Tammikuu tuo mukanaan hauskoja ja jänniä seikkailuja alakouluikäisille
Alkuvuoden hurjimpiin uutuuskirjoihin lukeutuu tanskalaisen hittisarjan Mitä sinä tekisit? ensimmäinen osa Chilizombit. Luvassa on myös vanhoja tuttuja suosikkeja Keltaisesta lumimiehestä ja Maailman parhaasta puumajasta Mestarietsivä Peppusen isään, Dandy Peppuseen.
Pimeä talvi vaatii talttuakseen kivaa puuhaa, ja siihen tarkoitukseen nämä Otavan tammikuussa ilmestyvät koululaisten uutuuskirjat sopivat mitä parhaiten! Seuraavasta listasta löytyy hauskaa, jännää ja ajatuksia herättävää lastenkirjallisuutta kaiken tasoisille lukijoille.
Emil Landgreen: Mitä sinä tekisit? Chilizombit (suom. Sirpa Alkunen), ilm. 12.1.2026
Hulvattomassa, upeasti kuvitetussa kirjassa on yli 20 erilaista loppua!
Chilizombit aloittaa Mitä sinä tekisit? -kirjasarjan, jossa lukija saa itse päättää juonen. Tarina alkaa, kun koulun uusi kokki tarjoilee oppilaille niin tulista chiliä, että he alkavat muuttua punaisiksi zombeiksi. Kirjassa on monia eri polkuja, ja lukuisten mahdollisten loppujen ansiosta sen voi lukea uudestaan ja uudestaan.
Kirjailija ja kuvittaja Emil Landgreen on aina rakastanut videopelejä ja kirjojen lukemista – ja haaveillut niiden yhdistämisestä. Entä jos kirjan voisi pelata läpi?
”Haluatko hypätä zombikasojen yli ja yrittää paeta?
Siirry sivulle 29."
”Hyökkäätkö rumia zombeja vastaan aseenasi kumisaappaat?
Siirry sivulle 106.”
Hannele Lampela, Joonas Utti ja Anttu Harlin: Keltainen lumimies – Ihan jäätävä mysteeri!, ilm. 15.1.2026
Tuiskula on pieni pohjoinen kylä, jossa sataa lunta ympäri vuoden ja asukkailla on toinen toistaan omituisempia tapoja. Se myös sijaitsee Hirviövuoren juurella.
Osmon paras ystävä Gustav aiheuttaa kaaosta kaikkialla, minne menee, sillä Gustav on, noh - hirviö (shh, älä kerro muille). Nyt ystävyksiä piinaa jännittävä jäämysteeri. Osmon serkku Rita on nimittäin innostunut veistämään järkyttävän huonoja jääveistoksia, mutta yön aikana ne muuttuvat kertakaikkisen upeiksi!
Kuka on jäisen salaisuuden takana ja miksi taiteilija veistää vain öisin?
Troll, Robinson Haruhara ja Akihiro Kikuchi: Dandy Peppusen nuoruusvuodet – Merirosvon aarre (suom. Mayu Saaritsa), ilm. 22.1.2026
Nimeni on Peppunen, Dandy Peppunen!
Mestarietsivä Peppusen räväkkä isä Dandy Peppunen seikkailee nuorena arkeologin alkuna. Selväksi käy, mistä mestarietsivä on perinyt uljaan ulkomuotonsa ja briljantin päättelykykynsä. Ja totta kai – myös Dandy osaa ratkaista tapaukset yhdessä pöräyksessä!
Hurjassa nuoruudessaan Dandy Peppunen ehti jahdata myös merirosvon aarretta!
Mukana on kiva etsintätehtävä. Aidon mangan tavoin kirja luetaan oikealta vasemmalle.
Andy Griffiths ja Terry Denton: Maailman paras puumaja, 169 kerrosta (suom. Anssi Alanen), ilm. 22.1.2026
Andyn ja Terryn hullunkurinen puumaja on saavuttanut lopullisen mittansa. Kaikkien aikojen suurimmasta ja sekavimmasta kyhäelmästä löytyy uutuutena sähköponitalli, metelikerros sekä peililabyrintti, joka on erityisen kätevä piiloleikissä.
Mutta nyt peilien sisään on vahingossa jäänyt porukkaa, joka pitäisi saada ulos. Lisäksi Herra Isonenä odottaa jälleen uuden kirjan käsikirjoitusta pika-aikataululla. Selviytyykö sankarikaksikko viimeisestä pinteestään?
Vauhdikkaan ja runsaasti kuvitetun huumorisarjan päättävä kolmastoista osa.
Muista myös nämä kouluikäisten suosikkisarjojen jatko-osat:
Tapani Bagge ja Silja-Maria Wihersaari: Elsan ja Elmerin etsivätoimisto – Puhelinvarkaat, ilm. 8.1.2026
Pip Bird ja David O’Connell: Yrmeä yksisarvinen – Jäälohikäärme (suom. Susanna Sjöman), ilm. 8.1.2026
Juha-Pekka Koskinen ja Saana Nyqvist: Mysteerijengi – Kosken kummajainen, ilm. 8.1.2026
Jørn Lier Horst ja Hans Jørgen Sandnes: Etsiväkaksikko 17 – Operaatio Kepponen (suom. Sanna Manninen), ilm. 8.1.2026
Juhana Salakari ja Jii Roikonen: Vitsipitsa ja hillitön hikka (Kirjakärpänen-sarja), ilm. 15.1.2026
Mila Teräs ja Janni Mäkinen: Hotelli Hämärä ja muotokuvan mysteeri (Kirjakärpänen-sarja), ilm. 15.1.2026
Sabine Lemire ja Rasmus Bregnhøi: Mira: finnejä, rillejä, pikkusiskoja (suom. Sirpa Alkunen), ilm. 22.1.2026
Kazu Kibuishi: Amuletti. Haltijaprinssi (suom. Jouko Ruokosenmäki), ilm. 29.1.2026
