Sähköhaasteet voivat yllättää jouluna – asiantuntijan viisi vinkkiä turvalliseen juhlaan
Joulunpyhät ovat monelle vuoden kohokohta, mutta ne voivat tuoda mukanaan myös sähköongelmia. Kinkku kypsyy uunissa, sauna lämpenee, valosarjat loistavat – ja samalla kodin sähkönkulutus nousee huippuunsa. Tämä voi johtaa ylikuormituksiin, sulakkeiden palamiseen tai jopa koko kodin sähköjen katkeamiseen.
Keskuskauppakamarin hyväksymä tavarantarkastaja (HTT) Jukka Itkonen, kertoo että ongelmat ilmenevät usein juuri silloin, kun sähkön käyttö on suurimmillaan.
”Etenkin aattona sähköä käytetään poikkeuksellisen paljon. Kinkkua paistetaan usein aattona, sauna lämpenee, sähkölämmityskin ottaa osansa ja valosarjat loistavat”, Itkonen sanoo.
Itkonen antaa viisi vinkkiä, joiden avulla tavallista suurempaan sähkönkäyttöön liittyviä riskejä voi pienentää.
Asiantuntijan viisi vinkkiä
- Käytä keittiössä vain muutamaa pistorasiaa samanaikaisesti
Keittiön pistorasiat voivat olla kytketty vain pariin sulakkeeseen, jolloin jo muutama suuritehoinen laite riittää katkaisemaan virran.
”On hyvä muistaa, että sulake palaa helposti, jos useampi tehokas laite on yhtä aikaa päällä.”
- Ajoita suuritehoisten laitteiden käyttö eri ajankohtiin
Pienillä arjen valinnoilla voi säästää energiaa ja lisätä turvallisuutta.
”Esimerkiksi joulukinkun paistaminen yöaikaan on fiksua – se säästää energiaa ja on usein myös edullisempaa. Lompakko sekä sähkönkulutus kiittävät.”
- Niputa laitteet yhteen tai merkitse ne selvästi yhteensopivuuden varmistamiseksi
Jos valosarja ei syty tai jää vilkkumaan, syynä voi olla joko valosarjan vioittuminen tai muuntajan ja valosarjan yhteensopivuusongelma.
”Kesävarastoinnin jälkeen oikeat laitteet eivät aina löydä toisiaan. Tämän ongelman välttää niputtamalla laitteet yhteen tai merkitsemällä ne selvästi”.
- Huomioi valosarjojen sijoittelu jo rakentamisvaiheessa sekä ota käyttöön LED-valot
Joulun lisävalot ja koristeet vaativat usein lisäpistorasioita ja jatkojohtoja.
”Pistorasiat kannattaa sijoittaa sinne, missä valosarjoja tullaan käyttämään. Ne voidaan myös suunnitella hämäräkytkimen ohjaamiksi, jolloin valosarjat ovat päällä vain pimeän aikaan. Lisäksi LED-valosarjat ovat hyvin pienitehoisia, joten niihin siirtymistä kannattaa harkita. Tavanomaisen 3,6 watin valosarjan sähkönkulutus maksaa puolessa vuodessa alle kahden euron.”
- Toimita vioittuneet sähkölaitteet kierrätyspisteeseen ja jätä sähkötyöt ammattilaiselle
Vioittuneita valosarjoja ei pidä korjata itse, vaan ne tulee toimittaa sähkölaitteiden kierrätyspisteeseen.
Varsinaiset sähkötyöt jätettävä ammattilaiselle
Keskuskauppakamarin tavarantarkastajalautakunnan sihteeri, lakimies Raisa Harju muistuttaa, että varsinaiset sähkötyöt on syytä jättää ammattilaiselle. Harju korostaa, että kyse on sekä henkilöturvallisuudesta että paloturvallisuudesta.
”Joskus sähkötöiden asianmukaisuutta joudutaan selvittelemään myös tavarantarkastajan avulla,” Harju sanoo.
HTT-tavarantarkastajat ovat puolueettomia ja kokeneita asiantuntijoita, jotka suorittavat tavaroiden ja palveluiden teknisiä tarkastuksia eri asiantuntemusalueilla. Tavarantarkastajat hyväksyy Keskuskauppakamarin tavarantarkastajalautakunta.
Yhteyshenkilöt
Raisa HarjuPääsihteeriPuh:050 554 2683raisa.harju@chamber.fi
