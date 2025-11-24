Viestikeskus Lokin avaaminen nytkähti merkittävästi eteenpäin - MPY Osuuskunnalta huomattava lahjoitus
MPY Osuuskunnan ylimääräinen kokous päätti 11.12.2025 lahjoittaa Sodan ja rauhan keskus Muistin tukisäätiö sr:lle 1 000 000 euroa Mikkelissä sijaitsevan Viestikeskus Lokin näyttelyjen uudistamiseen. Tavoitteena on, että sodanaikaisen Päämajan viestikeskus avataan yleisölle kesällä 2027. Samassa kokouksessa päätettiin neljännestä, yhteensä 15,5 miljoonan euron varojen jaosta osuuskunnan jäsenille.
”Päätetyn lahjoituksen myötä MPY Osuuskunta haluaa osuustoiminnallisena yrityksenä kunnioittaa juuriaan ja myötävaikuttaa toimialueensa elinvoiman edistämiseen oman liiketoimintansa lakkaamisen jälkeenkin”, toteaa osuuskunnan hallituksen puheenjohtaja Reijo Karhinen.
”Taloudellisesti onnistuneen liiketoimintojemme myynnin taustalla on sukupolvien ajan jatkunut henkilöstömme sitoutuminen työhönsä koko yhteisön hyväksi. Hyvä esimerkki tästä on jatkosodan aikaisen MPY:n henkilöstön ja erityisesti silloisen toimitusjohtajamme Weijo Rapian keskeinen rooli Päämajan viestiyhteyksien suunnittelussa ja rakentamisessa sekä vastuu Lokin puhelinkeskuksen kokoonpanosta ja toteutuksesta”, muistuttaa Karhinen.
Lahjoituspäätöksen ohella osuuskunnan kokous päätti osuuskunnan neljännestä varojen jaosta jäsenilleen vuonna 2023 tehtyjen liiketoimintojensa myyntien jälkeen. Eilisellä päätöksellä osuuskunnan jäsenille maksetaan kuluvan vuoden joulukuun loppuun mennessä yhteensä 15,5 miljoonaa euroa eli 960 euroa osuutta kohden. Tämän päätöksen jälkeen nyt alasajovaiheessa olevan osuuskunnan jäsenille on jaettu vuosina 2023-25 yhteensä 75,8 miljoonaa euroa eli 4 660 euroa osuutta kohden.
Viestikeskus Lokki
Kesällä 1939 Mikkeli oli valittu puolustusvoimien sodanajan Päämajan sijoituspaikkakunnaksi. Syksyllä aloitettiin sodan johdon suojatilojen louhiminen Naisvuoreen. Viestikeskus Lokki toimi jatkosodan aikana Päämajan puhelin- ja lennätinkeskuksena sekä sodanjohdon pommisuojana. Vuonna 1995 se avattiin yleisölle uudelleen rakennettuna. Tehtävästä vastasi Kaakkois-Suomen Viestikilta. Vuodesta 1995 lähtien Lokki on ollut osa Päämajamuseota. Lokki suljettiin vuonna 2021 turvallisuussyistä kallion rapautumisen vuoksi.
Kaakkois-Suomen Viestikilta, Mikkelin kaupunki ja Päämajamuseo sekä Sodan ja rauhan keskus Muisti ovat suunnitelleet Lokin uudelleen avaamista usean vuoden ajan. Lokin avaaminen uudelleen yleisölle vaatii kallioluolien vahvistamisen, parakin purku- ja uudelleenrakennusta sekä ilmanvaihto- ja sähköjärjestelmien uusimisen, saavutettavuuden parantamisen sekä Lokin alkuperäisten osien restaurointia. Mikkelin kaupunki on varautunut Lokin uudelleen avaamiseen lunastamalla luolan Senaattikiinteistöltä sekä parakin ja museokokoelmat Kaakkois-Suomen Viestikillalta. Korjaustöiden suunnittelu on parhaillaan käynnissä.
”MPY Osuuskunnan lahjoitus mahdollistaa Päämajan viestikeskuksen heräämisen henkiin alkuperäisessä luolassa ja autenttisessa miljöössä. Kyseessä on merkittävä panostus mikkeliläisen kulttuuriperinnön vaalimiseen ja Päämaja-brändin vahvistamiseen”, sanoo Sodan ja rauhan keskus Muistin tukisäätiö sr:n asiamies Pia Puntanen. ”Lokki on ainoa Päämajaa varten rakennettu kohde ja itsessään ainutlaatuinen koko Euroopassa. Lahjoitus mahdollistaa historian ja nykypäivän yhdistämisen, modernin näyttelytekniikan käytön sekä vahvan oppimisympäristön luomisen”, hän jatkaa. ”Lokin avulla voimme kertoa viestiliikenteen ja -tapojen merkityksestä osana sodan johtamisjärjestelmää sekä tuoda vertailukohdan tähän päivään, jolloin digitaaliset alustat mahdollistavat erilaiset häirintätavat myös rauhan aikana”.
”Sodan ja rauhan keskus Muistin tukisäätiö kiittää lämpimästi MPY Osuuskuntaa lahjoituksesta ja luottamuksesta”, sanoo Puntanen. ”Muistin suunnittelu, rakentaminen ja yli 40 000 vierailijan tavoittaminen vuosittain on osoittanut, että kykenemme luomaan sisällöllisesti ja toiminnallisesti vetovoimaisen kohteen. Viestikeskus Lokki on kuulunut alusta lähtien osaksi Päämajamuseon ja Muistin muodostamaa kokonaisuutta. Olemme todella iloisia, että pääsemme toteuttamaan Lokin uutta tulemista MPY:n tuella ja yhteistyössä muiden osallisten kanssa.”
Sodan ja rauhan keskus Muistin tukisäätiö sr:n tarkoituksena sodan ja rauhan tutkimuksen ja esittämisen edistäminen. Säätiön toiminnassa korostuu sodan kokeneiden ihmisten ja sotiemme veteraanien perinnön vaaliminen. Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö ylläpitää Sodan ja rauhan keskus Muistia. Se on Mikkelissä toimiva tiedekeskus, joka käsittelee näyttelyissään sodan ja rauhan teemoja vuorovaikutteisin, digitaalisuutta hyödyntävin menetelmin sekä laajoin verkkopalveluin. Muisti ja Päämajamuseo sijaitsevat rakennuksessa, jossa toimi toisen maailmansodan aikana puolustusvoimien Päämaja.
MPY Osuuskunta (aiemmin Mikkelin Puhelinyhdistys) on Mikkelissä vuonna 1888 perustettu teleliiketoimintaa harjoittanut yhtiö. MPY-konserni toimi myös valtakunnallisena IT-palvelujen tuottajana. MPY Osuuskunta myi omistamansa liiketoimintayhtiöt MPY Telecom Oyj:n ja MPY Yrityspalvelut Oyj:n vuonna 2023. Kauppojen jälkeen osuuskunta on jakanut kaupoista saadut varat omistajilleen ja on tällä hetkellä alasajovaiheessa.
