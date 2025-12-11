Ilkivalta aiheuttaa turhia kustannuksia kaupungille ja lopulta kaupunkilaisille

Naantalissa on todettu tänä syksynä runsaasti ilkivaltatapauksia: Lähes kaikkien Aurinkotien bussipysäkkien laseja on hajotettu. Erityisen harmillista on, että pysäkit on uusittu vasta muutaman vuoden sisällä, Lietsalan ja Karvetin pysäkit vasta tänä syksynä.

Vastaavanlainen ilkivalta ei valitettavasti ole Naantalissa tavatonta. Tavallisinta on erityisesti roskaaminen viheralueilla sekä liikuntapaikoilla aina frisbeegolfradoista palloilukenttiin. Bussipysäkkejä, sähkökaappeja, roska-astioita ja muuta omaisuutta sutataan ja töhritään varsin usein. Törkeimmissä tapauksissa tuhoja on tehty laajalti, kuten nyt Aurinkotien bussipysäkeillä ja aiemmin esimerkiksi Vaarjoen luontopolulla, jossa huoltorakennuksen ikkunat oli käyty rikkomassa.

Yhdyskuntatekniikan päällikkö Mika Hirvi on tilanteesta pahoillaan. Ilkivalta lisää Naantalin kaupungin kunnossapito- ja siivouskustannuksia, joka on aina pois muusta toiminnasta. Materiaalihankintojen lisäksi jälkien korjaamiseen kuluu usein runsaasti työtunteja. Esimerkiksi yhden bussipysäkin lasien hankkimiseen menee toista tuhatta euroa, minkä lisäksi asennustyö vaatii kahden työntekijän työpanoksen.

Kaupungilla ei ole aivan tarkkoja lukuja ilkivallan kustannuksista, mutta vuosittain voidaan puhua jopa viisinumeroisesta summasta. Jos ilkivaltaa ei tapahtuisi, rahoja voitaisiin käyttää muuhun yhteiseen hyvään. Viime kädessä ilkivallan kustannukset ovat pois veronmaksajan pussista.

Kaupunki on tehnyt ilkivaltatapauksista rikosilmoituksia poliisille. Jos havaitset Naantalissa merkittävää omaisuusvahinkoa aiheuttavaa ilkivaltaa, havainnoistaan voi ilmoittaa poliisille hätänumeroon 112. Ilkivallan tekijät ovat korvausvelvollisia tekemästään vahingosta, myös alaikäiset.

Jos havaitset kaupungin yleisillä alueilla tai kaupungin omaisuuteen kohdistunutta ilkivaltaa, voit antaa siitä palautetta kaupungin teknisille palveluille karttapalvelun kautta: www.naantali.fi/karttapalvelu. Ohje karttapalvelun käyttöön löytyy palvelun vasemmasta alareunasta.

Naantalin kaupungilla toivotaan, että jokainen kunnioittaisi yhteistä omaisuuttamme. Perheissä olisi hyvä keskustella myös nuorten kanssa ilkivallan vaikutuksista yhteiseen omaisuuteen ja turvallisuuteen.