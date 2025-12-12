Kouluterveyskysely: Opiskeluhuollon palvelut ovat Keski-Suomessa hyvin lasten ja nuorten saatavilla
Keski-Suomen kouluterveyskysely osoittaa, että opiskeluhuollon palvelut ovat hyvin lasten ja nuorten saatavilla, erityisesti psykologille pääsy on parantunut. Terveydenhoitajan palvelut ovat eniten käytettyjä opiskeluhuollon palveluista. Kyselyn tulokset tukevat palvelujen kehittämistä ja suunnittelua alueella.
Syksyllä julkaistun kouluterveyskyselyn tulokset kertovat lasten ja nuorten hyvinvoinnista ja terveydestä, mutta tulokset antavat myös tärkeää tietoa siitä, miten opiskeluhuollon palvelut vastaavat nuorten tarpeisiin Keski-Suomen hyvinvointialueella. Kouluterveyskyselyn mukaan opiskeluhuollon palvelut ovat Keski-Suomessa varsin hyvin lasten ja nuorten saatavilla ja taso on hieman parempi tai sama kuin valtakunnallisesti.
Erityisesti psykologille pääsy on parantunut kaikissa vastaajaryhmissä verrattuna edellisiin 2023 vuoden tuloksiin. Esimerkiksi lukioikäisistä vastaajista yksi prosentti koki, ettei ole päässyt psykologin vastaanotolle. Parannusta tulokseen on tullut kaksi prosenttiyksikköä.
– Tuloksissa näkyy selkeästi se, että olemme saaneet rekrytoitua psykologeja lisää, toteaa Keski-Suomen hyvinvointialueen opiskeluhuollon kuraattori- ja psykologipalveluiden palvelupäällikkö Seppo Huhtiniemi.
Myös kuraattorin palvelut ovat hyvin nuorten tavoitettavissa, sillä vain prosentti vastaajista kokee, ettei pääse kuraattorin vastaanotolle yrityksestä huolimatta.
Terveydenhoitajan vastaanotto eniten käytetty palvelu
Kaikissa ikäluokissa kolmannes vastaajista kertoi käyneensä kouluterveydenhoitajan vastaanotolla muutoinkin kuin terveystarkastuksessa.
– Kouluterveyskysely tukee sitä, mitä palveluidemme käyntimäärät näyttävät. Terveydenhoitajan vastaanotto on kyselyn mukaan eniten käytetty palvelu asiassa kuin asiassa. Tämä on meille selkeä viesti, että nykyresursseilla palvelumme ovat hyvin lasten ja nuorten saavutettavissa, sanoo koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelupäällikkö Mari Kolu Keski-Suomen hyvinvointialueelta.
Opiskeluhuollon psykologilla on lukuvuoden aikana käynyt noin 10–15 % kyselyyn vastanneista ja kuraattorilla ikäluokasta riippuen 9–14 % vastaajista.
– Tässä näkyy, että opiskeluhuollon kuraattori- ja psykologipalvelut ovat selkeästi kohdennetumpi palvelu, mutta melko laajasti käytössä. Kynnys hakeutua palveluun on tärkeä pitää jatkossakin matalana. Kun olemme osa kouluarkea, luoksemme on helppo hakeutua, toteaa Huhtiniemi.
Nuoret puhuvat heille tärkeistä asioista
Lapset ja nuoret juttelevat huoltajilleen ja myös muille aikuisille aiempaa enemmän heille tärkeistä asioista. Terveystarkastusten laatua mittaavat arvot olivat Keski-Suomen osalta kaikki hieman korkeampia koko maan tuloksiin verrattuna. Vastaajista suurin osa koki, että terveystarkastuksissa kuunneltiin heidän mielipidettään, puhuttiin heille tärkeistä asioista sekä perheeseen liittyvistä asioista. Perusopetuksen 4. ja 5. luokkalaisista 68 % ja 8. ja 9. luokkalaisista 62 % koki turvalliseksi kertoa omista asioistaan terveystarkastuksissa. Lukiossa vastaava luki oli 78 % ja ammatillisessa oppilaitoksessa 81 %.
Mielialaan liittyvissä haasteissa hakeudutaan usein matalan kynnyksen opiskeluhuollon palveluihin. Mielialaan liittyviin huoliin tukea tarvinneista 81–82 % oli saanut apua opiskeluhuoltopalveluista.
Kyselyn tuloksia hyödynnetään palvelujen kehittämisen ja suunnittelun tukena
Keski-Suomen hyvinvointialueella kouluterveyskyselyn tuloksia analysoidaan ja hyödynnetään palvelujen kehittämisen ja suunnittelun tukena. Hyvinvointialue tekee yhteistyötä kuntien ja oppilaitosten kanssa.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) valtakunnallinen kouluterveyskysely kerää tietoa perusopetuksen 4.–5.-luokkien ja 8.–9.-luokkien oppilaiden sekä lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoiden ja ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden alle 21-vuotiaiden opiskelijoiden hyvinvoinnista, terveydestä, palveluista sekä osallisuudesta. Kysely toteutetaan kahden vuoden välein. Kysely on toteutettu keväällä 2025.
Hyvinvointialue jatkaa kouluterveyskyselyn koko Keski-Suomen tason tulosten käsittelyä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
palvelupäällikkö Mari Kolu, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, Keski-Suomen hyvinvointialue, mari.kolu@hyvaks.fi, p. 040 761 6308
palvelupäällikkö Seppo Huhtiniemi, Opiskeluhuollon kuraattori- ja psykologipalvelut, Keski-Suomen hyvinvointialue, p. 050 563 2418, seppo.huhtiniemi@hyvaks.fi
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut asukkaillemme luotettavasti kaikissa tilanteissa.
Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta paranee. Rakennamme Keski-Suomen vetovoimaa ja hyvää arkea yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi.
Facebook: @hyvaks, X: @hyvaks, Instagram: @hyvaks, LinkedIn: Keski-Suomen hyvinvointialue, YouTube: Keski-Suomen hyvinvointialue
#hyvaks #hyväarkikaikille
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Keski-Suomen hyvinvointialue
Ilkka Käsmä aloittaa työnsä 1.1.2026. Korjattu tiedotteeseen. Yleislääketieteen erikoislääkäri Ilkka Käsmä on valittu konservatiivisen ja psykiatrisen palvelualueen palvelujohtajaksi12.12.2025 13:44:30 EET | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialue on nimittänyt konservatiivisen ja psykiatrisen palvelualueen palvelujohtajaksi yleislääketieteen erikoislääkäri, lääketieteen lisensiaatti Ilkka Käsmän. Hän aloittaa tehtävässään 1.1.2026.
Yleislääketieteen erikoislääkäri Ilkka Käsmä valittu konservatiivisen ja psykiatrisen palvelualueen palvelujohtajaksi12.12.2025 13:12:49 EET | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialue on nimittänyt konservatiivisen ja psykiatrisen palvelualueen palvelujohtajaksi yleislääketieteen erikoislääkäri, lääketieteen lisensiaatti Ilkka Käsmän. Hän aloittaa tehtävässään 1.1.2025.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote11.12.2025 15:53:00 EET | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 11.12.2025 klo 15:34 Ihmisen pelastaminen maastosta, Jyväskylä Pelastuslaitos sai tehtävän ihmisen pelastamisesta Jyväskylän Kanavuoreen. Pelastuslaitos avustaa kahdella yksiköllä poliisin toimintaa. Lisätietoja tehtävästä antaa poliisi.
Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunta ja turvallisuuslautakunta pitävät vuoden viimeiset kokouksensa 17.12.202511.12.2025 13:18:33 EET | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialueen hyvinvoinnin ja terveyden lautakunnan ja turvallisuuslautakunnan päätettävänä 17.12.2025 kokouksessaan on muun muassa asiakasmaksut vuodelle 2026. Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunta päättää myös järjestöavustuksista.
Keski-Suomen hyvinvointialue yhtenäistää sydänpotilaiden hoitokäytännöt terveysasemilla11.12.2025 08:50:13 EET | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialue on sopinut yhtenäiset käytännöt Sydänsairaala Novan kanssa hyvinvointialueen sydänpotilaiden tapahtuvasta hoidosta. Kardiologien erikoislääkärivastaanotot avoterveydenhuollossa siirtyvät koko hyvinvointialueella Sydänsairaala Novan toiminnaksi alkuvuodesta 2026.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme