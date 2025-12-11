Kymenlaakson hyvinvointialue

Lähisynnytysvalmennukset alkavat jälleen tammikuussa 2026 Kymenlaakson keskussairaalalla

15.12.2025 08:30:00 EET | Kymenlaakson hyvinvointialue | Tiedote

Jaa

Tammikuusta lähtien synnytysvalmennuksia järjestetään jälleen lähitoteutuksena Kymenlaakson keskussairaalalla. Lähivalmennuksen yhteydessä osallistujat pääsevät tutustumaan keskussairaalan synnytysyksikön tiloihin ja tilanteen salliessa myös synnytyshuoneeseen. Valmennuksia järjestetään vuorotellen läsnä ja etänä.

Kätilö juttelee raskaana olevalle naiselle synnytyssalissa.
Synnytysvalmennukset Kymenlaakson keskussairaalalla

Synnytysvalmennukset tukevat vanhemmuutta ja valmistavat synnytykseen sekä vauvan hoitoon. Osallistuminen kannattaa ajoittaa raskauden loppupuolelle, kuitenkin hyvissä ajoin ennen laskettua aikaa. Valmennus on tarkoitettu ensisijaisesti ensisynnyttäjille.

– Synnytysvalmennuksessa synnytyssalin kätilöt kertovat kuinka synnytykseen voi valmistautua, kuinka synnytys käynnistyy ja milloin kannattaa lähteä sairaalaan, kertoo synnytysyksikön ja äitiyspoliklinikan palveluesihenkilö Kati Kääpä.

Valmennuksessa kerrotaan myös käytössä olevista kivunlievitysvaihtoehdoista ja käydään läpi synnytyksen eri vaiheet. Lisäksi perehdytään tukihenkilön rooliin synnytyksen aikana ja käsitellään lapsivuodeaikaa synnytyksen jälkeen.

Keväällä 2026 synnytysvalmennuksia järjestetään noin kerran kuukaudessa torstaisin kello 16–18. Lisäksi synnyttäjä voi tutustua halutessaan itsenäisesti synnytysvalmennuksen sisältöön kymenhva.fi-verkkosivuilla olevan tallenteen avulla. 

– Äitiyspoliklinikalla käyneiltä synnyttäjiltä kysyttiin toiveita synnytysvalmennusten järjestämiseen. Niiden perusteella on päädytty vuorotteleviin etä- ja lähivalmennuksiin, kertoo Kääpä.

Lähivalmennukset: 15.1., 26.2., 9.4. ja 21.5.2026
Etävalmennukset: 5.2., 19.3., 30.4. ja 11.6.2026

Ilmoittautuminen ja saapuminen lähivalmennukseen

Ilmoittautuminen tammikuun lähisynnytysvalmennukseen alkaa maanantaina 15.12.2025. Muut lähivalmennukset avautuvat ilmoittautumiselle kuukautta ennen niiden ajankohtaa. Yhdelle lähivalmennuskerralle mahtuu 20 synnyttäjää, mukana voi olla yksi tukihenkilö.

Kymenlaaksolainen ensisynnyttäjä voi ilmoittautua lähisynnytysvalmennukseen Oma Kymenlaakso -palvelussa. Ulkopaikkakuntalainen ensisynnyttäjä voi ilmoittautua lähisynnytysvalmennukseen soittamalla äitiyspoliklinikan palvelunumeroon p. 05 220 2415 arkisin kello 8–15 välillä.

Lähivalmennukseen osallistuvat kokoontuvat äitiyspoliklinikan aulassa keskussairaalan G-osan 1. kerroksessa. Saapuminen keskussairaalaan tapahtuu pääoven kautta.

Etävalmennukset löytyvät kymenhva.fi-tapahtumakalenterista. Rekisteröitymällä haluamalleen etävalmennuskerralle osallistuja saa vahvistuksen ja osallistumislinkin sähköpostiinsa.

Yhteyshenkilöt

Kymenlaakson hyvinvointialue

Järjestämme Kymenlaakson sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut. Noin 159 500 asukkaan maakuntaan kuuluvat Hamina, Kotka, Kouvola, Miehikkälä, Pyhtää ja Virolahti.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Kymenlaakson hyvinvointialue

Kymenlaakson hyvinvointialueen talousarvioesitys vuodelle 2026 lievästi alijäämäinen28.11.2025 09:04:32 EET | Tiedote

Vuoden 2026 talousarviosta esitetään tulokseltaan 26,7 miljoonaa alijäämäistä. Hyvinvointialueen taloutta haastaa kaikista hyvinvointialueista pienin rahoituksen kasvu samalla kun kymenlaaksolaisten tarve palveluille lisääntyy. Hyvinvointialuejohtajan esitys talousarviosta julkaistiin 27.11.2025. Aluehallitus käsittelee talousarviota kokouksessaan 2.12. ja talousarviosta päättää aluevaltuusto 9.12.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye