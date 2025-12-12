Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Ennakkotiedote: Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunta kokoontuu tiistaina 16.12.2025

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan seuraava kokous pidetään tiistaina 16. joulukuuta klo 16.15. Kokouksen esityslista on julkaistu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan verkkosivuilla.

Esityslistalla on muun muassa toimialan tulosbudjetti vuodelle 2026.

Lautakunta myös jatkaa kokouksessa varhaiskasvatuksen palveluverkon muutoksien ja niihin liittyvien lakkautusten käsittelyä. Lisäksi esityslistalla on edellisessä kokouksessa pöydälle jäänyt päätös mobiililaitteiden käytön rajoittamisesta myös välitunneilla Helsingin peruskouluissa.

Tiloista esityslistalla on seuraavat tilahankkeet:

  • päätös Mellunkylässä osoitteessa Humikkalantie 45 sijaitsevan päiväkoti Humikkalan ja osoitteessa Laakavuorentie 1 sijaitsevan päiväkoti Viekon toiminnan lakkauttamisesta uusien tilojen valmistuessa 1.1.2027
  • päätös Maununnevalla, osoitteessa Mörssäriaukio 1, sijaitsevan ruotsinkielisen ryhmäperhepäiväkoti Lyckostuganin toiminnan lakkauttamisesta 1.8.2026 alkaen
  • päätös Porolahden peruskoulun Satumaanpolun toimipisteen perusparannuksen ja laajennuksen tarveselvityksestä
  • lausunto osoitteessa Jaluspolku 3 sijaitsevan Meri-Rastilan monitoimitalon perusparannuksen ja laajennuksen hankesuunnitelmasta
  • lausunto osoitteeseen Koulutanhua 1 sijoittuvan, Laajasalon peruskoulua ja päiväkoti Ilomäen esiopetusryhmiä varten toteutettavan perusparannuksen ja laajennuksen hankesuunnitelmasta

Lautakunnan kokouksen päätöstiedote julkaistaan kokouksen päätyttyä toimialan verkkosivuilla.

