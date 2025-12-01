SKVL:n hallituksen lausunto

Suomen Kiinteistönvälittäjät SKVL ry on vuonna 1946 perustettu edunvalvontajärjestö. SKVL:n jäsenyritykset toimivat koko maassa luotettavan ja reilun kiinteistönvälityksen edistämiseksi. Olemme Suomen vanhin ja suurin asuntokaupan verkosto, jossa on lähes 380 toimistoa ja 1400 asuntokaupan paikallista asiantuntijaa.