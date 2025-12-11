Tuore Akava Works -talousennuste: Suomen talous on kehittynyt selvästi odotettua heikommin

– Taloudesta puuttuu vauhti. Elämme pitkän jarrutuksen vaihetta edelleen, sanoo Akavan pääekonomisti Pasi Sorjonen.

Kokonaistuotannon määrä oli vuoden 2025 kolmannella neljänneksellä 0,7 prosenttia pienempi kuin vuotta aiemmin. Tuotanto on supistunut kahtena neljänneksenä peräkkäin, kaikkiaan runsaat 0,5 prosenttia, joten teknisen taantuman määritelmä täyttyy jälleen. Kotimainen kysyntä on pysynyt heikkona. Tammi–syyskuussa 2025 kulutus supistui prosentin ja investoinnit 0,7 prosenttia vastaavasta jaksosta vuotta aiemmin.

– Kuluttajien luottamus ja yksityinen kulutus ovat pysyneet heikkoina vastoin talousennustajien odotuksia. Kotitaloudet säästävät käytettävissä olevista tuloistaan poikkeuksellisen paljon. Ongelma lienee kuitenkin säästämisen epätasainen jakautuminen: kasvava joukko pärjää tuloillaan vain jotenkuten, eikä säästöön jää mitään. Tämä ei välttämättä korjaudu nopeasti. Heikosti pärjäävien perheiden määrä pikemminkin kasvaa niin kauan kuin työttömyys lisääntyy. Arvioimme, että työttömyys kääntyy laskuun kesän 2026 jälkeen, Sorjonen kertoo.

Heikolle yksityiselle kulutukselle on hyvä syy

Reaalipalkat romahtivat vuosina 2022 ja 2023 nopean kuluttajahintojen nousun vuoksi. Parin viime vuoden nousu kohottaa säännöllistä kokoaikatyötä tekevien reaalipalkat vasta vuoden 2020 tasolle. Kuoppa saattaa ehkä pian olla takanapäin, mutta menetyksiä ei ole saatu takaisin, eikä niitä saadakaan. Olennaista on niiden suuruusluokka.

– Arvioimme, että keskituloinen henkilö, jonka palkka on 4 200 euroa kuukaudessa vuonna 2025, on vuosien 2022–2025 aikana menettänyt reaaliansioistaan 4 prosenttia verrattuna tilanteeseen, että reaaliansiot olisivat pelkästään pysyneet vuoden 2021 tasolla. Yhteenlaskettu euromääräinen menetys neljän vuoden aikana on hurja, Sorjonen toteaa.

– Keskituloisen reaalisista ansiotuloista verojen jälkeen on kadonnut neljässä vuodessa yhteensä 5 900 euroa. Tämä on samalla arvio menetetyn kulutusmahdollisuuden suuruudesta. Se on valtava työssäkäyvälle – laittaa helposti oman talouden sekaisin – puhumattakaan heistä, jotka ovat sittemmin joutuneet työttömiksi, Sorjonen analysoi.

Kuluttajien varovaisuuden vuoksi asuinrakentaminen kasvaa hitaasti.

