Kansainvälisen Pulp & Beyond 2026 -konferenssin ohjelma on julkaistu
Pohjois-Euroopan johtavan, kansainvälisen metsäteollisuustapahtuman Pulp & Beyond 2026:n konferenssi kokoaa 14.4.2026 Helsingin Messukeskukseen satoja päättäjiä ja vaikuttajia ympäri maailman. Kolmiosaisen konferenssin ohjelma on nyt julkaistu ja päivän aikana kuullaan lähes 50 puheenvuoroa maailman johtavilta asiantuntijoilta tulevaisuuden tehtaiden, kiertotaloutta ja päästöttömyyttä edistävien uusien teknologioiden sekä innovatiivisten puupohjaisten tuotteiden ympäriltä.
Konferenssin avajaisten keskiössä tekoäly ja transformaatio
Avajaispuheenvuoroissa Nordean pääekonomisti Tuuli Koivu avaa maailmantalouden suuntaa epävarmuuksien keskellä, Ruotsin teollisuusrahaston investointipäällikkö Mala Valroy luo katsausta tekoälyn tuomiin mahdollisuuksiin sellu- ja paperiteollisuudessa, ja Metsä Groupin toimitusjohtaja Jussi Vanhanen valottaa metsäteollisuuden muutoksen johtamista. Avajaiset huipentuvat Anna Ståhlen johtamaan paneelikeskusteluun. Ohjelmaan voi tutustua kokonaisuudessaan pulpandbeyond.com-sivustolla. Konferenssin pääkumppanina toimii Valmet ja kumppanina Sulzer.
“Nyt enemmän kuin koskaan metsäteollisuus tarvitsee yhteistyötä, rohkeita toimenpiteitä ja tuoreita innovaatioita kestävän kasvun tukemiseksi. Kestävän ja vahvan tulevaisuuden rakentaminen edellyttää tiivistä vuoropuhelua teollisuuden, tutkimuksen, startup-yritysten ja päättäjien välillä. Pulp & Beyond tarjoaa ainutlaatuisen ja ajankohtaisen alustan tälle vuoropuhelulle, yhteistyölle ja innovoinnille – paikan, jossa asiantuntemusta jaetaan, uusia kumppanuuksia luodaan ja yhdessä rakennetaan kestävämpää ja kilpailukykyisempää tulevaisuutta”, kertoo Puunjalostusinsinöörit ry:n toimitusjohtaja Antti Lindqvist.
Tulevaisuuden tehtaita, kestävän kehityksen teknologioita sekä kiertotaloutta ja tekstiilikuitujen vallankumousta
Avajaispuheenvuorojen jälkeen osallistujilla on mahdollisuus valita kolmen eri ohjelmalinjan väliltä ja kuulla inspiroivia ja ajankohtaisia puheenvuoroja ja näkökulmia toimialan viimeisimmistä trendeistä sekä käytännön esimerkkejä uusimmista innovaatioista, prosesseista ja investoinneista.
- Tulevaisuuden tehtaat -ohjelmalinja keskittyy tekoälyyn, tehokkuuden ja kilpailukyvyn parantamiseen tulevaisuuden energiaratkaisuilla sekä oppeihin suurista investointiprojekteista. Puhujina ovat muun muassa Tyron Vardy, ABB Process Industries, Marjo Santanen (Billerud), Lari-Matti Kuvaja (Valmet), Felix Hiller (Palm Gruppe), Matti Lielahti (Stora Enso) ja Olli Härkönen (Essity).
- Kiertotaloutta ja päästöttömyyttä edistävien uusien teknologioiden ohjelmalinjassa sukelletaan metsäteollisuutta hiilineutraaliuteen vieviin teknologioihin, saannon ja arvon kasvattamiseen ligniinin jalostamisen avulla sekä kestävään kasvuun metsäteollisuuden sivuvirtoja hyödyntämällä. Puhujina ovat muun muassa Kaija-Pehu Lehtonen (Metsä Group), Becky Gardiner (Svante Technologies), Viktor Odenbrink (Södra), Francisco Razzolini (Klabin), Sampo Lahtinen (Kemira) ja Petri Oinonen (Ecohelix).
- Uudet innovatiiviset puupohjaiset tuotteet -ohjelmalinjan teemoina ovat kestävän tulevaisuuden pakkausinnovaatiot sekä yhteistyössä Valmetin, Kemiran ja VTT:n kanssa toteutettava Nordic Textile Fibre Day -kokonaisuus, jossa käsitellään tekstiilikuitujen kasvun vauhdittamista ja tekstiilien elinkaaren kierron edistämistä. Puhujina ovat muun muassa Julie Gannon (Smurfit WestRock), Michael Strobl (MM Group), Niklas von Weymarn (Metsä Spring), Jonatan Janmark (Circulose), Mikko Lassila (UPM) ja, Lutz Walter (The European Technology Platform for the Future of Textiles and Clothing).
Pulp & Beyond on Pohjois-Euroopan johtava metsäteollisuuden foorumi
Pulp & Beyond kokoaa yhteen uusimmat metsäteollisuuden innovaatiot, tuotteet, palvelut ja teknologiat sekä alan avainhenkilöt. Tapahtuma tarjoaa uusia kohtaamisia, inspiraatiota, verkostoitumista sekä liiketoimintamahdollisuuksia globaalien ja kestävien ratkaisujen markkinointiin. Pulp & Beyond esittelee viimeisimmät trendit, tukee oppimista ja työnantajabrändäystä sekä kehittää osaamista. Tapahtumassa on erityisesti huomioitu vastuullisuus, tehokkuus ja vaikuttavuus.
Tapahtuman lipunmyynti ja ilmoittautuminen on käynnistynyt ja ostamalla konferenssi- ja ekskursioliput viimeistään 31.1.2026 voit hyödyntää 10 %:n Early Bird -alennuksen. Konferenssilippu sisältää pääsyn näyttelyyn.
Kansainvälinen Pulp & Beyond -tapahtuma järjestetään 14.-17.4.2026. Tapahtuma koostuu 14.4.2026 järjestettävästä konferenssista, 15.-16.4.2026 pidettävästä ammattitapahtumasta- ja näyttelystä sekä 17.4.2026 järjestettävistä ekskursioista. Ekskursioiden kohteina ovat Kemira, SAPPI Kirkniemi, Stora Enso ja ABB. Pulp & Beyond -tapahtuman kanssa samaan aikaan Helsingin Messukeskuksessa järjestetään myös Sähkö–Electricity 26, ChemBio Finland ja Helsinki Chemicals Forum.
Pulp & Beyond 2026 tapahtuman järjestää Messukeskus yhteistyössä Puunjalostusinsinöörit ry:n kanssa.
Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Antti Lindqvist, +358 40 725 2543, antti.lindqvist@puunjalostusinsinoorit.fi, Puunjalostusinsinöörit ry
Liiketoimintapäällikkö Anssi Rajala, +358 40 8433 936, anssi.rajala@messukeskus.com, Suomen Messut Oyj
Markkinointi- ja viestintävastaava Aleksi Kasari, +358 40 158 2138, aleksi.kasari@messukeskus.com, Suomen Messut Oyj
Aleksi Kasari
Helsingin Messukeskus on Suomen elämyksellisin tapahtumakortteli ja vaikuttavin kohtaamismedia. Suomen suurin tapahtumajärjestäjä tuottaa laadukkaita tapahtumia sekä vuokraa tilojaan ja palvelujaan erilaisten tapahtumien areenaksi. Messukeskuksen itse tuottamia tapahtumia ovat mm. Habitare, Helsingin Kirjamessut, Educa, FinnBuild, Matkamessut ja Vene Båt. Vierastapahtumina Messukeskuksen tiloissa järjestetään mm. Slush, Nordic Business Forum, Assembly, Koiramessut sekä lukuisia kansainvälisiä kongresseja ja yritystapahtumia vuosittain. Messukeskus toi vuonna 2024 pääkaupunkiseudulle 245 miljoonan euron tulovirran ja toiminnan työllisyysvaikutus oli 3335 henkilötyövuotta. Tilat käsittävät 7 hallia, 40 muuntuvaa kokoustilaa, 21 ravintolaa ja oman tapahtumahotellin. Omistajayritys Suomen Messut Oyj perustettiin vuonna 1919. | Messukeskus. The real social media. | www.messukeskus.com @messukeskus
Helsinki Expo and Convention Centre (brand name Messukeskus) hosts Finland’s most inspiring events and exciting encounters. As Finland’s premier experience provider, we organise high-quality events and rent out our facilities for various occasions. Events produced by Messukeskus include, among others, Habitare, the Helsinki Book Fair, Educa, Finnbuild, Matka Nordic Travel Fair, and Helsinki International Boat Show. Messukeskus also hosts guest events such as Slush, Nordic Business Forum, Assembly, International Dog Fair, as well as many international congress and business events every year. In 2024, the events held at the Helsinki Exhibition and Convention Centre brought in a revenue stream of 245 million euros to the Helsinki metropolitan area and created the equivalent of 3,335 full-time jobs. The premises include 7 halls, 40 convertible meeting rooms, 21 restaurants, and the hotel.The Finnish Fair Corporation was founded in 1919. | Messukeskus. The real social media | www.messukeskus.com @messukeskus
