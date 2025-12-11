Euroopan parlamentti – Suomen-toimisto

Euroopan parlamentin täysistunto Strasbourgissa 15.–18.12.2025: istuntokatsaus

12.12.2025 10:52:47 EET | Euroopan parlamentti – Suomen-toimisto | Tiedote

Euroopan parlamentin vuoden viimeisessä täysistunnossa 15.–18. joulukuuta jaetaan vuoden 2025 mielipiteenvapauden Saharov-palkinto. Parlamentti myös äänestää venäläisen maakaasun tuontikiellosta, yritysvastuulainsäädännön yksinkertaistamisesta, metsäkatoasetuksen lykkäämisestä ja yksinkertaistamisesta sekä puolustusinvestointien lisäämisestä. Lisäksi mepit keskustelevat muun muassa painopisteistään joulukuun EU-huippukokoukseen.

Saharov-seremonia: Andrzej Patšobut ja Mzia Amaglobeli saavat mielipiteenvapauspalkinnon 

Tiistaina keskipäivällä puhemies Roberta Metsola jakaa vuoden 2025 mielipiteenvapauden Saharov-palkinnon Andrzej Patšobutille Valko-Venäjältä ja Mzia Amaglobelille Georgiasta.

Parlamentin painopisteet joulukuun Eurooppa-neuvoston kokoukseen 

Keskiviikkoaamuna mepit esittävät keskustelussa Euroopan komission ja neuvoston puheenjohtajamaa Tanskan kanssa odotuksensa 18.–19.12. järjestettävään EU:n huippukokoukseen.

Kaasun tuominen Venäjältä EU:hun päättyy 

Mepit äänestävät keskiviikkona laista, jolla kielletään maakaasun tuonti Venäjältä EU-alueelle.

Yritysvastuulainsäädännön yksinkertaistaminen 

Tiistaina parlamentin odotetaan hyväksyvän jäsenmaiden kanssa saavutettu neuvottelusopu yritysten ympäristöraportointi- ja huolellisuusvelvoitteiden yksinkertaistamisesta.

Metsäkatoasetuksen lykkääminen ja yksinkertaistaminen 

Vuonna 2023 hyväksytty metsäkatoasetus pyrkii torjumaan ilmastonmuutosta ja luontokatoa varmistamalla, että EU:ssa myydyt tuotteet eivät aiheuta metsäkatoa.

Puolustusinvestointien lisääminen 

Meppien odotetaan hyväksyvän lopullisesti toimet Euroopan puolustusteollisuuden vahvistamiseksi kanavoimalla EU-rahoitusta puolustukseen.

EU–Mercosur: äänestys maataloustuotteiden lisäsuojatoimista 

Tiistaina mepit äänestävät suojamekanismista, joka koskee maataloustuotteiden tuontia Mercosur-maista.

Yhteisen maatalouspolitiikan yksinkertaistaminen 

Parlamentti keskustelee maanantaina ja äänestää tiistaina laista, joka tähtää joustavuuden ja tuen lisäämiseen, kun maanviljelijät noudattavat yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) sääntöjä.

Keskustelu autoteollisuuspaketista 

Tiistaina mepit keskustelevat komission edustajan kanssa EU:n autoteollisuuden kilpailukykyä tukevasta paketista, jonka komissio on julkistanut samana päivänä.

Sotilaallinen vapaan liikkuvuuden alue 

Mepit esittävät näkemyksensä joukkojen ja sotilaallisen kaluston liikkuvuuden helpottamisesta EU:n alueella sekä puolustusvalmiuksien kehittämisestä mahdollisen Venäjän aggression varalta.

Komissio esittelee EU:n kohtuuhintaisen asumisen suunnitelman 

Tiistaina mepit keskustelevat komission kanssa kohtuuhintaisen asumisen tukemisesta kaikkialla EU:ssa.

Muita aiheita 

Myös asialistalla

saharov-palkintoyritysvastuumetsäkatopuolustusinvestoinnitmaakaasueuroopan parlamenttitäysistunto

