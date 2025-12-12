SKVL:n kiinteistönvälittäjät: Rahoituksen saatavuus jarruttaa asuntokauppaa
Asuntokaupan elpymistä hidastaa rahoituksen saamisen hankaluus, käy ilmi Suomen Kiinteistönvälittäjät SKVL ry:n jäsenkyselystä.
Vastauksissaan valtaosa kertoi rahoituksen saamisen vaikeuksista remonttikohteisiin tai asuntoihin, jotka sijaitsevat vähänkään taajamien keskustojen ulkopuolella. Vastauksissa toistui myös pankkien herkkä reagointi kuntotarkastusraportteihin.
– Välittäjiä huolettaa, löytyykö henkilöstöään vähentäneistä pankeista enää riittävää paikallista tuntemusta ja kokemusta, joilla arvioida kokonaisuutta, kertoo toimitusjohtaja Maria-Elena Ehrnrooth.
Samalla reilut kolme neljäsosaa vastaajista totesi, että vuoden aikana on lisääntynyt sellaisten kohteiden määrä, jotka eivät käy ollenkaan kaupaksi.
Myyjät halukkaampia myymään
Kolmannes jäsenkyselyyn vastanneista näkee, että myyjien halukkuus myydä on kasvanut hieman (31 %) tai selvästi (3,5 %) edellisestä vuosineljänneksestä. Ostopäätöksiä syntyy, sillä asuntojen myyjät ovat markkinatilanteen vuoksi suostuneet tänä vuonna matalampaan hintatasoon. Näin katsoi lähes kolme neljästä vastaajasta. Kauppamäärät ovat olleet syksyllä kasvussa, mutta hintojen lasku on jatkunut. Rovaniemellä markkina on vastausten perusteella muusta maasta poikkeava: kaupungissa on jo pulaa myytävistä kohteista.
Hintaseurantapalvelun mukaan marraskuun kauppamäärissä on tultu pykälän alas, jos marraskuuta verrataan edellisvuoden marraskuuhun (-3,5 %) tai tämän vuoden lokakuuhun (-14,2 %). Kuluvana vuonna asuntokauppa on kuitenkin käynyt selvästi paremmin tammi-marraskuun aikana kuin edellisinä vuosina. Yksittäisen kuukauden notkahdus voi johtua osin siitä, että tämän vuoden marraskuussa oli edellisvuotta vähemmän arkipäiviä.
Pankkeihin vaikea saada yhteys
Aika ostotarjouksesta kaupantekoon vaikuttaa pidentyneen jopa reilusti yli kuukauteen.
”Vastauksissa välittyi turhautuminen pitkiin viipeisiin. Asiakkaiden luottokelpoisuuden ja kohteen vakuusarvon selvittäminen kestävät kauan, ja pelkästään yhteyden saaminen pankkiin kestää vastausten perusteella entistä pidempään”, toimitusjohtaja Ehrnrooth toteaa.
Välittäjät toivovat vauhtia myös sähköisiin DIAS-kauppoihin. Niissä on haasteena myös se, että varsinaisesta kauppapäivästä ei ole ennakkoon varmuutta, mikä taas vaikuttaa asuntojen vapautumiseen.
Mielipideluotaus tehtiin 4.12.-7.12. välisenä aikana. Kysely lähetettiin sähköpostitse 1442 SKVL:n jäsenrekisterissä olevalle välittäjälle, ja kaikkiin kysymyksiin vastasi 290 välittäjää.
Poimintoja avovastauksista kysymykseen Vapaa kommentti markkinatilanteesta ja muita huomioita kaupan rahoituksesta:
”Pankeille myös tiedoksi, että aina kauppa ei käy kaupungin keskustassa, kun palvelut ovat siirtyneet 3-4 kilometrin päähän keskustasta isoihin marketteihin ja keskusta on aivan autioitunut. Monesti kauppa käy huomattavasti paremmin esim. 5 km päässä keskustasta asuntoalueilla, missä on palvelut. Tämä on syytä huomioida vakuusarvostusprosenteissa.” (Etelä-Pohjanmaa)
”Pankkien rahoituspäätökset kestävät jopa 2-3 viikkoa siitä, kun kuntotarkastusraportti tai kosteusmittauraportti on toimitettu ja kaupat venyvät, jos päätös myönteinen. Pankit pyytäneet jo rahoituspäätöstä varten kauppakirjaluonnosta; miksi tehdä se, jos rahoituskaan ei ole varmaa, välittäjälle turhaa työtä.”
”Lähes 30 vuotta alalla toimineena tiedän että aina on tilanteet vaihdelleet ja muuttuneet. Milloin mikäkin on vaikuttanut ostajan päätökseen ja pankin rahoittamiseen. Nyt kuitenkin entiseen nähden kaupanteko ostopäätöksestä kaupantekoon kestää kauemmin kuin koskaan.”
”Pankkien vasteajat ovat välillä todella pitkiä. Nytkin on case jossa hyväksytyn ostotarjouksen jälkeen aikaa on kulunut kuusi viikkoa eikä kauppa-aikaa ole vieläkään.”
”Pankit eivät rahoita ollenkaan vanhempia halpoja kohteita. Ilmeisesti laskevat jollain taulukollaan?, että kaikki kuntotarkastuksessa havaitut puutteet nykyisiin rakennusmääräyksiin nähden, tai jos joku osa on teknisen elinkaarensa viimeisellä neljänneksellä ja/tai uusimiseen tulee varautua tulevaisuudessa, vaikka ei akuuttia korjaustarvetta ole - laskevat että pitää pystyä heti maksamaan ja korjaamaan saman tien.”
”Tilanne on aivan järkyttävä, jos talo on vanha ja vaatii remonttia, niin pankki ei lainoita lainkaan tai jos kohde sijaitsee asemankaava-alueen ulkopuolella. Meillä on ostotarjoukset kaatuneet tähän pankin lainoittamiseen ja vauhti on täällä maaseudulla nyt sellainen, että joka kolmas vanhan talon kauppa torpataan pankissa.”
“Att få tid till banken för att slutföra köpet har inte varit något problem. Problemet är tiden mellan att kunderna tar kontakt med banken till att banken ger godkännande att vi kan slutföra affären. Det tar i regel flera veckor innan vi kan underteckna köpebrevet.”
