Julens mästerverk klingar i Trefaldighetskyrkan

Vasa stadsorkester avslutar höstsäsongen fredagen den 19.12 kl. 18.00 i Vasa kyrka, där ett av den klassiska musikens mest storslagna mästerverk får ljuda. Johann Sebastian Bachs Juloratorium bjuder på en djupt berörande väg in i julens stilla tid. Konserten samlar ett exceptionellt högklassigt och internationellt solistfält, där bland andra Mirjam Helin-tävlingens vinnare Jingjing Xu medverkar. Medverkar gör också Kammarkören Canticum Maris.

Finns det något mer högtidligt verk än Bachs Juloratorium? Verket är ett sant överflödshorn – den stora ensemblen, de strålande ariorna och de mäktiga körsatserna gör det till en av barockens största musikaliska feststunder.

Förutom den begåvade och uttrycksfulla mezzosopranen Jingjing Xu medverkar den prisbelönta tyskfödda sopranen Kathrin Lorenzen, den eftertraktade tenoren Juan de Dios Mateos från Spanien samt den internationellt framgångsrike armeniske basen Aksel Daveyan. Tillsammans bildar de en stark och mångsidig solistgrupp för tolkningen av Bachs musik.

Helheten leds av orkesterns tidigare chefsdirigent Tomas Djupsjöbacka, känd för sitt energiska och inspirerande musicerande. Publiken kan vänta sig en konsert som på ett alldeles särskilt sätt förmedlar julens stämning.

Yhteyshenkilöt

Mia Huhta
Intendent
+35840 524 8877
mia.huhta@vaasa.fi

Joulun suurteos soi Vaasan kirkossa12.12.2025 12:32:58 EET | Tiedote

Vaasan kaupunginorkesteri kruunaa syyskautensa perjantaina 19.12. klo 18.00 Vaasan kirkossa, jossa kuullaan yksi klassisen musiikin hienoimmista mestariteoksista. Johann Sebastian Bachin Jouluoratorio tarjoaa koskettavan johdatuksen kohti joulun aikaa. Konsertissa orkesteri saa ympärilleen poikkeuksellisen tasokkaan ja kansainvälisen solistikunnan, johon kuuluu muun muassa Mirjam Helin -laulukilpailun voittaja Jingjing Xu. Mukana on myös Vaasan ylpeys, Kamarikuoro Canticum Maris.

