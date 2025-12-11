Uusi S-Pankin asiakaspalvelupiste Lahden satamassa

Toimipisteessä saa neuvontaa osuuskaupan asiakasomistajuuteen ja S-Pankin asiakkuuteen liittyvissä asioissa. Toimipaikassa ei voi nostaa tai tallettaa käteistä.

”Lahden alueella on kasvavaa kysyntää asiakasomistajuuden ja S-Pankin palveluille. Sopiva tila palveluiden laajentamiseen löytyi satamasta. Uusi Asiakasomistajapalvelu ja S-Pankki -piste palvelee osuuskaupan asiakasomistajuuteen sekä S-Pankin asiakkuuteen liittyvissä asioissa. Pisteellä opastetaan asiakkaita myös sähköisten palveluiden, kuten S-mobiilin ja S-käyttäjätilin, käytössä”, kertoo asiakkuusjohtaja Jaana Järvenselkä.

S-Pankki Satama Lahti on avoinna vain ajanvarauksella. Tee ajanvaraus S-Pankin verkkosivuilla.