissa.
