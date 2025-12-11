Lähisynnytysvalmennukset alkavat jälleen tammikuussa 2026 Kymenlaakson keskussairaalalla
Tammikuusta lähtien synnytysvalmennuksia järjestetään jälleen lähitoteutuksena Kymenlaakson keskussairaalalla. Lähivalmennuksen yhteydessä osallistujat pääsevät tutustumaan keskussairaalan synnytysyksikön tiloihin ja tilanteen salliessa myös synnytyshuoneeseen. Valmennuksia järjestetään vuorotellen läsnä ja etänä.
Synnytysvalmennukset tukevat vanhemmuutta ja valmistavat synnytykseen sekä vauvan hoitoon. Osallistuminen kannattaa ajoittaa raskauden loppupuolelle, kuitenkin hyvissä ajoin ennen laskettua aikaa. Valmennus on tarkoitettu ensisijaisesti ensisynnyttäjille.
– Synnytysvalmennuksessa synnytyssalin kätilöt kertovat kuinka synnytykseen voi valmistautua, kuinka synnytys käynnistyy ja milloin kannattaa lähteä sairaalaan, kertoo synnytysyksikön ja äitiyspoliklinikan palveluesihenkilö Kati Kääpä.
Valmennuksessa kerrotaan myös käytössä olevista kivunlievitysvaihtoehdoista ja käydään läpi synnytyksen eri vaiheet. Lisäksi perehdytään tukihenkilön rooliin synnytyksen aikana ja käsitellään lapsivuodeaikaa synnytyksen jälkeen.
Keväällä 2026 synnytysvalmennuksia järjestetään noin kerran kuukaudessa torstaisin kello 16–18. Lisäksi synnyttäjä voi tutustua halutessaan itsenäisesti synnytysvalmennuksen sisältöön kymenhva.fi-verkkosivuilla olevan tallenteen avulla.
– Äitiyspoliklinikalla käyneiltä synnyttäjiltä kysyttiin toiveita synnytysvalmennusten järjestämiseen. Niiden perusteella on päädytty vuorotteleviin etä- ja lähivalmennuksiin, kertoo Kääpä.
Lähivalmennukset: 15.1., 26.2., 9.4. ja 21.5.2026
Etävalmennukset: 5.2., 19.3., 30.4. ja 11.6.2026
Ilmoittautuminen ja saapuminen lähivalmennukseen
Ilmoittautuminen tammikuun lähisynnytysvalmennukseen alkaa maanantaina 15.12.2025. Muut lähivalmennukset avautuvat ilmoittautumiselle kuukautta ennen niiden ajankohtaa. Yhdelle lähivalmennuskerralle mahtuu 20 synnyttäjää, mukana voi olla yksi tukihenkilö.
Kymenlaaksolainen ensisynnyttäjä voi ilmoittautua lähisynnytysvalmennukseen Oma Kymenlaakso -palvelussa. Ulkopaikkakuntalainen ensisynnyttäjä voi ilmoittautua lähisynnytysvalmennukseen soittamalla äitiyspoliklinikan palvelunumeroon p. 05 220 2415 arkisin kello 8–15 välillä.
Lähivalmennukseen osallistuvat kokoontuvat äitiyspoliklinikan aulassa keskussairaalan G-osan 1. kerroksessa. Saapuminen keskussairaalaan tapahtuu pääoven kautta.
Etävalmennukset löytyvät kymenhva.fi-tapahtumakalenterista. Rekisteröitymällä haluamalleen etävalmennuskerralle osallistuja saa vahvistuksen ja osallistumislinkin sähköpostiinsa.
Yhteyshenkilöt
Kati KääpäSynnytysyksikön ja äitiyspoliklinikan palveluesihenkilöPuh:044 223 1704kati.kaapa@kymenhva.fi
Kymenlaakson hyvinvointialue
Järjestämme Kymenlaakson sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut. Noin 159 500 asukkaan maakuntaan kuuluvat Hamina, Kotka, Kouvola, Miehikkälä, Pyhtää ja Virolahti.
