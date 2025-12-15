Psykiatrian hoitoprosessi uudistettiin – tulokset toivat finaalipaikan laatukilpailussa

Keväällä 2024 psykiatrian hoitoprosessi uudistettiin perusteellisesti Pohjanmaan hyvinvointialueella. Muutoksella haluttiin varmistaa, että psykiatriset potilaat saavat oikeaa hoitoa oikeaan aikaan.

– Kaikista vakavimmin sairaat, moniongelmaiset potilaat saavat nyt heti apua erikoissairaanhoidossa ja lievemmät häiriöt hoidetaan perustason palveluissa, psykiatrian erikoislääkäri Ruut Liski kertoo.

Avohoidon työntekijät on jaettu kolmeen tiimiin, joissa jokaisessa on toiminnasta vastaava asiantuntijasairaanhoitaja ja kolme lääkäriä. Hoito etenee alusta loppuun samassa tiimissä ja potilaan lääkäri pysyy samana koko hoitojakson ajan.

Turhat viiveet pois

Järjestelemällä ammattilaisten työtä uudelleen, on potilaiden hoitopolku saatu sujuvaksi.

– Aiemmin potilaiden hoidon aloittaminen viivästyi ja hoitosuhteiden päättämisessä oli haasteita. Lääkäri vaihtui hoitosuhteen aikana ja hoidon jatkuvuus ja suunnitelmallisuus kärsi, sanoo vt. osastonhoitaja Maija Vuori.

Potilaat, jotka eivät saa lähetettä erikoissairaanhoitoon, ohjataan muiden tukimuotojen pariin. Myöskään psykiatrista erikoissairaanhoitoa saanutta potilasta ei pidetä varmuuden vuoksi erikoissairaanhoidon piirissä, mikäli hänen tilanteensa on vakaa.

Ennen psykiatrisen erikoissairaanhoidon uudistusta vajaa puolet potilaista jonotti hoitoa yli kuusi kuukautta. Neuropsykiatrisiin tutkimuksiin jono oli yli kaksi vuotta. Psykiatrian erikoissairaanhoito oli myös pitkälti ostopalvelulääkärien varassa. Muutoksen jälkeen jonoja ei enää ole, eikä ostopalveluja tarvita yhtä paljon kuin ennen.

Parannuksia perustason palveluihin

Psykiatrisen erikoishoidon muutosten ohella mielenterveyspalvelujen tarjontaa perustasolla on parannettu. Psykososiaalisista keskuksista Vaasassa, Närpiössä ja Pietarsaaressa saa hoitoa ilman lähetettä. Lisäksi terveyskeskuslääkäreillä ja muilla ammattilaisilla on entistä parempi mahdollisuus konsultoida psykiatreja.

– Asiakkaat hakeutuvat avun piiriin ajoissa ja ongelmat eivät ehdi kroonistua ja vaikeutua, Maija Vuori kiteyttää.

Apua saa matalalla kynnyksellä myös sähköisesti Terapianavigaattorista sekä vastikään käyttöön otetussa mielenterveys- ja riippuvuuschatissa. Chattiin pääsee hyvinvointialueen verkkosivuilta tai ÖVPH-sovelluksesta.

Pienillä resursseilla hyvää

Psykiatrisen erikoissairaanhoidon muutostyö on herättänyt kiinnostusta myös maakunnan rajojen ulkopuolella. Syksyllä muutostyön taustatiimi päätti osallistua hoitoprosessin kuvauksella Lääkäriliiton laatukilpailuun. Nyt he ovat edenneet kilpailussa finaaliin saakka.

– Haluamme tuoda toivoa psykiatrista hoitoa tarjoavien ammattilaisten työhön. Pienillä resursseilla voidaan tehdä paljon hyvää, kun keskitytään siihen mitä on, eikä siihen mitä puuttuu, Ruut Liski sanoo.

Psykososiaalisten palveluiden edustajat eivät ole yleensä pärjänneet kilpailussa. Menestys ei kuitenkaan tullut pohjalaisille yllätyksenä: Liskin mukaan kehitystyön tulokset ovat merkittävät myös laajemmassa mittakaavassa tarkasteltuna.

Muita laatukilpailun finalisteja ovat Hus Syöpäkeskus, hematologian linja sekä Mikkelin keskussairaalan vatsaelinsairauksien yksikkö. Finaali järjestetään Lääkäripäivillä Helsingissä 22. tammikuuta. Tuolloin voittajaehdokkaat pitävät myös lyhyen esitelmän kilpailuehdotuksestaan.