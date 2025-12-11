Uusi S-Pankin asiakaspalvelupiste Lahden satamassa
Lahden satamaan on avattu Asiakasomistajapalvelu ja S-Pankki -piste. Piste palvelee ajanvarauksella osoitteessa Laiturikatu 2, 5. kerros.
Toimipisteessä saa neuvontaa osuuskaupan asiakasomistajuuteen ja S-Pankin asiakkuuteen liittyvissä asioissa. Toimipaikassa ei voi nostaa tai tallettaa käteistä.
”Lahden alueella on kasvavaa kysyntää asiakasomistajuuden ja S-Pankin palveluille. Sopiva tila palveluiden laajentamiseen löytyi satamasta. Uusi Asiakasomistajapalvelu ja S-Pankki -piste palvelee osuuskaupan asiakasomistajuuteen sekä S-Pankin asiakkuuteen liittyvissä asioissa. Pisteellä opastetaan asiakkaita myös sähköisten palveluiden, kuten S-mobiilin ja S-käyttäjätilin, käytössä”, kertoo asiakkuusjohtaja Jaana Järvenselkä.
S-Pankki Satama Lahti on avoinna vain ajanvarauksella. Tee ajanvaraus S-Pankin verkkosivuilla.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jaana JärvenselkäAsiakkuusjohtajaPuh:050 542 3811jaana.jarvenselka@sok.fi
Tietoa julkaisijasta
Hämeenmaa – 177 000 asiakasomistajan omistama paikallinen yritys
Osuuskauppa Hämeenmaa toimii Kanta- ja Päijät-Hämeessä, 21 kunnan alueella. Hämeenmaa on alueensa suurin yritys, joka työllistää noin 3 300 työntekijää. Osuuskaupan omistavat sen asiakasomistajat, ja Hämeenmaalla omistajia on jo yli 177 000. Edullisten ja luotettavien kauppapalvelujen lisäksi omistajuus palkitsee muun muassa kuukausittaisena Bonuksena. Tuloksensa Hämeenmaa käyttää jäsentensä palveluiden ja verkostonsa kehittämiseen.
