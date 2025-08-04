Mikkelin Musiikkijuhlille kansainvälisiä tähtiä 2026
Philharmonia Orchestran Suomen vierailu Mikkelin Musiikkijuhlilla käynnistyy konsertilla Helsingin Musiikkitalossa 5.8.2026. Santtu-Matias Rouvalin johtaman konsertin solistina kuullaan venezuelalainen tähtipianisti Gabriela Montero. Muut Philharmonia Orchestran konsertit kuullaan Mikkelin Musiikkijuhlilla 6.-8.8.2026.
Mikkelin Musiikkijuhlien vuoden 2026 teema on vapaus. Kesän 2026 konserteissa kuullaan kansojen ja säveltäjien vapautumiseen liittyviä teoksia. Philharmonian konserteissa soivat muun muassa Jean Sibeliuksen 2. sinfonia ja Finlandia, Italian kansojen yhdentymisen tunnukseksi noussutta Giuseppe Verdiä sekä Antonin Dvorakin 9. sinfonia Uudesta maailmasta, jonka inspiraationa olivat Amerikan vähemmistökansojen kulttuuri ja kohtalot. Vuonna 2026 Yhdysvaltain demokratian synnystä tulee kuluneeksi 250 vuotta. Kotimaansa Venezuelan kansalaisten vapauden puolesta puhuu myös Yhdysvalloissa asuva pianistisäveltäjä Gabriela Montero.
Poikkeuksellisesta improvisaatiokyvyistään tunnettu Montero esiintyy Philharmonia Orchestran solistina ensimmäistä kertaa, Helsingissä 5.8. ja Mikkelissä 6.8. Kyseessä on myös Suomen kantaesitys Monteron ensimmäisestä pianokonsertosta, Latin Concertosta. Konserteissa kuullaan lisäksi täydellistä vapautta, Monteron tavaramerkiksi nousseita improvisaatioita.
Gabriela Montero on kansainvälisen pianistinuransa lisäksi työskennellyt väsymättä Latinalaisen Amerikan ihmisoikeustilanteen parantamiseksi, mikä on tuonut hänelle Amnesty Internationalin kunniakonsulin arvonimen. Montero on myös moninkertainen Grammy -ehdokas ja Latin Grammy-palkittu, joka on esiintynyt esimerkiksi Barack Obaman virkaanastujaisissa vuonna 2009.
Montero on konsertoinut Suomessa vain kerran, Mäntän Musiikkijuhlilla vuonna 2023.
-Suomi on jonkinlaisen sankarimaan maineessa demokratian, itsemääräämisoikeuden ja vapauden teemoja korostaessaan, totesi Montero haastattelussa Mäntän konserttinsa yhteydessä. Omassa kotimaassaan Montero ei ole voinut vierailla vuosiin arvosteltuaan voimakkaasti maan poliittista johtoa.
-Vapaus on maailman nykytilassa yhtä ajankohtainen aihe, kun se oli edellisillä vuosisadoilla suomalaisten rakentaessa kansallista identiteettiään, italialaisten omaa valtiotaan tai Yhdysvaltojen etsiessä tietä kohti kaikille kuuluvaa vapautta, toteaa teemasta festivaalijohtaja Mirva Helske.
-Monet taistelevat yhä vapauden puolesta.
Philharmonia Orchestran solisteina kuullaan myös sopraano Silja Aalto sekä nuori viulisti Lilja Haatainen, joka valittiin festivaalin vuoden 2026 nuoreksi taiteilijaksi. Helsingin konsertti on Santtu-Matias Rouvalin ainoa esiintyminen Helsingissä vuonna 2026, eikä Philharmonia Orchestraa kuulla Suomessa näiden konserttien lisäksi. Kyseessä on Philharmonia Orchestran viides residenssivuosi Mikkelin Musiikkijuhlilla.
Lipunmyynti 5.8. ja 6.8. konsertteihin aukeaa maanantaina 15.12.2025.
PHILHARMONIA ORCHESTRAN OHJELMA
5.8. klo 18 Philharmonia Orchestra, Santtu-Matias Rouvali, Gabriela Montero
Helsinki, Musiikkitalo
PHILHARMONIA ORCHESTRA
Santtu-Matias Rouvali, kapellimestari
Gabriela Montero, piano
Gabriela Montero: Pianokonsertto nro 1, Latin concerto
Camille Saint-Saëns: Sinfonia nro 3 c-molli op. 78
6.8. klo 19 Philharmonia Orchestra: Uudesta maailmasta
Mikkelin Mikaeli
PHILHARMONIA ORCHESTRA
Santtu-Matias Rouvali, kapellimestari
Gabriela Montero, piano
Gabriela Montero: Pianokonsertto nro 1, Latin concerto
Antonín Dvořák: 9. Sinfonia op. 95 Uudesta maailmasta
PE 7.8. klo 18 Philharmonia Orchesta: Suomi herää
Pitäjänkirkko, Mikkeli
PHILHARMONIA ORCHESTRA
Santtu-Matias Rouvali, kapellimestari
Silja Aalto, sopraano
Jean Sibelius: Finlandia op. 26
Richard Strauss: Vier letzte Lieder op. 150
Camille Saint-Saëns: Sinfonia nro 3 c-molli, op. 78
LA 8.8. klo 19 Päätöskonsertti: Viuluvirtuoosi
Mikkelin Mikaeli
PHILHARMONIA ORCHESTRA
Erkki Lasonpalo, kapellimestari
Lilja Haatainen, viulu
Giuseppe Verdi: Alkusoitto oopperasta La forza del’destino -Kohtalon voima
Niccolò Paganini: Viulukonsertto nro 1
Jean Sibelius: Sinfonia nro 2 D-duuri op. 43
Yhteyshenkilöt
Mirva HelskefestivaalijohtajaMikkelin MusiikkijuhlatPuh:0440338448festival@mikkelinmusiikkijuhlat.fi
Kuvat
Linkit
