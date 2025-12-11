Korkein oikeus myönsi valitusluvan Jasper Pääkkösen ja Lähde & Co Oy:n välisessä riita-asiassa
Korkeimmassa oikeudessa (KKO) on ensisijaisesti arvioitavana Pääkkösen nimen, kuvan ja äänen luvattomasta käytöstä tuomittu korvaus.
Helsingin hovioikeus katsoi, että Lähde & Co Oy on velvollinen suorittamaan Jasper Pääkköselle tämän nimen, kuvan ja äänen luvattomasta käyttämisestä 300 000 euroa ja viivästyskorkoja.
Lähde & Co Oy vaatii korkeimmassa oikeudessa, että sille asetettu korvausvelvollisuus kumotaan tai korvauksen määrää alennetaan.
Korkein oikeus myönsi Lähde & Co Oy:lle valitusluvan.
