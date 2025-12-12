Jyväskylän yliopisto sai 500 000 euroa teollisuuden energiajärjestelmien kustannustehokkuuden ja päästöjen optimoinnin tutkimukseen

Suomen Akatemia myönsi Jyväskylän yliopistoon 500 000 euroa Teollisuuden energiajärjestelmät osana kestävää ilmastoneutraalia yhteiskuntaa -hankkeelle. Hankkeessa tutkitaan pieniä ja keskisuuria prosessiteollisuuden energiajärjestelmiä ja niiden optimointia mahdollisimman kustannus- ja energiatehokkaiksi, luotettaviksi ja hiilineutraaleiksi.

Kyseessä on Aalto-yliopiston ja Jyväskylän yliopiston yhteinen hanke.

Hankkeen Jyväskylän osuutta koordinoiva professori Kaisa Miettinen kertoo, että tarkoituksena on parantaa järjestelmän energiatehokkuutta ottamalla lämpöä talteen mahdollisimman tehokkaasti.

”Hankkeessa haluamme optimoida useita keskenään ristiriitaisia tavoitteita. Tätä varten kehitämme Jyväskylässä uusia monitavoiteoptimoinnin malleja ja menetelmiä, joilla päätöksentekijää tuetaan huomioimaan erilaisia riskejä ja epävarmuutta. Tämä on hyödyllistä esimerkiksi tilanteessa, jossa halutaan minimoida sekä järjestelmän kustannukset sähkön hinnan vaihdellessa että sähkökatkoista koituvat haitat. ”, Miettinen kuvailee.

Tutkimus voi auttaa teollisuuden päästöjen vähentämisessä ja energian käytön kustannustehokkuudessa luomalla uusia, selitettäviä päätöksenteon tukityökaluja energiajärjestelmien optimointiin.

Miettisen mukaan hyvin optimoidut ja joustavat energiajärjestelmät myös kestävät paremmin sähkön hintavaihtelua ja voivat tasapainottaa verkkoa kriisitilanteissa, mikä auttaa turvaamaan myös Suomen huoltovarmuutta.

”Teollisella optimoinnilla on mahdollisuus tukea siirtymää kohti ilmastoneutraalia yhteiskuntaa ja vahvistaa Suomen asemaa vihreän teollisuuden osaajamaana”, Miettinen summaa.

Rahoitus toteutettiin Suomen Akatemian ja Business Finlandin yhteistyönä osana tulevaisuuden kestävien energiaratkaisuiden tutkimuksen rahoitusta. Rahoituksen tavoitteena on vahvistaa yhteyksiä tutkimuksen ja liiketoiminnan välillä, sekä viedä eteenpäin kestäviä, yhteiskunnallisesti vaikuttavia energiaratkaisuja.

Jyväskylän yliopiston osuus rahoituksesta on 500 000 euroa. Hankkeen saama kokonaisrahoitus on 997 927 euroa ja kokonaisbudjetti 1 425 610 euroa. Hanketta koordinoi Aalto-yliopisto. Rahoitusta myönnettiin haussa yhteensä 11 hankkeelle.