Kansainvälisen Pulp & Beyond 2026 -konferenssin ohjelma on julkaistu

Konferenssin avajaisten keskiössä tekoäly ja transformaatio

Avajaispuheenvuoroissa Nordean pääekonomisti Tuuli Koivu avaa maailmantalouden suuntaa epävarmuuksien keskellä, Ruotsin teollisuusrahaston investointipäällikkö Mala Valroy luo katsausta tekoälyn tuomiin mahdollisuuksiin sellu- ja paperiteollisuudessa, ja Metsä Groupin toimitusjohtaja Jussi Vanhanen valottaa metsäteollisuuden muutoksen johtamista. Avajaiset huipentuvat Anna Ståhlen johtamaan paneelikeskusteluun. Ohjelmaan voi tutustua kokonaisuudessaan pulpandbeyond.com-sivustolla. Konferenssin pääkumppanina toimii Valmet ja kumppanina Sulzer.

“Nyt enemmän kuin koskaan metsäteollisuus tarvitsee yhteistyötä, rohkeita toimenpiteitä ja tuoreita innovaatioita kestävän kasvun tukemiseksi. Kestävän ja vahvan tulevaisuuden rakentaminen edellyttää tiivistä vuoropuhelua teollisuuden, tutkimuksen, startup-yritysten ja päättäjien välillä. Pulp & Beyond tarjoaa ainutlaatuisen ja ajankohtaisen alustan tälle vuoropuhelulle, yhteistyölle ja innovoinnille – paikan, jossa asiantuntemusta jaetaan, uusia kumppanuuksia luodaan ja yhdessä rakennetaan kestävämpää ja kilpailukykyisempää tulevaisuutta”, kertoo Puunjalostusinsinöörit ry:n toimitusjohtaja Antti Lindqvist.

Tulevaisuuden tehtaita, kestävän kehityksen teknologioita sekä kiertotaloutta ja tekstiilikuitujen vallankumousta

Avajaispuheenvuorojen jälkeen osallistujilla on mahdollisuus valita kolmen eri ohjelmalinjan väliltä ja kuulla inspiroivia ja ajankohtaisia puheenvuoroja ja näkökulmia toimialan viimeisimmistä trendeistä sekä käytännön esimerkkejä uusimmista innovaatioista, prosesseista ja investoinneista.

Tulevaisuuden tehtaat -ohjelmalinja keskittyy tekoälyyn, tehokkuuden ja kilpailukyvyn parantamiseen tulevaisuuden energiaratkaisuilla sekä oppeihin suurista investointiprojekteista. Puhujina ovat muun muassa Tyron Vardy , ABB Process Industries, Marjo Santanen (Billerud), Lari-Matti Kuvaja (Valmet), Felix Hiller (Palm Gruppe), Matti Lielahti (Stora Enso) ja Olli Härkönen (Essity).





Pulp & Beyond on Pohjois-Euroopan johtava metsäteollisuuden foorumi

Pulp & Beyond kokoaa yhteen uusimmat metsäteollisuuden innovaatiot, tuotteet, palvelut ja teknologiat sekä alan avainhenkilöt. Tapahtuma tarjoaa uusia kohtaamisia, inspiraatiota, verkostoitumista sekä liiketoimintamahdollisuuksia globaalien ja kestävien ratkaisujen markkinointiin. Pulp & Beyond esittelee viimeisimmät trendit, tukee oppimista ja työnantajabrändäystä sekä kehittää osaamista. Tapahtumassa on erityisesti huomioitu vastuullisuus, tehokkuus ja vaikuttavuus.

Tapahtuman lipunmyynti ja ilmoittautuminen on käynnistynyt ja ostamalla konferenssi- ja ekskursioliput viimeistään 31.1.2026 voit hyödyntää 10 %:n Early Bird -alennuksen. Konferenssilippu sisältää pääsyn näyttelyyn.

Kansainvälinen Pulp & Beyond -tapahtuma järjestetään 14.-17.4.2026. Tapahtuma koostuu 14.4.2026 järjestettävästä konferenssista, 15.-16.4.2026 pidettävästä ammattitapahtumasta- ja näyttelystä sekä 17.4.2026 järjestettävistä ekskursioista. Ekskursioiden kohteina ovat Kemira, SAPPI Kirkniemi, Stora Enso ja ABB. Pulp & Beyond -tapahtuman kanssa samaan aikaan Helsingin Messukeskuksessa järjestetään myös Sähkö–Electricity 26, ChemBio Finland ja Helsinki Chemicals Forum.

Pulp & Beyond 2026 tapahtuman järjestää Messukeskus yhteistyössä Puunjalostusinsinöörit ry:n kanssa.

#pulpandbeyond

www.pulpandbeyond.com

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Antti Lindqvist, +358 40 725 2543, antti.lindqvist@puunjalostusinsinoorit.fi, Puunjalostusinsinöörit ry

Liiketoimintapäällikkö Anssi Rajala, +358 40 8433 936, anssi.rajala@messukeskus.com, Suomen Messut Oyj

Markkinointi- ja viestintävastaava Aleksi Kasari, +358 40 158 2138, aleksi.kasari@messukeskus.com, Suomen Messut Oyj