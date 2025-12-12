Joulun suurteos soi Vaasan kirkossa

Liekö juhlavampaa joulumusiikkia olemassakaan kuin Bachin Jouluoratorio? Teos on todellinen runsaudensarvi – laaja esiintyjäensemble, loisteliaat aariat ja vaikuttavat kuoronumerot tekevät siitä yhden barokin suurimmista juhlanumeroista.

Lahjakkaan ja ilmaisuvoimaisen mezzosopraanon Jingjing Xun lisäksi konsertissa esiintyvät saksalaissyntyinen ja useasti palkittu sopraano Kathrin Lorenzen, kysytty espanjalaistenori Juan de Dios Mateos sekä kansainvälisesti menestynyt armenialainen basso Aksel Daveyan. Yhdessä he muodostavat vahvan ja monipuolisen solistiryhmän Bachin musiikin tulkintaan.

Kokonaisuuden johtaa orkesterin entinen ylikapellimestari Tomas Djupsjöbacka, joka on tunnettu energisestä ja inspiroivasta muusikkoudestaan. Luvassa onkin kattaus, joka johdattaa yleisön joulun tunnelmiin erityisen vaikuttavalla tavalla.