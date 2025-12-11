Kutsu medialle: Tutustu ennakkoon Lux Helsingin teoksiin
Tervetuloa Lux Helsingin pressitilaisuuteen Home Hotel Jugendiin maanantaina 5.1. klo 16.
Tilaisuuden avaavat Helsingin tapahtumasäätiön toimitusjohtaja Stuba Nikula ja Lux Helsingin taiteellinen johtaja Juha Rouhikoski. Tämän jälkeen kuullaan neljän teoksen ja niiden taiteilijoiden esittelyt. Lopuksi pääsemme näkemään seitsemän teosta ennakkovalaisuna median edustajille, jolloin on mahdollisuus myös valo- ja videokuvaukseen.
Ennakkovalaistavat teokset:
-
Sébastien Lefèvre: Soleil nuit Albireo, Hietalahdentori
-
Anni Laukka: May Every Child Be Fed, Hietalahden kauppahallin seinä
-
Max Lapinsuo-Sylwén: Chapters, Hietalahdentori / Kojamon rakennuksen seinä
-
CHIAKI: Momentum, Hietalahdentori / Kojamon rakennuksen seinä
-
Melek Mazici: Valon Huoneet, Helsinki Shipyard "Helsingin telakka"
-
Kaisa Salmi, Isa Niiranen ja opiskelijat: Rauhan polku, Aleksanterinteatteri
-
Steve Thompson / Custom Fibre Optics: Mycelium Network, Vanha Kirkkopuisto
Muutokset mahdollisia.
Tilaisuudessa voi esittää läsnäolijoille kysymyksiä. Perusteellisempia haastatteluja varten varaathan ajan etukäteen. Haastattelut onnistuvat esimerkiksi ennen tilaisuuden alkua klo 15 alkaen.
Lux Helsingin pressitilaisuus
Ma 5.1.2026 klo 16–18 (mahdollisuuksien mukaan tilaisuus päättyy jo aiemmin)
Home Hotel Jugend, Jugend sali (2. krs) / Lönnrotinkatu 29
Tarjolla pientä suolaista ja makeaa + kahvia ja teetä.
Teokset sijaitsevat ulkona – pukeuduthan sään mukaisesti.
Ilmoittautumiset ja haastattelupyynnöt ma 29.12. mennessä: anna.makela@eventshelsinki.fi
***
Suomen suurin valotaidefestivaali Lux Helsinki esittelee monipuolisesti valotaiteen eri muotoja 6.–11.1.2026 klo 17–22. Tämän vuoden teema on Stop Time!
Teoksia nähdään Helsingin keskustassa Kansalaistorilta Lasipalatsin aukiolle, Narinkka- ja Hietalahdentorille sekä Vanhaan Kirkkopuistoon asti. Lisäksi teoksia löytyy esimerkiksi Erottajan aukiolta, Espan lavalta, Citycenteristä ja Kanneltalosta. Tänä vuonna Lux Helsinki levittäytyy myös ennätyksellisesti yli kymmeneen keskustan alueen taidegalleriaan.
Yhteyshenkilöt
Viestintäpäällikkö Anna Mäkelä, Helsingin tapahtumasäätiö, anna.makela@eventshelsinki.fi, puh. 050 581 4153
