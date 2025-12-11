Osuuskauppa Hämeenmaa

Uusi S-Pankin asiakaspalvelupiste Lahden satamassa

12.12.2025 10:03:00 EET | Osuuskauppa Hämeenmaa | Tiedote

Jaa

Lahden satamaan on avattu Asiakasomistajapalvelu ja S-Pankki -piste. Piste palvelee ajanvarauksella osoitteessa Laiturikatu 2, 5. kerros.

Toimipisteessä saa neuvontaa osuuskaupan asiakasomistajuuteen ja S-Pankin asiakkuuteen liittyvissä asioissa. Toimipaikassa ei voi nostaa tai tallettaa käteistä.

”Lahden alueella on kasvavaa kysyntää asiakasomistajuuden ja S-Pankin palveluille. Sopiva tila palveluiden laajentamiseen löytyi satamasta. Uusi Asiakasomistajapalvelu ja S-Pankki -piste palvelee osuuskaupan asiakasomistajuuteen sekä S-Pankin asiakkuuteen liittyvissä asioissa. Pisteellä opastetaan asiakkaita myös sähköisten palveluiden, kuten S-mobiilin ja S-käyttäjätilin, käytössä”, kertoo asiakkuusjohtaja Jaana Järvenselkä.

S-Pankki Satama Lahti on avoinna vain ajanvarauksella. Tee ajanvaraus S-Pankin verkkosivuilla.

Avainsanat

s-pankkiasiakasomistajat

Yhteyshenkilöt

Tietoa julkaisijasta

Hämeenmaa – 177 000 asiakasomistajan omistama paikallinen yritys

Osuuskauppa Hämeenmaa toimii Kanta- ja Päijät-Hämeessä, 21 kunnan alueella. Hämeenmaa on alueensa suurin yritys, joka työllistää noin 3 300 työntekijää. Osuuskaupan omistavat sen asiakasomistajat, ja Hämeenmaalla omistajia on jo yli 177 000. Edullisten ja luotettavien kauppapalvelujen lisäksi omistajuus palkitsee muun muassa kuukausittaisena Bonuksena. Tuloksensa Hämeenmaa käyttää jäsentensä palveluiden ja verkostonsa kehittämiseen.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Osuuskauppa Hämeenmaa

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye