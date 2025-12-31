Tarinoiden taikaa Kalajärven kirjailijailloissa

Kalajärven kappelissa jatkuvat keväällä 2026 suositut kirjailijaillat. Tapahtumat tarjoavat tilaisuuden kohdata tunnettuja kirjailijoita ja kuulla heidän teoksistaan. Vapaa pääsy – tervetuloa!

Kevään ohjelma

Ke 14.1. klo 18–20

Anna-Riikka Carlson: Rakas Eeva Kilpi, Nämä juhlat jatkuvat vielä

Teos kertoo kustantaja Carlsonin ja Eeva Kilven ystävyydestä sekä kirjallisuuden voimasta. Haikeankaunis kirja on kunnianosoitus Kilven elämäntyölle ja aidoille kohtaamisille.

Ke 11.2. klo 18–20

Elli Salo: Keräilijät

Omaääninen ja tragikoominen esikoisromaani vie kainuulaiselle leirintäalueelle, jossa karhunkuvausbisnes, menneisyyden salaisuudet ja hallitsemattomat olosuhteet kietoutuvat yhteen. Tarina tutkii ihmisten halua kerätä ympärilleen asioita ja eläimiä.

Ke 11.3. klo 18–20

Max Seeck: Petetty

Intensiivinen trilleri jatkaa Milo-sarjaa. Helsinkiläinen taidegalleristi joutuu keskelle murhien ja vakoilun verkkoa, kun menneisyys alkaa paljastua armottomasti – maailmassa, jossa mikään ei ole sitä miltä näyttää. Teos jatkaa suosittua Milo-sarjaa.

Ke 22.4. klo 18–20

Janne Kataja: Loppuunmyyty

Katajan omaelämänkerta paljastaa Suomen tunnetuimman viihdyttäjän elämän käänteet rehellisesti ja humoristisesti. Tarinat kuljettavat lapsuuden lempinimestä Pikku-Pappi konkurssin varjoihin ja takaisin valokeilaan.

Haastattelijana pappi Kirsi Muurimäki. Yleisöllä mahdollisuus kysymyksiin. Kahvituotto Kirkon Ulkomaanavun kautta Ukrainan lapsille. Iltoihin mahtuu 160 ensimmäistä vierasta.

Paikka: Kalajärven kappeli, Ruskaniitty 3, Espoo.