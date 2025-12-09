S-Pankin hallinnoima Kiinteistö Oy Helsingin Gigahertsi solmi rahoitussopimuksen OP Yrityspankin kanssa
S-Pankin hallinnoima Kiinteistö Oy Helsingin Gigahertsi on joulukuun alussa solminut rahoitussopimuksen OP Yrityspankki Oyj:n kanssa.
Sopimuksen arvo reilut 20 miljoonaa euroa, ja varat käytetään kohteen aiemman lainan uudelleenrahoitetukseen.
”Olemme tyytyväisiä, että Hertsin rahoitusmahdollisuus herätti kiinnostusta, ja että saimme sovittua uudelleenrahoituksen OP:n kanssa. Uusi rahoitussopimus tarjoaa hyvän pohjan Hertsin positiivisen kehityksen jatkumiselle,” toteaa rahastonhoitaja Leo Nilsson S-Pankista.
Samassa yhteydessä sovittiin korkosuojauksista, jotka varmistavat sijoitukselle vakaammat rahoituskulut koko lainamaturiteetin ajalle ja laskevat kohteen kokonaiskorkoriskiä.
Kiinteistö Oy Helsingin Gigahertsi on Aktia Henkivakuutus Oy:n, Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennian ja Yleisradion Eläkesäätiön yhteissijoitus, joka muodostaa pääosan Herttoniemessä sijaitsevasta Lähipalvelukeskus Hertsistä. Hertsi aukeni asiakkaille vuonna 2019.
Tietoja julkaisijasta
S-Pankki on kotimainen pankki ja osa S-ryhmää. Olemme olemassa siksi, että jokaisella olisi mahdollisuus vähän rahakkaampaan huomiseen. Meillä on yli kolme miljoonaa asiakasta ja tunnemme asiakkaidemme arjen. Tuomme siihen helppoutta ja hyötyä muun muassa helppokäyttöisten digitaalisten palveluidemme avulla. Täyden palvelun pankkina olemme tukena elämän pienissä ja suurissa käännekohdissa. s-pankki.fi
