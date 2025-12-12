Vaasan kaupunki - Vasa stad

Joulun suurteos soi Vaasan kirkossa

12.12.2025

Vaasan kaupunginorkesteri kruunaa syyskautensa perjantaina 19.12. klo 18.00 Vaasan kirkossa, jossa kuullaan yksi klassisen musiikin hienoimmista mestariteoksista. Johann Sebastian Bachin Jouluoratorio tarjoaa koskettavan johdatuksen kohti joulun aikaa. Konsertissa orkesteri saa ympärilleen poikkeuksellisen tasokkaan ja kansainvälisen solistikunnan, johon kuuluu muun muassa Mirjam Helin -laulukilpailun voittaja Jingjing Xu. Mukana on myös Vaasan ylpeys, Kamarikuoro Canticum Maris.

Liekö juhlavampaa joulumusiikkia olemassakaan kuin Bachin Jouluoratorio? Teos on todellinen runsaudensarvi – laaja esiintyjäensemble, loisteliaat aariat ja vaikuttavat kuoronumerot tekevät siitä yhden barokin suurimmista juhlanumeroista.

Lahjakkaan ja ilmaisuvoimaisen mezzosopraanon Jingjing Xun lisäksi konsertissa esiintyvät saksalaissyntyinen ja useasti palkittu sopraano Kathrin Lorenzen, kysytty espanjalaistenori Juan de Dios Mateos sekä kansainvälisesti menestynyt armenialainen basso Aksel Daveyan. Yhdessä he muodostavat vahvan ja monipuolisen solistiryhmän Bachin musiikin tulkintaan.

Kokonaisuuden johtaa orkesterin entinen ylikapellimestari Tomas Djupsjöbacka, joka on tunnettu energisestä ja inspiroivasta muusikkoudestaan. Luvassa onkin kattaus, joka johdattaa yleisön joulun tunnelmiin erityisen vaikuttavalla tavalla.

Julens mästerverk klingar i Trefaldighetskyrkan12.12.2025 12:33:01 EET | Tiedote

Vasa stadsorkester avslutar höstsäsongen fredagen den 19.12 kl. 18.00 i Vasa kyrka, där ett av den klassiska musikens mest storslagna mästerverk får ljuda. Johann Sebastian Bachs Juloratorium bjuder på en djupt berörande väg in i julens stilla tid. Konserten samlar ett exceptionellt högklassigt och internationellt solistfält, där bland andra Mirjam Helin-tävlingens vinnare Jingjing Xu medverkar. Medverkar gör också Kammarkören Canticum Maris.

