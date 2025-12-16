Kymenlaakson hyvinvointialueen ensihoidon toimintamallit kuten EVA-yksikkö herättivät kiinnostusta Tukholmassa
Kymenlaakson hyvinvointialue edusti Suomea Mission Critical Communications Expo & Nordic Village -tapahtumassa Tukholmassa 11. marraskuuta 2025. Ensihoitaja Anders Windahl esitteli tapahtumassa ambulanssia sekä ensihoidon toimintaa.
Kymenlaakson hyvinvointialue edusti marraskuussa Suomea pohjoismaisten viranomaisten kriittisen viestinnän erikoistapahtumassa Tukholmassa. Ensihoitaja Anders Windahlin esittelemä ambulanssi ja suomalaiset toimintamallit herättivät suurta mielenkiintoa - ja ihailuakin.
Mission Critical Communications Expo & Nordic Village -tapahtuma toi 11.11.2025 yhteen pohjoismaiden viranomaiset, teknologiatoimittajat ja asiantuntijat keskustelemaan tulevaisuuden ratkaisuista. Isossa roolissa olivat kaikkien pohjoismaiden hätäkeskukset sekä tuleva Virve 2.0., joka on viranomaisviestinnän seuraavan sukupolven ratkaisu. Paikalla oli lisäksi runsaasti näytteilleasettajia kertomassa erilaisista tiedonsiirtoon liittyvistä ratkaisuista, aina puhelimen valjaista 150 km/h liikkuvaan generaattoriin/tukiasemaan.
Hyvinvointialue sai tapahtumassa paljon huomiota ja kävijöitä esittelypisteellä riitti ajoittain jonoksi asti. Erityisesti ambulanssi ja sen siisteys saivat kiitosta.
– Valtaosa koki meidän auton mallin erittäin järkevänä, kun kaikki kuljetuksen aikana tarvittava löytyy läheltä, ja autossa on tilaa hoitaa isommallakin tiimillä. Erityistä hämmennystä herätti meidän automme siisteys sisältä, etenkin kun kerroin että auto oli edellisenä aamuna otettu suoraan rivistä ilman mitään ylimääräistä pesua välissä, toteaa Windahl.
EVA-työskentelymalli ihailun kohteena
Hyvinvointialueen yhden ensihoitajan miehittämän ensihoitoyksikön (EVA) työskentelymalli sai tapahtumassa osakseen ihailua ja herätteli keskustelua. EVA hoitaa hätäkeskuksen kautta tulleita kiireettömiä tehtäviä sekä puhelimitse että potilaan luona. Valtakunnallisen riskinarvion perusteella hätäkeskus hälyttää yhden ensihoitajan arviointiyksikön hoitamaan sille soveltuvia ensihoitotehtäviä.
– Pohjoismaiset ensihoitajat olivat ihmeissään, miten meillä voidaan hoitaa jopa ”ei hoidon tarvetta” -ajatuksella puhelimessa. Mutta kun heille vielä selvisi, että meillä on tukena potilastietojärjestelmät, he olivat jo kateellisia. Meidän EVA:n kaltaista mahdollisuutta ohjata potilasta puhelimitse esimerkiksi terveyskeskukseen, ja tarvittaessa jopa varata aikaa hänelle, eivät osanneet edes ajatella olevan mahdollista, Windahl kertoo.
Janne WallToimintayksikön päällikkö
Ensihoito
Kymenlaakson hyvinvointialue
Järjestämme Kymenlaakson sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut. Noin 159 500 asukkaan maakuntaan kuuluvat Hamina, Kotka, Kouvola, Miehikkälä, Pyhtää ja Virolahti.
