Yleinen olkapään leikkaus ei tuo hyötyä potilaalle
Suomalainen FIMPACT-tutkimus (Finnish Subacromial Impingement Arthroscopy Controlled Trial) on osoittanut kymmenen vuoden seurannassa, ettei leikkauksesta ole hyötyä verrattuna muihin hoitomuotoihin. Pitkään olkakivun hoidossa käytetty avarrusleikkaus ei tutkimusten mukaan paranna kipua, toimintakykyä tai elämänlaatua verrattuna lumeleikkaukseen tai tehostettuun fysioterapiaan.
Olkalisäkkeen alaisen kivun on perinteisesti ajateltu johtuvan olkalisäkkeen alaisesta ahtaudesta, ja tämän teorian pohjalta kehitetystä avarrusleikkauksesta tuli vuosikymmenten aikana yksi ortopedian yleisimmistä toimenpiteistä. Vaikka tutkimusnäyttö on toistuvasti kyseenalaistanut leikkauksen vaikuttavuuden, sitä tarjotaan edelleen potilaille, joilla kipu pitkittyy.
Olkalisäkkeen avarrusleikkauksesta ei ole hyötyä
Tutkimuksessa 189 potilasta satunnaistettiin kolmeen ryhmään: avarrusleikkaus, lumekirurgia ja tehostettu fysioterapia. Kymmenen vuoden seurannassa tulokset pysyivät samoina kuin kahden ja viiden vuoden kohdalla: kaikki ryhmät paranivat yhtä hyvin, mutta avarrus ei tuottanut lisähyötyä.
“FIMPACT on maailman ainoa tutkimus, jossa olkalisäkkeen avarrusleikkauksen pitkän aikavälin vaikutuksia on arvioitu lumekirurgisessa asetelmassa. Tulokset ovat yksiselitteiset ja tämä laajasti käytetty toimenpide ei ole tehokas hoitomuoto”, kertoo ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri, dosentti Mika Paavola.
Tutkimuksen mukaan lähes kaikki potilaat paranivat, mutta paraneminen tapahtui riippumatta siitä, oliko tehty avarrusleikkaus, lumetoimenpide vai fysioterapia.
Vaikutus hoitokäytäntöihin ja kustannuksiin
“Suomessa avarrusleikkausten määrä on romahtanut: huippuvuonna 2012 tehtiin noin
7 600 toimenpidettä ja vuonna 2023 enää alle 600. Tämä on säästänyt jopa yli 250 miljoonaa euroa ja ennen kaikkea vähentänyt turhia leikkauksia ja sairauslomia. Arvio kustannussäästöistä perustuu kansainvälisessä tutkimuksessa käytettyyn laskentatapaan”, sanoo ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri, LT Kari Kanto Helsingin yliopiston FICEBO-tutkimusryhmästä.
Linkki tutkimusartikkeliin: Arthroscopic subacromial decompression for subacromial pain syndrome | The BMJ
Yliopistollisessa sairaalassa tutkimus on osa hoitoa: arvioimme ja kehitämme jatkuvasti hoitoa tieteelliseen tutkimusnäyttöön ja potilaskokemukseen perustuen. Teemme HUSissa tiivistä tutkimusyhteistyötä Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan kanssa. Julkaisemme vuosittain noin 2400 vertaisarvioitua tutkimusta, joita nostamme esiin uutisissamme.
HUSin mediapalvelu palvelee mediaa ma–to klo 10–16, pe klo 10–15 numerossa 050 427 2875 tai sähköpostitse viestinta@hus.fi.
