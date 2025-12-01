SKVL:n hallituksen lausunto
Jussi Mannerberg on työskennellyt pitkäaikaisesti Suomen Kiinteistönvälittäjät SKVL ry:n toimitusjohtajana antaen merkittävän työpanoksensa SKVL ry:lle. Hän on vuosien aikana ollut keskeisessä roolissa Suomen Kiinteistönvälittäjät ry:n toiminnan kehittämisessä sekä näkyvyyden ja aseman vahvistamisessa. Hänen johdollaan SKVL on ottanut monia tärkeitä askelia oikeaan suuntaan vuosien saatossa.
Molemminpuolisena tahtona on ollut aina toimia SKVL:n parhaaksi. Osapuolet ovat käyneet rakentavaa keskustelua yhteistyön päättymisestä ja ratkaisseet hyvässä hengessä erimielisyytensä siirtäen katseensa eteenpäin. Suomen Kiinteistönvälittäjät SKVL ry haluaa kiittää Jussia vuosien uutterasta työstä SKVL:n eteen ja toivottaa menestystä tulevaan.
Suomen Kiinteistönvälittäjät SKVL ry on vuonna 1946 perustettu edunvalvontajärjestö. SKVL:n jäsenyritykset toimivat koko maassa luotettavan ja reilun kiinteistönvälityksen edistämiseksi. Olemme Suomen vanhin ja suurin asuntokaupan verkosto, jossa on lähes 380 toimistoa ja 1400 asuntokaupan paikallista asiantuntijaa.
