Kansallis-yhtiöt ykköseksi Suomen suurimpien kiinteistönomistajien asiakastyytyväisyysvertailussa
Kiinteistösijoittamiseen ja kehityshankkeisiin erikoistunut Kansallis-yhtiöt sijoittui kokonaistyytyväisyyden vertailussa ensimmäiselle sijalle KTI Kiinteistötiedon vuoden 2025 asiakastyytyväisyystutkimuksessa, jossa kartoitettiin toimitila-asiakkaiden tyytyväisyyttä. Kansallis-yhtiöt sai tutkimuksessa erityisesti kiitosta vuokrasuhteista ja ylläpitopalveluista.
Tutkimuksen toteuttanut KTI Kiinteistötieto on Suomen ainoa toimija, joka tuottaa puolueetonta kiinteistömarkkinatietoa. KTI:n toteuttamassa asiakastyytyväisyystutkimuksessa kartoitettiin toimitila-asiakkaiden tyytyväisyyttä vuokrasuhteisiin, ylläpitopalveluihin ja tilojen toimivuuteen.
Vuoden 2025 tutkimukseen osallistui 23 suomalaista kiinteistönomistajaa, mukaan lukien kaikki Suomen suurimmat kiinteistönomistajat. Kysely toteutettiin puhelinhaastatteluilla elo-lokakuussa 2025.
Aiempien vuosien tutkimuksissa Kansallis-yhtiöt on sijoittunut parhaan viiden yrityksen joukkoon kokonaistyytyväisyyden osalta, ja tänä vuonna se nousi vertailussa ensimmäiselle sijalle.
– Tuloksen eteen on tehty töitä, ja nyt panostus palkitaan. Pidämme tulosta ennen kaikkea osoituksena siitä, että pitkäjänteinen työ asiakaskokemuksen kehittämiseksi tuottaa tulosta. Samalla ykkössija vertailussa velvoittaa meitä jatkamaan kehitystyötä määrätietoisesti myös jatkossa, jotta saamme pidettyä sijoituksemme. Haluamme kiittää lämpimästi kaikkia tutkimukseen vastanneita sekä kaikkia asiakkaitamme luottamuksesta ja yhteistyöstä, kommentoi asiakkuuspäällikkö Valtteri Arvonen.
Vahva joka alueella
Kansallis-yhtiöiden kokonaistyytyväisyyden keskiarvo KTI:n tutkimuksessa oli erittäin korkealla, yhteensä 4,20/5. Tulos oli vuoden 2025 vertailun paras ja samalla myös Kansallis-yhtiöiden historian paras tulos.
Tulokset olivat myönteisiä myös eri osa-alueilla tarkasteltuna, ja asiakkaiden tyytyväisyys Kansallis-yhtiön tiloihin on kokonaisuutena vahvalla tasolla. Vuokrasuhteiden osalta vastausten keskiarvo oli 4,38/5, mikä kertoo vuorovaikutuksen ja yhteistyön sujuvuudesta. Erityisen myönteisenä aineistosta erottui myös tyytyväisyys ylläpitopalveluihin: palaute oli selkeästi positiivista ja vastausten keskiarvo 4,19/5.
Vahvaa viestiä onnistumisista kertoo myös suositteluhalukkuuden tarkastelu. Vastaajista 71 prosenttia oli valmiita suosittelemaan Kansallis-yhtiöitä eteenpäin. Samalla kriittisten vastaajien osuus oli tutkimuksessa kokonaisuudessaan vähäinen.
– Saavutus on meille poikkeuksellisen merkittävä ja kertoo huomattavista onnistumisista asiakastyössä, yhteistyössä ja palveluiden tarjoamisessa. Tulos osoittaa asiakastyytyväisyyden nousseen edelleen ja vahvistaa Kansallis-yhtiöiden asemaa yhtenä alan johtavista toimijoista. Olemme kiitollisia, että asiakkaamme ovat kokonaisuutena erittäin tyytyväisiä yhteistyöhön kanssamme ja myös valmiita suosittelemaan meitä eteenpäin, Arvonen kertoo.
Lisätietoja:
Valtteri Arvonen, asiakkuuspäällikkö, +358 400 17 6526, valtteri.arvonen@kansallis.fi
Tietoa Kansallis-yhtiöistä
Turkulainen perheomisteinen Kansallis-yhtiöt sijoittaa kiinteistöihin Turun ja Helsingin kantakaupunkialueilla. Kansallis-yhtiöt toimii kiinteistöjen aktiivisena kehittäjäomistajana ja kaupunkikeskustojen kehittäjänä. www.kansallis.fi
