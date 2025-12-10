Kokoomuksen Satonen: Irtisanomiskynnystä kohtuullistetaan, jotta yritykset uskaltaisivat työllistää
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö henkilöperusteisen irtisanomiskynnyksen madaltamisesta valmistui tänään. Kokoomuksen Arto Satosen mukaan uudistus on ratkaiseva askel kohti työmarkkinoita, joissa yritykset uskaltavat työllistää ja työllistämisen esteitä puretaan määrätietoisesti.
Hallitus esittää merkittävää uudistusta henkilöperusteisen irtisanomisen sääntelyyn. Tavoitteena on purkaa työllistämisen esteitä ja vahvistaa erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten edellytyksiä palkata uutta työvoimaa. Muutokset eivät koske taloudellisin tai tuotannollisin perustein tehtäviä irtisanomisia, ja työntekijöiden oikeusturva varmistetaan jatkossakin.
Kokoomuksen kansanedustaja Arto Satonen korostaa, että Suomi tarvitsee uskallusta uudistaa työmarkkinoita.
"Tuskin mikään hallitus on lisännyt työelämän joustavuutta näin paljon. Nyt tehdään uudistus, jota Suomessa on kaivattu vuosikymmeniä, mutta jota aiemmat hallitukset eivät ole uskaltaneet toteuttaa. Henkilökohtainen irtisanominen on Suomessa OECD:n mukaan 5. tiukinta kaikista OECD-maista. Siksi muutos tarvitaan”, Satonen kertoo.
Esityksen ydin on irtisanomiskynnyksen madaltamisessa. Jatkossa irtisanomiseen riittää asiallinen syy, kun nykyisin vaaditaan asiallinen ja painava syy. Tuomioistuimille annetaan selkeä ohjaus, että tavoitteena on irtisanomiskynnyksen madaltaminen, mikä vahvistaa oikeuskäytännön ennakoitavuutta.
Pienille yrityksille merkittävä muutos
Satosen mukaan uudistus on erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten kannalta ratkaiseva:
"Mitä pienempi yritys, sitä suurempi taloudellinen riski jokainen rekrytointi on. Kun irtisanomiskynnys on kohtuullinen ja selkeä, yritykset uskaltautuvat palkkaamaan. Me poistamme työllistämisen esteitä, jotta mahdollisimman moni pääsisi työelämään ja toisaalta työelämässä myös eteenpäin."
Myös uudelleensijoittamisvelvollisuus rajataan koskemaan vain tilanteita, joissa työntekijän työkyky on heikentynyt esimerkiksi sairauden tai tapaturman vuoksi. Sen sijaan työntekijän omista rikkeistä tai laiminlyönneistä aiheutuvissa tilanteissa velvollisuutta etsiä muuta työtä ei enää ole. Tämä on merkittävä helpotus työnantajille.
Satonen tähdentää, että työntekijöiden suoja säilyy edelleen uskottavana:
"Mielivaltaiset ja syrjivät irtisanomiset ovat jatkossakin ehdottomasti kiellettyjä. Työntekijälle on jatkossakin aina ensin annettava varoitus ja mahdollisuus korjata toimintansa – ja vakavat tapaukset käsitellään vakavina myös tulevaisuudessa."
Uudistuksen arvioidaan lisäävän rekrytointihalukkuutta ja vahvistavan tuottavuutta. Kansainvälisen tutkimusnäytön perusteella irtisanomissuojan keventämisellä on myönteinen vaikutus erityisesti rekrytointeihin.
Satonen kiteyttää uudistuksen tarpeen:
"Suomi tarvitsee joustavampaa työelämää. Tarvitsemme ketteryyttä, kasvua ja rohkeutta työllistää. Tämä uudistus on askel kohti dynaamisempia ja toimivampia työmarkkinoita,” Satonen kiteyttää.
Arto SatonenKansanedustaja
Pirkanmaan vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.
Lue lisää julkaisijalta Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kokoomuksen Väyrynen: Ajaako SDP sittenkin Kiurun johdolla maakuntaveroa?10.12.2025 22:50:46 EET | Tiedote
Kokoomuksen lääkärikansanedustaja ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen Ville Väyrynen ihmettelee, miksi SDP:n Krista Kiuru väisti keskiviikon A-studiossa kysymyksen maakuntaverosta. Sosialidemokraattien linja sote-palveluiden parantamiseksi näyttää Väyrysen mukaan olevan se, että ei mitään ei muuteta, asiat ratkeavat vain rahalla ja veroilla.
Kokoomuksen Partanen vaatii Lindtmanilta vastausta: Peruisiko SDP kaikki Orpon hallituksen tekemät uudistukset?10.12.2025 16:49:14 EET | Tiedote
Iltalehti julkaisi keskiviikkona 10.12. kyselyn, jonka mukaan SDP:n puoluevaikuttajista liki 80 prosenttia on sitä mieltä, että kaikki työmarkkinauudistukset on peruttava. Yli 60 prosenttia on samaa mieltä siitä, että SDP:n tulisi perua kaikki sosiaaliturvaleikkaukset, jos se olisi seuraavassa hallituksessa. Kokoomuksen varapuheenjohtaja Partanen vaatii Lindtmanilta vastausta: Peruisiko SDP kaikki työmarkkina- ja sosiaaliturvauudistukset?
Kokoomuksen Wallinheimo ja Aalto-Setälä: Hallitus vahvistaa Finnveraa ja suomalaista vientiä – keskusta asettui poikkiteloin9.12.2025 17:17:05 EET | Tiedote
Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Sinuhe Wallinheimo sekä kokoomuksen kansanedustaja, talousvaliokunnan varapuheenjohtaja Pauli Aalto-Setälä tyrmäävät Keskustan talousvaliokunnassa jättämän vastalauseen Finnveran tehtäviä koskevaan hallituksen esitykseen. Edustajien mukaan Keskusta asettui yhdessä Vasemmistoliiton kanssa vastustamaan Finnveran ja sen myötä suomalaisen viennin vahvistamista, sekä vaikeuttamaan teollisuuden kasvun edellytyksiä.
Kokoomuksen Autto ja Limnell: Suomalaisilta ennätyksellinen tuki – Orpon hallituksen historiallisen suuret puolustuspanostukset saavat vahvan mandaatin9.12.2025 13:43:51 EET | Tiedote
Puolustusmäärärahojen kasvattamista kannattaa nyt selvä enemmistö suomalaisista. Näin käy ilmi Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan (MTS) tuoreesta tutkimuksesta. Puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Heikki Autto ja kansanedustaja, MTS:n puheenjohtaja Jarno Limnell näkevät tuloksissa vahvan viestin: suomalaiset haluavat turvata maansa ja tukea Orpon hallituksen linjaa, jossa puolustusta kehitetään pitkäjänteisesti.
Kokoomuksen Eestilä: Maa- ja metsätalousvaliokunta luo edellytykset suden, karhun ja ilveksen kannanhoidolliselle kiintiömetsästykselle9.12.2025 12:35:03 EET | Tiedote
Maa- ja metsätalousvaliokunta on metsästyslakia koskevassa mietinnössään lisännyt koko maassa kiintiömetsästettäviksi eläimiksi suden lisäksi karhun ja ilveksen. Suden kannanhoidollisen metsästyksen on tarkoitus alkaa suunnitellusti 1.1.2026. Karhun ja ilveksen kannanhoidollinen metsästys vaatii maa- ja metsätalousministeriön asetukset, joiden valmistelemisesta valiokunta jätti lausuman.
