Influenssakausi on alkanut myös Pirkanmaalla – rokote kannattaa edelleen ottaa
Tämän vuoden influenssakausi on käynnistynyt Suomessa. Myös Pirkanmaalla virus leviää jo voimakkaasti ja epidemia on alkanut.
Influenssaa on todettu eri puolelta Suomea ja kaiken ikäisiltä. Epidemia on alkanut myös Pirkanmaalla, selvä nousu tartuntamäärissä havaittiin heti joulukuun alussa viikolla 49.
Rokotus kannattaa edelleen ottaa
– Pirkanmaalla influenssarokotuskattavuus on varsin hyvä verrattuna aikaisempiin vuosiin. Ikäihmisten osalta tulemme todennäköisesti pääsemään samaan rokotuskattavuuteen kuin kaudella 2024–2025, apulaisylilääkäri Tero Harjuntausta sanoo ja jatkaa:
– Lasten osalta influenssarokotteita on otettu aikaisempaa enemmän, kun taas työikäisten rokotusaktiivisuus on ollut viime vuoteen verrattuna hiukan huonompaa.
– Rokote on paras tapa suojautua influenssalta ja suosittelemme rokotteen ottamista. Vaikka influenssakausi on jo käynnistynyt, rokote kannattaa edelleen ottaa, Harjuntausta sanoo.
Rokotesuoja kehittyy kahdessa viikossa.
Varaa rokotusaika digitaalisesti OmaPirhassa tai soittamalla sote-asemasi rokotusajanvarausnumeroon. Lisää tietoa influenssarokotuksista löydät verkkosivulta pirha.fi/influenssarokotukset.
Muista myös käsihygienia
Influenssa tarttuu erityisesti yskiessä, niistäessä tai aivastaessa syntyvien pisaroiden välityksellä tai kosketuksen kautta. Tauti leviää helposti ahtaissa tiloissa.
Tartunnan saanut voi levittää tautia eteenpäin jo päivää ennen oireiden alkua. Tartuttavuus on suurinta 1–4 ensimmäisen sairauspäivän ajan ja kestää noin viikon verran.
Yhteyshenkilöt
Harjuntausta TeroApulaisylilääkäri, vastaanottopalvelutPuh:040 806 3761tero.harjuntausta@pirha.fi
Sirpa RäsänenepidemiologiPuh:040 8007 562sirpa.rasanen@pirha.fi
