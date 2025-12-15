Psykiatrian hoitoprosessi uudistettiin – tulokset toivat finaalipaikan laatukilpailussa
Pohjanmaan hyvinvointialueella ei enää ole jonoja psykiatriseen erikoissairaanhoitoon. Lähetteet käsitellään nopeasti ja potilas saa ensikäyntiajan samalle viikolle, kun hoidon tarve todetaan.
Keväällä 2024 psykiatrian hoitoprosessi uudistettiin perusteellisesti Pohjanmaan hyvinvointialueella. Muutoksella haluttiin varmistaa, että psykiatriset potilaat saavat oikeaa hoitoa oikeaan aikaan.
– Kaikista vakavimmin sairaat, moniongelmaiset potilaat saavat nyt heti apua erikoissairaanhoidossa ja lievemmät häiriöt hoidetaan perustason palveluissa, psykiatrian erikoislääkäri Ruut Liski kertoo.
Avohoidon työntekijät on jaettu kolmeen tiimiin, joissa jokaisessa on toiminnasta vastaava asiantuntijasairaanhoitaja ja kolme lääkäriä. Hoito etenee alusta loppuun samassa tiimissä ja potilaan lääkäri pysyy samana koko hoitojakson ajan.
Turhat viiveet pois
Järjestelemällä ammattilaisten työtä uudelleen, on potilaiden hoitopolku saatu sujuvaksi.
– Aiemmin potilaiden hoidon aloittaminen viivästyi ja hoitosuhteiden päättämisessä oli haasteita. Lääkäri vaihtui hoitosuhteen aikana ja hoidon jatkuvuus ja suunnitelmallisuus kärsi, sanoo vt. osastonhoitaja Maija Vuori.
Potilaat, jotka eivät saa lähetettä erikoissairaanhoitoon, ohjataan muiden tukimuotojen pariin. Myöskään psykiatrista erikoissairaanhoitoa saanutta potilasta ei pidetä varmuuden vuoksi erikoissairaanhoidon piirissä, mikäli hänen tilanteensa on vakaa.
Ennen psykiatrisen erikoissairaanhoidon uudistusta vajaa puolet potilaista jonotti hoitoa yli kuusi kuukautta. Neuropsykiatrisiin tutkimuksiin jono oli yli kaksi vuotta. Psykiatrian erikoissairaanhoito oli myös pitkälti ostopalvelulääkärien varassa. Muutoksen jälkeen jonoja ei enää ole, eikä ostopalveluja tarvita yhtä paljon kuin ennen.
Parannuksia perustason palveluihin
Psykiatrisen erikoishoidon muutosten ohella mielenterveyspalvelujen tarjontaa perustasolla on parannettu. Psykososiaalisista keskuksista Vaasassa, Närpiössä ja Pietarsaaressa saa hoitoa ilman lähetettä. Lisäksi terveyskeskuslääkäreillä ja muilla ammattilaisilla on entistä parempi mahdollisuus konsultoida psykiatreja.
– Asiakkaat hakeutuvat avun piiriin ajoissa ja ongelmat eivät ehdi kroonistua ja vaikeutua, Maija Vuori kiteyttää.
Apua saa matalalla kynnyksellä myös sähköisesti Terapianavigaattorista sekä vastikään käyttöön otetussa mielenterveys- ja riippuvuuschatissa. Chattiin pääsee hyvinvointialueen verkkosivuilta tai ÖVPH-sovelluksesta.
Pienillä resursseilla hyvää
Psykiatrisen erikoissairaanhoidon muutostyö on herättänyt kiinnostusta myös maakunnan rajojen ulkopuolella. Syksyllä muutostyön taustatiimi päätti osallistua hoitoprosessin kuvauksella Lääkäriliiton laatukilpailuun. Nyt he ovat edenneet kilpailussa finaaliin saakka.
– Haluamme tuoda toivoa psykiatrista hoitoa tarjoavien ammattilaisten työhön. Pienillä resursseilla voidaan tehdä paljon hyvää, kun keskitytään siihen mitä on, eikä siihen mitä puuttuu, Ruut Liski sanoo.
Psykososiaalisten palveluiden edustajat eivät ole yleensä pärjänneet kilpailussa. Menestys ei kuitenkaan tullut pohjalaisille yllätyksenä: Liskin mukaan kehitystyön tulokset ovat merkittävät myös laajemmassa mittakaavassa tarkasteltuna.
Muita laatukilpailun finalisteja ovat Hus Syöpäkeskus, hematologian linja sekä Mikkelin keskussairaalan vatsaelinsairauksien yksikkö. Finaali järjestetään Lääkäripäivillä Helsingissä 22. tammikuuta. Tuolloin voittajaehdokkaat pitävät myös lyhyen esitelmän kilpailuehdotuksestaan.
Yhteyshenkilöt
Ruut LiskiPsykiatrian erikoislääkäriPuh:040 6315 269ruut.liski@ovph.fi
Kommunikationsenheten - Viestintäyksikkö
Vi betjänar media mån-fre kl. 9–15. Ta kontakt så svarar vi så fort som möjligt. Palvelemme mediaa ma-pe klo 9-15. Ota yhteyttä, niin vastaamme sinulle mahdollisimman pian.
Kuvat
Välkommen till Österbottens välfärdsområde! Vi anordnar social- och hälsovårdstjänster samt räddningsväsendets tjänster i Österbotten. I Vårt område bor cirka 176 000 invånare och vi har över 8000 anställda. Vi jobbar från människa till människa.
Tervetuloa Pohjanmaan hyvinvointialueelle! Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut Pohjanmaalla. Alueellamme asuu noin 176 000 asukasta ja meillä on yli 8000 työntekijää. Työskentelemme ihmiseltä ihmiselle.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Österbottens välfärdsområde – Pohjanmaan hyvinvointialue
Psykiatrins vårdprocess förnyades – resultaten gav finalplats i kvalitetstävling15.12.2025 10:03:00 EET | Pressmeddelande
I Österbottens välfärdsområde är det inte längre någon kö till den psykiatriska specialiserade sjukvården. Remisserna handläggs snabbt och patienten får sin första besökstid samma vecka som behovet av vård konstateras.
Ansvarsläkaren förbättrar kontinuiteten i vården och säkerheten i läkemedelsbehandlingen på boendeenheter för personer med funktionsnedsättning12.12.2025 10:05:00 EET | Pressmeddelande
Under hösten har ansvarsläkarmodellen på boendeenheter för personer med funktionsnedsättning utvidgats till att omfatta hela välfärdsområdet. Modellen förbättrar läkemedelssäkerheten och tryggar uppföljningen av klienternas välbefinnande.
Vastuulääkäri lisää hoidon jatkuvuutta ja lääkehoidon turvallisuutta vammaisten asumisyksiköissä12.12.2025 10:05:00 EET | Tiedote
Vammaisten henkilöiden asumisyksiköissä asuvien vastuulääkärimalli on syksyn aikana laajennettu koko hyvinvointialueelle. Mallilla parannetaan asiakkaiden lääketurvallisuutta ja varmistetaan voinnin seuranta.
Jul och nyår påverkar våra öppettider12.12.2025 09:00:00 EET | Pressmeddelande
De icke-brådskande mottagningarna håller stängt 24–28.12.2025, 1.1.2026 och 6.1.2026. Hit hör social- och hälsocentralerna, välfärdsstationerna, poliklinikerna och mun- och tandvårdens mottagningar. Mer information om öppettiderna finns på en del av tjänsternas och enheternas egna webbsidor. Under helgdagarna kan du i brådskande ärenden ringa jourhjälpsnumret 116 117 och i nödfall nödnumret 112.
Joulun ja uudenvuoden pyhät vaikuttavat aukioloaikoihimme12.12.2025 08:59:00 EET | Tiedote
Kiireettömät vastaanotot, kuten sosiaali- ja terveyskeskukset, hyvinvointiasemat, poliklinikat ja suun terveydenhuollon toimipisteet, ovat kiinni 24.–28.12.2025, 1.1.2026 sekä 6.1.2026. Tarkempia aukioloaikoja löytyy joidenkin palveluiden ja yksiköiden omilta verkkosivuilta. Soita pyhien aikana kiireellisissä asioissa päivystysapuun numeroon 116 117 sekä hätätilanteissa numeroon 112.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme