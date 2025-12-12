Julens mästerverk klingar i Trefaldighetskyrkan

Finns det något mer högtidligt verk än Bachs Juloratorium? Verket är ett sant överflödshorn – den stora ensemblen, de strålande ariorna och de mäktiga körsatserna gör det till en av barockens största musikaliska feststunder.

Förutom den begåvade och uttrycksfulla mezzosopranen Jingjing Xu medverkar den prisbelönta tyskfödda sopranen Kathrin Lorenzen, den eftertraktade tenoren Juan de Dios Mateos från Spanien samt den internationellt framgångsrike armeniske basen Aksel Daveyan. Tillsammans bildar de en stark och mångsidig solistgrupp för tolkningen av Bachs musik.

Helheten leds av orkesterns tidigare chefsdirigent Tomas Djupsjöbacka, känd för sitt energiska och inspirerande musicerande. Publiken kan vänta sig en konsert som på ett alldeles särskilt sätt förmedlar julens stämning.