Julens mästerverk klingar i Trefaldighetskyrkan
Vasa stadsorkester avslutar höstsäsongen fredagen den 19.12 kl. 18.00 i Vasa kyrka, där ett av den klassiska musikens mest storslagna mästerverk får ljuda. Johann Sebastian Bachs Juloratorium bjuder på en djupt berörande väg in i julens stilla tid. Konserten samlar ett exceptionellt högklassigt och internationellt solistfält, där bland andra Mirjam Helin-tävlingens vinnare Jingjing Xu medverkar. Medverkar gör också Kammarkören Canticum Maris.
Finns det något mer högtidligt verk än Bachs Juloratorium? Verket är ett sant överflödshorn – den stora ensemblen, de strålande ariorna och de mäktiga körsatserna gör det till en av barockens största musikaliska feststunder.
Förutom den begåvade och uttrycksfulla mezzosopranen Jingjing Xu medverkar den prisbelönta tyskfödda sopranen Kathrin Lorenzen, den eftertraktade tenoren Juan de Dios Mateos från Spanien samt den internationellt framgångsrike armeniske basen Aksel Daveyan. Tillsammans bildar de en stark och mångsidig solistgrupp för tolkningen av Bachs musik.
Helheten leds av orkesterns tidigare chefsdirigent Tomas Djupsjöbacka, känd för sitt energiska och inspirerande musicerande. Publiken kan vänta sig en konsert som på ett alldeles särskilt sätt förmedlar julens stämning.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Mia Huhta
Intendent
+35840 524 8877
mia.huhta@vaasa.fi
Kuvat
Linkit
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vaasan kaupunki - Vasa stad
Joulun suurteos soi Vaasan kirkossa12.12.2025 12:32:58 EET | Tiedote
Vaasan kaupunginorkesteri kruunaa syyskautensa perjantaina 19.12. klo 18.00 Vaasan kirkossa, jossa kuullaan yksi klassisen musiikin hienoimmista mestariteoksista. Johann Sebastian Bachin Jouluoratorio tarjoaa koskettavan johdatuksen kohti joulun aikaa. Konsertissa orkesteri saa ympärilleen poikkeuksellisen tasokkaan ja kansainvälisen solistikunnan, johon kuuluu muun muassa Mirjam Helin -laulukilpailun voittaja Jingjing Xu. Mukana on myös Vaasan ylpeys, Kamarikuoro Canticum Maris.
Förslag: Liftis trafikering och fordon uppdateras – konkurrensutsättning år 202612.12.2025 11:37:50 EET | Pressmeddelande
Förslaget till Vasa stads och Korsholms kommuns gemensamma kollektivtrafiknämnd är att de trafikavtal som gäller Liftis trafik upphör med Vekka Group Oy 31 december 2026. Vasa stad gör år 2026 en konkurrensutsättning av ett nytt huvudavtal och fordon för kollektivtrafiken.
Esitys: Liftin liikennöinti ja kalusto uudistuvat – kilpailutus alkaa vuonna 202612.12.2025 11:37:21 EET | Tiedote
Vaasan kaupungin ja Mustasaaren kunnan yhteiselle joukkoliikennelautakunnalle esitetään, että Lifti-liikenteen liikennesopimukset Vekka Group Oy:n kanssa päättyvät 31.12.2026. Vaasan kaupunki aloittaa liikennöinnin uuden pääsopimuksen ja joukkoliikennekaluston kilpailutuksen vuonna 2026.
Vasa får priset Årets gångkommun11.12.2025 16:32:44 EET | Pressmeddelande
Pyöräilykuntien verkosto ry har utsett Vasa stad till Årets gångkommun 2025. Erkännandet beviljas nu för första gången. Motiveringen är Vasas långsiktiga arbete för att bygga ut promenadcentrum, innovativ vinterväghållning samt att staden har som ett strategiskt mål att genom systematiskt arbete främja gång.
Vaasa palkittiin Vuoden kävelykuntana11.12.2025 16:32:27 EET | Tiedote
Pyöräilykuntien verkosto ry on valinnut Vaasan kaupungin Vuoden kävelykunnaksi 2025. Tunnustus myönnettiin nyt ensimmäistä kertaa. Valinta perustuu Vaasan pitkäjänteiseen työhön kävelykeskustan laajentamisessa, innovatiiviseen talvikunnossapitoon sekä kävelyn systemaattiseen edistämiseen osana kaupungin strategisia tavoitteita.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme