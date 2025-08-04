Mikkelin Musiikkijuhlille kansainvälisiä tähtiä 2026

Lord of the Rings -elokuvakonsertit huippuesittäjien voimin Mikkelissä 9.8. 4.8.2025 10:09:10 EEST | Tiedote

Mikkelissä nähtiin jo kaksi vuotta sitten, mikä voima elokuvamusiikilla voi olla. Kaupunki täyttyi Harry Potter -faneista ja oheisohjelmasta ja houkutti paikalle myös rooliasuihin pukeutuneita konserttivieraita. Molemmat konsertit myytiin loppuun ja yleisö osoitti suosiotaan seisten. Tänä vuonna vuorossa ovat Lord of the Rings -konsertit ja odotukset ovat vähintään yhtä korkealla.