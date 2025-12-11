Pirkanmaan hyvinvointialue

Influenssakausi on alkanut myös Pirkanmaalla – rokote kannattaa edelleen ottaa

12.12.2025 09:02:28 EET | Pirkanmaan hyvinvointialue | Tiedote

Jaa

Tämän vuoden influenssakausi on käynnistynyt Suomessa. Myös Pirkanmaalla virus leviää jo voimakkaasti ja epidemia on alkanut.

Influenssaa on todettu eri puolelta Suomea ja kaiken ikäisiltä. Epidemia on alkanut myös Pirkanmaalla, selvä nousu tartuntamäärissä havaittiin heti joulukuun alussa viikolla 49.

Rokotus kannattaa edelleen ottaa

– Pirkanmaalla influenssarokotuskattavuus on varsin hyvä verrattuna aikaisempiin vuosiin. Ikäihmisten osalta tulemme todennäköisesti pääsemään samaan rokotuskattavuuteen kuin kaudella 2024–2025, apulaisylilääkäri Tero Harjuntausta sanoo ja jatkaa:
 
– Lasten osalta influenssarokotteita on otettu aikaisempaa enemmän, kun taas työikäisten rokotusaktiivisuus on ollut viime vuoteen verrattuna hiukan huonompaa.
 
– Rokote on paras tapa suojautua influenssalta ja suosittelemme rokotteen ottamista. Vaikka influenssakausi on jo käynnistynyt, rokote kannattaa edelleen ottaa, Harjuntausta sanoo.
 
Rokotesuoja kehittyy kahdessa viikossa.
 
Varaa rokotusaika digitaalisesti OmaPirhassa tai soittamalla sote-asemasi rokotusajanvarausnumeroon. Lisää tietoa influenssarokotuksista löydät verkkosivulta pirha.fi/influenssarokotukset.

Muista myös käsihygienia

Influenssa tarttuu erityisesti yskiessä, niistäessä tai aivastaessa syntyvien pisaroiden välityksellä tai kosketuksen kautta. Tauti leviää helposti ahtaissa tiloissa. 
 
Tartunnan saanut voi levittää tautia eteenpäin jo päivää ennen oireiden alkua. Tartuttavuus on suurinta 1–4 ensimmäisen sairauspäivän ajan ja kestää noin viikon verran.

Yhteyshenkilöt

Pirkanmaan hyvinvointialue

Tarjoamme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä pelastuspalveluita kaikille pirkanmaalaisille. Toimimme laajasti noin 700 toimipisteessä ja olemme helposti tavoitettavissa myös digitaalisesti. Meillä toimii Suomen toiseksi suurin yliopistollinen sairaala Tays. Tutkimuksella ja koulutuksella tähtäämme tulevaisuuteen, mutta asukkaiden arjessa olemme tässä ja nyt, kaikkina päivinä ja aikoina. Meitä pirhalaisia on noin 20 000,  ja olemmekin Pirkanmaan suurin työyhteisö.

Lisätietoja pirha.fi.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Pirkanmaan hyvinvointialue

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye