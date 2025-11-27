Maailmantalouden murroksessa – Tampereen historia V, 1990–2025 ilmestyy 16.12.2025

Tampere onnistui välttämään näivettymisen. Tampereen historioiden sarjan uusin, viides osa kertoo, miten se tapahtui: mitä tekivät kunnalliset päättäjät, yritykset, korkeakoulut, kulttuurilaitokset ja kaupunkilaiset. Tampere on 2020-luvulla täysin toisenlainen kaupunki kuin muutama vuosikymmen sitten: areena liikuttaa, ratikka kuljettaa, Tamhattan puhkoo taivaanrantaa ja kaupungissa asuu lähes 100 000 ihmistä enemmän.

-Kaupunkiorganisaation ja tamperelaisten näkökulmasta on kiinnostavaa ymmärtää, miten eri ratkaisut vaikuttavat. Historiateos auttaa ymmärtämään menneisyyttä ja tarjoaa rakennuspuita myös tulevaisuuden haasteiden kohtaamiseen, sanoo johtaja Lauri Savisaari sivistyspalveluista.

Julkaisun kirjoittaja, dosentti Jussi Koivuniemi on kirjoittanut lukuisia yritys- ja paikallishistorioita. Teos Maailmantalouden murroksessa jatkaa prof. Väinö Voionmaan, akateemikko Eino Jutikkalan ja prof. Viljo Rasilan kirjoittamaa Tampereen historioiden sarjaa. Tampereen kaupunki toteutti tämän erittäin laajan ja runsaasti kuvitetun julkaisun yhteistyössä Tampereen yliopiston kanssa.

Arvostelukappaleet: Museokeskus Vapriikki/museokauppa, museokauppa@tampere.fi

Saana Karlsson, puh. 040 8064784