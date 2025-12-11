Korkein oikeus / Högsta domstolen

Korkein oikeus myönsi valitusluvan Jasper Pääkkösen ja Lähde & Co Oy:n välisessä riita-asiassa

12.12.2025 10:16:17 EET | Korkein oikeus / Högsta domstolen | Tiedote

Jaa

Korkeimmassa oikeudessa (KKO) on ensisijaisesti arvioitavana Pääkkösen nimen, kuvan ja äänen luvattomasta käytöstä tuomittu korvaus.

Helsingin hovioikeus katsoi, että Lähde & Co Oy on velvollinen suorittamaan Jasper Pääkköselle tämän nimen, kuvan ja äänen luvattomasta käyttämisestä 300 000 euroa ja viivästyskorkoja.

Lähde & Co Oy vaatii korkeimmassa oikeudessa, että sille asetettu korvausvelvollisuus kumotaan tai korvauksen määrää alennetaan.

Korkein oikeus myönsi Lähde & Co Oy:lle valitusluvan.

Asiakirjatilaukset: viestinta.kko@oikeus.fi

Avainsanat

korkein oikeus

Yhteyshenkilöt

Linkit

Korkein oikeus käyttää ylintä tuomiovaltaa riita- ja rikosasioissa sekä valvoo lainkäyttöä omalla toimialallaan. Korkeimman oikeuden keskeisin tehtävä on antaa ennakkopäätöksiä.

Muut kielet

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Korkein oikeus / Högsta domstolen

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye