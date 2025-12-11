Helsingin tapahtumasäätiö

Kutsu medialle: Tutustu ennakkoon Lux Helsingin teoksiin

17.12.2025 10:06:00 EET | Helsingin tapahtumasäätiö | Kutsu

Jaa

Tervetuloa Lux Helsingin pressitilaisuuteen Home Hotel Jugendiin maanantaina 5.1. klo 16.

Tilaisuuden avaavat Helsingin tapahtumasäätiön toimitusjohtaja Stuba Nikula ja Lux Helsingin taiteellinen johtaja Juha Rouhikoski. Tämän jälkeen kuullaan neljän teoksen ja niiden taiteilijoiden esittelyt. Lopuksi pääsemme näkemään seitsemän teosta ennakkovalaisuna median edustajille, jolloin on mahdollisuus myös valo- ja videokuvaukseen.

Ennakkovalaistavat teokset:

Muutokset mahdollisia.

Tilaisuudessa voi esittää läsnäolijoille kysymyksiä. Perusteellisempia haastatteluja varten varaathan ajan etukäteen. Haastattelut onnistuvat esimerkiksi ennen tilaisuuden alkua klo 15 alkaen.

Lux Helsingin pressitilaisuus
Ma 5.1.2026 klo 16–18 (mahdollisuuksien mukaan tilaisuus päättyy jo aiemmin)
Home Hotel Jugend, Jugend sali (2. krs) / Lönnrotinkatu 29

Tarjolla pientä suolaista ja makeaa + kahvia ja teetä.
Teokset sijaitsevat ulkona – pukeuduthan sään mukaisesti.

Ilmoittautumiset ja haastattelupyynnöt ma 29.12. mennessä: anna.makela@eventshelsinki.fi

***

Suomen suurin valotaidefestivaali Lux Helsinki esittelee monipuolisesti valotaiteen eri muotoja 6.–11.1.2026 klo 17–22. Tämän vuoden teema on Stop Time!

Teoksia nähdään Helsingin keskustassa Kansalaistorilta Lasipalatsin aukiolle, Narinkka- ja Hietalahdentorille sekä Vanhaan Kirkkopuistoon asti. Lisäksi teoksia löytyy esimerkiksi Erottajan aukiolta, Espan lavalta, Citycenteristä ja Kanneltalosta. Tänä vuonna Lux Helsinki levittäytyy myös ennätyksellisesti yli kymmeneen keskustan alueen taidegalleriaan.

Avainsanat

luxhelsinkihelsinkivalotaidevalotapahtuma

Yhteyshenkilöt

Viestintäpäällikkö Anna Mäkelä, Helsingin tapahtumasäätiö, anna.makela@eventshelsinki.fi, puh. 050 581 4153

Linkit

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Helsingin tapahtumasäätiö

Ares, Erika Vikman ja KAJ tähdittävät Helsingin uudenvuoden juhlaa Kansalaistorilla10.12.2025 09:00:00 EET | Tiedote

Helsingin uuttavuotta juhlitaan jälleen 31.12. Kansalaistorilla kotimaisten tähtiartistien seurassa. Hevisaruksen koko perheelle suunnattu keikka täräyttää uudenvuoden juhlinnan käyntiin jo alkuillasta. Loppuillan konsertin pääesiintyjinä nähdään Ares, Erika Vikman ja KAJ, ja vuosi vaihtuu näyttävän pyronäytöksen säestämänä. Konserttia voi seurata suorana Nelosen ja Ruudun välityksellä.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye