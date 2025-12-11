Kattavammat vastuullisuusvaatimukset Kelan hankinnoille – toimittajien eettinen ohjeisto on päivitetty

Kela on päivittänyt hankintojaan koskevan eettisen ohjeiston. Ohje on suunnattu yrityksille, jotka toimittavat Kelalle palveluita ja tavaroita. Ohjeisto asettaa vastuullisuutta koskevat vähimmäisvaatimukset kaikille toimittajille ja heidän alihankkijoilleen, ja se otetaan osaksi kaikkia Kelan tekemiä tarjouspyyntöjä ja hankintasopimuksia.

– Haluamme olla vastuullisten ja vaikuttavien hankintojen edelläkävijä. Uudistettu ohjeisto viestii selkeästi sen kunnianhimoisen tavoitetason, jota edellytämme kumppaneiltamme, toteaa Kelan hankintayksikön päällikkö Mirke Turunen.

Kela tekee hankintoja jopa 1,5 miljardilla eurolla vuosittain. Kela hankkii muun muassa kuntoutuspalveluita ja muita etuuspalveluita, IT-palveluita ja -tarvikkeita sekä muita palveluita, tavaroita ja urakoita.

– Toimitusketjuihin voi liittyä huomattavia ympäristö- ja ihmisoikeusriskejä. Eettisen ohjeiston avulla luomme edellytykset toimitusketjujen parempaan valvontaan, sanoo Noora Fils, joka vastaa hankintojen kehittämisestä Kelassa.

Uusia teemoja eettisessä ohjeistossa

Kelan hankinnat vaikuttavat monin tavoin ihmisiin ja ympäristöön. Uudistettu ohjeisto asettaa aiempaa suuremmat odotukset etenkin ympäristövastuullisuudelle ja eettisille toimintatavoille. Myös sosiaalisen kestävyyden vaatimuksia on täsmennetty.

Ympäristövastuullisuuden näkökulmasta uusia teemoja toimittajien eettisessä ohjeistossa ovat muun muassa vesivarojen kestävä käyttö, eläinten hyvinvoinnin turvaaminen, luonnon monimuotoisuuden huomioiminen sekä vastuullinen raaka-aineiden hankinta.

– Uudistetussa ohjeistossa on mukana myös uusien teknologioiden vastuullinen käyttö, joka on entistä keskeisempää myös hankinnoissa, sanoo Kelan johtava vastuullisuuden asiantuntija Petra Elomaa.

Yleisen eettisen ohjeiston lisäksi Kela määrittelee hankinnoissaan vastuullisuuskriteerejä hankintalajikohtaisesti. Sopimuskauden aikainen seuranta ja yhteistyö kumppaneiden kanssa on myös tärkeää vastuullisuuden toteutumisen varmistamiseksi.

Kela julkaisi uudistetun eettisen ohjeiston 31.10.2025. Uutta ohjeistoa sovelletaan käynnistyvissä hankinnoissa ja uusissa hankintasopimuksissa.

