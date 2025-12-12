Kempower saavutti kultaa EcoVadiksen vastuullisuusarvioinnissa

Johtava sähköautojen pikalatausratkaisujen valmistaja Kempower on saanut EcoVadiksen vastuullisuusarvioinnissa kultamitalin, mikä heijastaa yhtiön vahvaa sitoutumista kestävään kehitykseen ja jatkuvaan parantamiseen.

Kempowerin sijoitus EcoVadiksen arvioinnissa asettaa yhtiön parhaimman 5 %:n joukkoon kaikista EcoVadiksen arvioimista yrityksistä. Kempower sai arvioinnissa aiempaa paremmat pisteet, mikä kirkasti sen viime vuonna saavuttaman hopeamitalin kultaiseksi.

EcoVadis arvioi yritysten vastuullisuutta neljässä kategoriassa: ympäristövastuu, työelämän käytännöt ja ihmisoikeudet, toiminnan eettisyys sekä kestävän kehityksen mukainen hankintaketju. Pisteytys on 0-100, ja yritykset voivat ansaita mitaleja suorituskykynsä perusteella: platina (1 % parhaista), kulta (5 % parhaista), hopea (15 % parhaista) ja pronssi (35 % parhaista).

”Olemme erittäin ylpeitä EcoVadis-arvioinnistamme ja siitä, että olemme vuodesta toiseen parantaneet suoritustamme, kuten nyt hopeatasolta kultaan. Se on osoitus tiimimme kovasta työstä ja omistautumisesta. Arvioinnista saamamme palaute motivoi meitä yhä parantamaan suoritustamme”, sanoo Kempowerin operatiivinen johtaja Sanna Otava.

Kempowerin korkea EcoVadis-sijoitus vahvistaa sen mainetta luotettavana, vastuullisena ja tulevaisuuteen suuntautuneena yrityksenä sekä kilpailukykyä liikekumppanina nopeasti kasvavalla sähköautojen latausmarkkinalla. Puhtaan energian ratkaisujen kysynnän kasvaessa Kempower on sitoutunut edistämään liikenteen sähköistymistä päästöjen vähentämiseksi.

EcoVadis on arvioinut yli 130 000 yrityksen suorituskykyä yli 185 maassa ympäri maailmaa. Sen pisteytys perustuu kattavaan arviointiin yritysten vastuullisuustoimista.

Lue lisää arvioinnista osoitteessa ecovadis.com.

Lisätietoja Kempowerin vastuullisuustoimista verkkosivuillamme.

Lisätietoja:

Sari Hörkkö, Viestintäpäällikkö, Kempower

sari.horkko@kempower.com

+358 29 002 1900

Kempower lyhyesti

Suunnittelemme ja valmistamme luotettavia ja käyttäjäystävällisiä DC-pikalatausratkaisuja sähköajoneuvoille. Visiomme on luoda maailman halutuimpia latausratkaisuja kaikille, kaikkialla. Tuotekehityksemme ja tuotantomme sijaitsevat Suomessa ja Yhdysvalloissa, ja suurin osa materiaaleista ja komponenteista hankitaan paikallisesti. Keskitymme kaikkiin sähköisen liikkumisen alueisiin sähköautoista rekkoihin ja busseihin, sekä työkoneisiin ja merenkulkuun. Kempowerin modulaarinen ja skaalautuva latausjärjestelmä sekä maailmanluokan ohjelmisto on suunniteltu sähköautoilijoiden toimesta sähköautoilijoita varten. Näin mahdollistamme parhaan käyttökokemuksen asiakkaillemme kaikkialla maailmassa. Kempowerin osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssa.kempower.com