Adlercreutz: Osaamistakuu on seuraava askel vahvemman peruskoulun rakentamisessa
Arviointi suomalaisissa kouluissa vaihtelee tänä päivänä huomattavasti koulujen välillä. Joissakin tapauksissa hyvin puutteelliset taidot voivat silti johtaa hyväksyttyyn arvosanaan. Myös kiitettävien arvosanojen määrä on kasvanut selvästi ilman, että yleinen osaamistaso olisi noussut.
– Arviointi, joka ei ole yhdenvertainen, ei hyödytä ketään. Jos se ei ole luotettava tai johdonmukainen, se synnyttää eriarvoisuutta ja rajoittaa oppilaiden mahdollisuuksia kehittyä, sanoo RKP:n puheenjohtaja, opetusministeri Anders Adlercreutz.
Hallitus on jo tehnyt useita konkreettisia toimia perustaitojen vahvistamiseksi. Äidinkielen, kirjallisuuden ja matematiikan oppituntien määrää on lisätty alemmilla vuosiluokilla, ja oppimisen tuki on uudistettu ja vahvistettu vuosittaisella sadan miljoonan euron lisäpanostuksella. Syksyllä otettiin lisäksi käyttöön kännykkäkielto opetuksessa, tavoitteena parantaa luokkien työrauhaa ja siten parantaa edellytyksiä oppimiselle.
Seuraava vaihe on osaamistakuu – lakiesitys, joka on nyt lausuntokierroksella.
– Osaamistakuu tarkoittaa, että määrittelemme selkeästi rajan hylätyn ja hyväksytyn välillä ja täsmennämme, mitä taitoja eri arvosanojen tulee vastata. Näin säädämme kansallisella tasolla sen vähimmäisosaamistason, joka tulee saavuttaa siirryttäessä vuosiluokalta seuraavalle. Samalla arviointikriteerien määrää yksinkertaistetaan. Tämä keventää opettajien työtaakkaa ja tekee arvioinnista sekä sujuvampaa että selkeämpää, Adlercreutz sanoo.
Lakiesityksen on tarkoitus tulla voimaan vuonna 2027.
– Askel askeleelta vahvistamme peruskoulua. Meidän on voitava luottaa siihen, että jokainen oppilas saa tarvitsemansa tuen ja opetuksen selviytyäkseen koulupolullaan ja rakentaakseen tulevaisuuttaan.
Yhteyshenkilöt
Andreas Elfvingspecialmedarbetare, erityisavustaja (Anders Adlercreutz)Puh:+358 50 310 0274
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p.
Ingå får 459 000 euro extra statsunderstöd från staten11.12.2025 14:22:23 EET | Pressmeddelande
SFP:s riksdagsledamot och kommunstyrelsens ordförande i Ingå, Henrik Wickström, är glad över att regeringen i dag har beslutat att tilldela Ingå kommun en förhöjning av statsandelen enligt prövning. Ingå får 459 000€. Övriga kommuner i Västnyland ansökte inte om extra stöd.
Inkoo saa 459 000 euroa ylimääräistä valtiontukea11.12.2025 14:22:23 EET | Tiedote
RKP:n kansanedustaja ja Inkoon kunnanhallituksen puheenjohtaja Henrik Wickström on tyytyväinen hallituksen päätökseen myöntää Inkoon kunnalle ylimääräistä harkinnanvaraista valtionosuutta. Rahoitusta myönnetään 459 000 euroa. Muut kunnat Länsi-Uudellamaalla eivät hakeneet avustusta.
Helhetsskoldag kunde öka barnens välmående och använda kommunernas resurser bättre11.12.2025 14:06:10 EET | Pressmeddelande
Idag publicerades resultaten från årets Move!-mätningar, som används för att mäta den fysiska funktionsförmågan hos elever i årskurs 5 och 8 i den grundläggande utbildningen. För tredje året i rad har resultaten förbättrats en aning, något som riksdagsledamot och SFP:s vice ordförande Sandra Bergqvist gläds åt.
Kokonaiskoulupäivä voisi parantaa lasten hyvinvointia ja tehostaa kuntien resurssien käyttöä11.12.2025 14:06:10 EET | Tiedote
Tänään julkaistiin tämän vuoden Move!-mittausten tulokset, joita käytetään mittaamaan perusopetuksen 5. ja 8. luokan oppilaiden fyysistä toimintakykyä. Tulokset ovat parantuneet hieman jo kolmantena vuotena peräkkäin – kehitys, jota kansanedustaja ja RKP:n varapuheenjohtaja Sandra Bergqvist ilolla tervehtii.
Henriksson på Sámi Summit i Bryssel: Finland måste be samerna om ursäkt11.12.2025 10:42:04 EET | Pressmeddelande
– Rekommendationerna i sannings- och försoningskommissionens slutrapport måste tas på allvar och genomföras. Och som jag sagt redan för många år sedan: Finland måste be samerna om ursäkt, säger Europaparlamentariker, Renew Europes vice ordförande Anna-Maja Henriksson (SFP).
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme