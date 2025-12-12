Suomen Pankki

Bulgarian levat voi vaihtaa Suomessa euroiksi 1.1.–2.3.2026

12.12.2025 11:00:00 EET | Suomen Pankki | Tiedote

Euro otetaan käyttöön Bulgariassa 1.1.2026. Nopeuttaakseen Bulgarian levojen kotiuttamista euroalueen keskuspankit vaihtavat levoja euroiksi 1.1.–2.3.2026.

Bulgarian liittymisen jälkeen euroalueeseen kuuluu 21 valtiota.

Suomessa FOREX vaihtaa Suomen Pankin kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti levoja euroiksi. FOREX ottaa Suomen liikkeissään vastaan levoja 1.1.2026–2.3.2026 ilman valuutanvaihtajille koituvia kuluja. Saman päivän aikana yksi henkilö voi vaihtaa enintään 2 000 levaa, ja ainoastaan seteleitä otetaan vastaan. Vaihdon yhteydessä on esitettävä henkilöllisyystodistus.

Setelit vaihdetaan kiinteään muuntokurssiin 1 euro = 1,95583 Bulgarian levaa.

Lisätietoja

Vanhempi asiantuntija Anja Harju Suomen Pankin maksujärjestelmät-osastolta, puh. +35891832922.

FOREXin liikkeet Suomessa: https://www.forex.fi/etsi-liike/

