Mai Kivelä: Ripeitä toimia tarvitaan saamelaisten aseman pysyväksi parantamiseksi
Saamelaisten totuus- ja sovintokomissio luovutti hiljattain loppuraporttinsa valtioneuvostolle. Raportti sisältää tärkeitä suosituksia ja toimenpide-ehdotuksia, joiden toimeenpanoa tulee kansanedustaja Mai Kivelän mukaan edistää asian vaatimalla vakavuudella ja ripeydellä.
– Suomen valtion tulee komission ehdottamien toimenpiteiden mukaisesti tunnustaa ja kantaa vastuunsa historiallisista vääryyksistä saamelaisia kohtaan. Yksi keskeinen osa tätä on virallisen, valtiollisen anteeksipyynnön esittäminen, Kivelä sanoo.
Suomen valtio on historiallisesti pyrkinyt suomalaistamaan saamelaiset muun muassa erottamalla saamelaislapsia perheistään sekä rajoittamalla saamelaisten omien kielten käyttöä.
– Saamelaisiin kohdistuvia ihmisoikeusloukkauksia ja syrjintää olisi pitänyt pyytää anteeksi jo vuosikymmeniä sitten, kuten Norja ja Ruotsi ovat tehneet. Samalla on korostettava, että pelkkä anteeksipyyntö ei riitä, vaan raportin tulee johtaa konkreettisiin toimenpiteisiin vääryyksien korjaamiseksi ja alkuperäiskansan aseman parantamiseksi pysyvästi ja rakenteellisesti, Kivelä sanoo.
Raportissa valtiovaltaa kehotetaan torjumaan kaikin toimin saamelaisiin kohdistuvaa rasismia sekä lisäämään tietoa ja ymmärrystä saamelaisista kaikessa hallinnossa, viranomaistoiminnassa ja koulutuksessa.
Muita ehdotettuja toimia ovat muun muassa saamelaisten kotiseutualueen jäljellä olevien valtion vanhojen metsien suojeleminen hakkuilta ja kansallisen ilmastonmuutokseen sopeutumisen ohjelman laatiminen yhdessä saamelaisen ilmastoneuvoston kanssa.
– Ilmaston kuumeneminen vaikuttaa saamelaisiin keskimääräistä nopeammin, sillä Pohjois-Suomessa ilmaston on ennustettu lämpenevän muuta maata nopeammin. Lisäksi luontokato ja intensiivinen maankäyttö uhkaavat saamelaisten kulttuuria. Esimerkiksi kysymys saamelaisalueen luonnonmetsistä on hyvin ajankohtainen. Pääministerin on tuotava konkreettisia vastauksia raportin nostamiin huomioihin, Kivelä sanoo.
– Ilmasto- ja ympäristöpolitiikkaan on paremmin sisällytettävä saamelaisten ääni. Sama pätee kaikkeen päätöksentekoon. Saamelaisten syrjintä ja heidän oikeuksiensa rikkominen ja laiminlyönti on viimeinkin jätettävä historiaan. Vaadin hallitukselta vastuunkantoa ja toimia, Kivelä jatkaa.
Yhteyshenkilöt
Mai KiveläkansanedustajaPuh:040 741 7379mai.kivela@eduskunta.fi
