Ilkivalta aiheuttaa turhia kustannuksia kaupungille ja lopulta kaupunkilaisille
Naantalissa on kohdattu tänä syksynä keskustan bussipysäkkeihin kohdistunutta ilkivaltaa. Kaupungilla toivotaan, että jokainen kunnioittaisi yhteistä omaisuuttamme.
Naantalissa on todettu tänä syksynä runsaasti ilkivaltatapauksia: Lähes kaikkien Aurinkotien bussipysäkkien laseja on hajotettu. Erityisen harmillista on, että pysäkit on uusittu vasta muutaman vuoden sisällä, Lietsalan ja Karvetin pysäkit vasta tänä syksynä.
Vastaavanlainen ilkivalta ei valitettavasti ole Naantalissa tavatonta. Tavallisinta on erityisesti roskaaminen viheralueilla sekä liikuntapaikoilla aina frisbeegolfradoista palloilukenttiin. Bussipysäkkejä, sähkökaappeja, roska-astioita ja muuta omaisuutta sutataan ja töhritään varsin usein. Törkeimmissä tapauksissa tuhoja on tehty laajalti, kuten nyt Aurinkotien bussipysäkeillä ja aiemmin esimerkiksi Vaarjoen luontopolulla, jossa huoltorakennuksen ikkunat oli käyty rikkomassa.
Yhdyskuntatekniikan päällikkö Mika Hirvi on tilanteesta pahoillaan. Ilkivalta lisää Naantalin kaupungin kunnossapito- ja siivouskustannuksia, joka on aina pois muusta toiminnasta. Materiaalihankintojen lisäksi jälkien korjaamiseen kuluu usein runsaasti työtunteja. Esimerkiksi yhden bussipysäkin lasien hankkimiseen menee toista tuhatta euroa, minkä lisäksi asennustyö vaatii kahden työntekijän työpanoksen.
Kaupungilla ei ole aivan tarkkoja lukuja ilkivallan kustannuksista, mutta vuosittain voidaan puhua jopa viisinumeroisesta summasta. Jos ilkivaltaa ei tapahtuisi, rahoja voitaisiin käyttää muuhun yhteiseen hyvään. Viime kädessä ilkivallan kustannukset ovat pois veronmaksajan pussista.
Kaupunki on tehnyt ilkivaltatapauksista rikosilmoituksia poliisille. Jos havaitset Naantalissa merkittävää omaisuusvahinkoa aiheuttavaa ilkivaltaa, havainnoistaan voi ilmoittaa poliisille hätänumeroon 112. Ilkivallan tekijät ovat korvausvelvollisia tekemästään vahingosta, myös alaikäiset.
Jos havaitset kaupungin yleisillä alueilla tai kaupungin omaisuuteen kohdistunutta ilkivaltaa, voit antaa siitä palautetta kaupungin teknisille palveluille karttapalvelun kautta: www.naantali.fi/karttapalvelu. Ohje karttapalvelun käyttöön löytyy palvelun vasemmasta alareunasta.
Naantalin kaupungilla toivotaan, että jokainen kunnioittaisi yhteistä omaisuuttamme. Perheissä olisi hyvä keskustella myös nuorten kanssa ilkivallan vaikutuksista yhteiseen omaisuuteen ja turvallisuuteen.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Mika HirviYhdyskuntatekniikan päällikköNaantalin kaupunkiPuh:050 464 9902mika.hirvi@naantali.fi
Kuvat
Naantalin kaupunki
Naantali on kasvava yli 20 000:n asukkaan kaupunki vetovoimaisessa Varsinais-Suomessa. Saaristo on vahvasti läsnä: Naantaliin kuuluu jopa tuhat saarta ja tuhat kilometriä rantaviivaa. Asukkaille on tarjolla monipuolisia asumisratkaisuja sekä ainutlaatuisia kulttuuri- ja harrastusmahdollisuuksia.
Naantali on yrittäjäystävällinen ja kehittyvä satamakaupunki, josta on toimivat yhteydet niin maa- kuin meriteitse. Tällä hetkellä Naantalissa toimii noin 1600 yritystä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Naantalin kaupunki
Naantali kilpailutti matkailuneuvontapalvelut11.12.2025 15:37:37 EET | Tiedote
Naantalin kaupunki organisoi matkailutoimintonsa uudelleen ja on pyytänyt tarjouksia matkailuneuvontapalveluiden tuottajasta. Kaupunginhallituksen on määrä päättää asiasta 15.12.2025.
Naantalilaiset vastasivat: Matkailun suurin hyöty liittyy elinvoimaan ja imagoon10.12.2025 18:00:00 EET | Tiedote
Naantalin kaupunki järjesti 10.12.2025 naantalilaisille suunnatun matkailuillan, joka houkutteli kaupungintalolle lähes sata kiinnostunutta. Tilaisuudessa kuultiin matkailupalvelujen uudelleenjärjestelyistä, julkistettiin uutta tapahtumatarjontaa kesälle 2026 ja matkailukyselyn tulokset, sekä kuultiin Finnlinesin laivamatkailun katsaus.
Ruonan yhdystien uusi kiertoliittymä vastaa kasvaviin liikennemääriin – myös alueen vesihuoltoa parannetaan kestävästi10.12.2025 09:00:00 EET | Tiedote
Ruonan yhdystien ja Rautakadun risteykseen rakentuvan kiertoliittymän työt alkoivat lokakuussa. Alueella parannetaan myös vesihuoltoverkostoa vähähiilijalanjälkisin ratkaisuin.
Naantalin kaupunkistrategiassa 2027–2030 korostuu vastuullisuus, perheet ja toimiva arki9.12.2025 08:01:06 EET | Tiedote
Naantalin kaupunginvaltuusto hyväksyi 8.12.2025 uuden kaupunkistrategian, jonka keskeiset tavoitteet liittyvät elinvoimaan, toimiviin arjen palveluihin, perheystävällisyyteen ja vastuulliseen toimintaan.
Pääkirjastossa esillä Merta, vettä ja rantaa -akvarellinäyttely27.11.2025 15:47:00 EET | Tiedote
Margit Lindström on koonnut Naantalin pääkirjastoon Merta, vettä ja rantaa -akvarellinäyttelyn, jossa on esillä valikoima vuosien varrella syntyneitä luontoaiheisia maalauksia.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme