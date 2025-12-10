Kokoomuksen Satonen: Irtisanomiskynnystä kohtuullistetaan, jotta yritykset uskaltaisivat työllistää

Hallitus esittää merkittävää uudistusta henkilöperusteisen irtisanomisen sääntelyyn. Tavoitteena on purkaa työllistämisen esteitä ja vahvistaa erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten edellytyksiä palkata uutta työvoimaa. Muutokset eivät koske taloudellisin tai tuotannollisin perustein tehtäviä irtisanomisia, ja työntekijöiden oikeusturva varmistetaan jatkossakin.

Kokoomuksen kansanedustaja Arto Satonen korostaa, että Suomi tarvitsee uskallusta uudistaa työmarkkinoita.

"Tuskin mikään hallitus on lisännyt työelämän joustavuutta näin paljon. Nyt tehdään uudistus, jota Suomessa on kaivattu vuosikymmeniä, mutta jota aiemmat hallitukset eivät ole uskaltaneet toteuttaa. Henkilökohtainen irtisanominen on Suomessa OECD:n mukaan 5. tiukinta kaikista OECD-maista. Siksi muutos tarvitaan”, Satonen kertoo.

Esityksen ydin on irtisanomiskynnyksen madaltamisessa. Jatkossa irtisanomiseen riittää asiallinen syy, kun nykyisin vaaditaan asiallinen ja painava syy. Tuomioistuimille annetaan selkeä ohjaus, että tavoitteena on irtisanomiskynnyksen madaltaminen, mikä vahvistaa oikeuskäytännön ennakoitavuutta.

Pienille yrityksille merkittävä muutos

Satosen mukaan uudistus on erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten kannalta ratkaiseva:

"Mitä pienempi yritys, sitä suurempi taloudellinen riski jokainen rekrytointi on. Kun irtisanomiskynnys on kohtuullinen ja selkeä, yritykset uskaltautuvat palkkaamaan. Me poistamme työllistämisen esteitä, jotta mahdollisimman moni pääsisi työelämään ja toisaalta työelämässä myös eteenpäin."

Myös uudelleensijoittamisvelvollisuus rajataan koskemaan vain tilanteita, joissa työntekijän työkyky on heikentynyt esimerkiksi sairauden tai tapaturman vuoksi. Sen sijaan työntekijän omista rikkeistä tai laiminlyönneistä aiheutuvissa tilanteissa velvollisuutta etsiä muuta työtä ei enää ole. Tämä on merkittävä helpotus työnantajille.

Satonen tähdentää, että työntekijöiden suoja säilyy edelleen uskottavana:

"Mielivaltaiset ja syrjivät irtisanomiset ovat jatkossakin ehdottomasti kiellettyjä. Työntekijälle on jatkossakin aina ensin annettava varoitus ja mahdollisuus korjata toimintansa – ja vakavat tapaukset käsitellään vakavina myös tulevaisuudessa."

Uudistuksen arvioidaan lisäävän rekrytointihalukkuutta ja vahvistavan tuottavuutta. Kansainvälisen tutkimusnäytön perusteella irtisanomissuojan keventämisellä on myönteinen vaikutus erityisesti rekrytointeihin.

Satonen kiteyttää uudistuksen tarpeen:

"Suomi tarvitsee joustavampaa työelämää. Tarvitsemme ketteryyttä, kasvua ja rohkeutta työllistää. Tämä uudistus on askel kohti dynaamisempia ja toimivampia työmarkkinoita,” Satonen kiteyttää.