Onko toivelistallasi robotti-imuri? Joka kolmannessa perheessä toivotaan siivousrobottia lahjaksi tänä jouluna
Vuoden kiireisimmän ajan ollessa käsillä, suomalaiset haaveilevat ennen kaikkea siitä, miten kotiaskareita voisi helpottaa. Kotitalousrobottibrändi ECOVACS ROBOTICSin YouGovilla teettämän tutkimuksen mukaan jopa yli kolmannes (36 %) pikkulapsiperheistä, joissa ei ole jo robotti-imuria, toivotaan sen löytyvän kuusen alta jouluna.
Avun hankkiminen arjen askareisiin ja ajan säästäminen ovat monen mielessä erityisesti kiireisen loppuvuoden ja joulusiivousurakan keskellä. Kodin eri pintojen puhdistukseen suunnitellut siivousrobotit ovat oiva valinta siivousurakassa auttamiseen, ja suomalaiset harkitsevat vakavasti sympaattisen robottiavun hankkimista.
Ecovacsin YouGovilla teettämän tuoreen tutkimuksen perheen ikärakenteella on merkitystä siihen, miten haluttu perheenjäsen robotti olisi. Tutkimuksen mukaan 36 prosenttia suomalaisista perheistä, joissa on pieniä lapsia, toivoisi saavansa ensimmäisen siivousrobottinsa jo tänä jouluna.
Ylipäätään perheet, joissa on kotona asuvia lapsia, kokevat robotti-imurin tai siivousrobotin tarpeelliseksi (30 %). Sen sijaan kaikista suomalaisista – myös niistä, joilla on jo robottiapua kotona – 16 prosenttia toivoo löytävänsä robotin kuusen alta. Uudellamaalla robottia odotetaan lahjaksi kaikkein innokkaimmin.
Siivousrobotit ovat kehittyneet viime vuosina huimasti, ja nykyaikaiset siivousrobotit eivät ainoastaan imuroi, vaan myös moppaavat itsestään puhdistuvilla toiminnoilla, mitkä puhdistavat mopin ja tyhjentävät pölyn itse ilman pölypussia, tehden siivouksesta entistä automatisoidumman ja tehokkaamman.
ECOVACS ROBOTICS
ECOVACS ROBOTICS on maailman suurin siivousrobottien valmistaja ja toiseksi suurin toimija pohjoismaisilla markkinoilla, joilla se kasvaa nopeasti. ECOVACSilla on suomenkielinen sovellus sekä suomenkielinen asiakaspalvelu puhelimitse, sähköpostitse ja sovelluksen sisäänrakennettu chat. ECOVACSilla on myös paikallisia huoltokeskuksia Suomessa korjauksia varten. Konserni on perustettu vuonna 1998, ja se on toimittanut siivousrobotteja kotitalouksien käyttöön vuodesta 2006 lähtien. Yrityksen slogan ”Robotics for All” kuvastaa yrityksen tavoitetta keventää jokapäiväisten kotitöiden taakkaa ja tehdä elämästä helpompaa ja miellyttävämpää.
Lisätietoja on osoitteessa www.ecovacs.com
