Hyypänjokilaakson maisemanhoitoalueelle myönnettiin OECM-status

Kauhajoen Hyypänjokilaakson 20 kilometriä pitkän, kapean, jyrkkärinteisen laakson viljelymaisema on määritelty valtakunnallisesti arvokkaaksi. Alueelle perustettiin 5.8.2009 ympäristöministerin päätöksellä luonnonsuojelulain mukainen maisema-alue. Sen erityispiirteisiin kuuluu kauniiden näkymien ohella vaihtelevan ympäristön tuottama kulttuurivaikutteisen luonnon monimuotoisuus. Aluetta on viljelty ja hoidettu aktiivisesti alueelle laadittujen periaatteiden mukaisesti. Hyypänjokilaaksossa on osana viljelymaisemaa mm. useita perinnebiotoopiksi luokiteltuja laidunalueita, kymmeniä luonnontilaisia puroja ja lähteitä, reheviä, kanjonimaisia metsäsaarekkeita sekä pohjavesialueen kesantoalueita ja kosteikkoja. Alueelle tehdyt inventoinnit ja seurannat ovat tuoneet esille lajiston rikkauden.

Kansainvälinen tunnustus

Kauhajoen Hyypänjokilaakson valtakunnallinen maisemanhoitoalue on nyt hyväksytty myös luonnon monimuotoisuutta tukevaksi alueeksi (OECM, Other Effective Area-based Conservation Measures). Ympäristöministeriö myönsi statuksen Kauhajoen kaupungin hakemuksesta marraskuussa. Myös Hyypän kyläseura kannatti statuksen hakemista. OECM-alueille asetettujen kriteerien täyttyminen tarkastettiin Suomen ympäristökeskuksessa. Suomen monimuotoisuutta tukevien alueiden tunnistamista, kehittämistä ja raportointia tehdään SYKEn ja Luonnonvarakeskuksen yhteisessä hankkeessa.

OECM on YK:n biodiversiteettisopimukseen perustuva tunnustus, joka myönnetään alueille, jotka tukevat tehokkaasti luonnon monimuotoisuutta, vaikka ne eivät olisikaan perinteisiä luonnonsuojelualueita. Ministeriön päätöksen mukaan olennaiset kriteerit, kuten alueen luontoarvojen tunnistaminen, rajaaminen ja pitkäjänteinen luonnon turvaaminen ovat täyttyneet IUCN:n (Kansainvälinen luonnonsuojeluliitto) määrittämien kriteerien mukaisesti.

Maailmanlaajuisiin tietokantoihin

Hyväksymisen myötä Hyypänjokilaakson tiedot toimitetaan Suomen ympäristökeskuksen kautta Euroopan ympäristöviraston ja edelleen UNEP-WCMC:n (United Nations Environment Programme World Conservation Monitoring Centre) ylläpitämiin maailman suojelualueiden tietokantoihin. Tämä nostaa maisemanhoitoalueen kansainvälistä tunnettuutta luonnon monimuotoisuuden turvaajana. Maisemanhoitoalueet ovat luonteeltaan pysyviä ja perustuvat luonnonsuojelulakiin.