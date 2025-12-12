Kouluterveyskysely: Opiskeluhuollon palvelut ovat Keski-Suomessa hyvin lasten ja nuorten saatavilla

Syksyllä julkaistun kouluterveyskyselyn tulokset kertovat lasten ja nuorten hyvinvoinnista ja terveydestä, mutta tulokset antavat myös tärkeää tietoa siitä, miten opiskeluhuollon palvelut vastaavat nuorten tarpeisiin Keski-Suomen hyvinvointialueella. Kouluterveyskyselyn mukaan opiskeluhuollon palvelut ovat Keski-Suomessa varsin hyvin lasten ja nuorten saatavilla ja taso on hieman parempi tai sama kuin valtakunnallisesti.

Erityisesti psykologille pääsy on parantunut kaikissa vastaajaryhmissä verrattuna edellisiin 2023 vuoden tuloksiin. Esimerkiksi lukioikäisistä vastaajista yksi prosentti koki, ettei ole päässyt psykologin vastaanotolle. Parannusta tulokseen on tullut kaksi prosenttiyksikköä.

– Tuloksissa näkyy selkeästi se, että olemme saaneet rekrytoitua psykologeja lisää, toteaa Keski-Suomen hyvinvointialueen opiskeluhuollon kuraattori- ja psykologipalveluiden palvelupäällikkö Seppo Huhtiniemi.

Myös kuraattorin palvelut ovat hyvin nuorten tavoitettavissa, sillä vain prosentti vastaajista kokee, ettei pääse kuraattorin vastaanotolle yrityksestä huolimatta.

Terveydenhoitajan vastaanotto eniten käytetty palvelu

Kaikissa ikäluokissa kolmannes vastaajista kertoi käyneensä kouluterveydenhoitajan vastaanotolla muutoinkin kuin terveystarkastuksessa.

– Kouluterveyskysely tukee sitä, mitä palveluidemme käyntimäärät näyttävät. Terveydenhoitajan vastaanotto on kyselyn mukaan eniten käytetty palvelu asiassa kuin asiassa. Tämä on meille selkeä viesti, että nykyresursseilla palvelumme ovat hyvin lasten ja nuorten saavutettavissa, sanoo koulu- ja opiskeluterveydenhuollon​ palvelupäällikkö Mari Kolu Keski-Suomen hyvinvointialueelta.

Opiskeluhuollon psykologilla on lukuvuoden aikana käynyt noin 10–15 % kyselyyn vastanneista ja kuraattorilla ikäluokasta riippuen 9–14 % vastaajista.

– Tässä näkyy, että opiskeluhuollon kuraattori- ja psykologipalvelut ovat selkeästi kohdennetumpi palvelu, mutta melko laajasti käytössä. Kynnys hakeutua palveluun on tärkeä pitää jatkossakin matalana. Kun olemme osa kouluarkea, luoksemme on helppo hakeutua, toteaa Huhtiniemi.

Nuoret puhuvat heille tärkeistä asioista

Lapset ja nuoret juttelevat huoltajilleen ja myös muille aikuisille aiempaa enemmän heille tärkeistä asioista. Terveystarkastusten laatua mittaavat arvot olivat Keski-Suomen osalta kaikki hieman korkeampia koko maan tuloksiin verrattuna. Vastaajista suurin osa koki, että terveystarkastuksissa kuunneltiin heidän mielipidettään, puhuttiin heille tärkeistä asioista sekä perheeseen liittyvistä asioista. Perusopetuksen 4. ja 5. luokkalaisista 68 % ja 8. ja 9. luokkalaisista 62 % koki turvalliseksi kertoa omista asioistaan terveystarkastuksissa. Lukiossa vastaava luki oli 78 % ja ammatillisessa oppilaitoksessa 81 %.

Mielialaan liittyvissä haasteissa hakeudutaan usein matalan kynnyksen opiskeluhuollon palveluihin. Mielialaan liittyviin huoliin tukea tarvinneista 81–82 % oli saanut apua opiskeluhuoltopalveluista.

Kyselyn tuloksia hyödynnetään palvelujen kehittämisen ja suunnittelun tukena

Keski-Suomen hyvinvointialueella kouluterveyskyselyn tuloksia analysoidaan ja hyödynnetään palvelujen kehittämisen ja suunnittelun tukena. Hyvinvointialue tekee yhteistyötä kuntien ja oppilaitosten kanssa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) valtakunnallinen kouluterveyskysely kerää tietoa perusopetuksen 4.–5.-luokkien ja 8.–9.-luokkien oppilaiden sekä lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoiden ja ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden alle 21-vuotiaiden opiskelijoiden hyvinvoinnista, terveydestä, palveluista sekä osallisuudesta. Kysely toteutetaan kahden vuoden välein. Kysely on toteutettu keväällä 2025.

Hyvinvointialue jatkaa kouluterveyskyselyn koko Keski-Suomen tason tulosten käsittelyä.