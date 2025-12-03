Onko toivelistallasi robotti-imuri? Joka kolmannessa perheessä toivotaan siivousrobottia lahjaksi tänä jouluna

Avun hankkiminen arjen askareisiin ja ajan säästäminen ovat monen mielessä erityisesti kiireisen loppuvuoden ja joulusiivousurakan keskellä. Kodin eri pintojen puhdistukseen suunnitellut siivousrobotit ovat oiva valinta siivousurakassa auttamiseen, ja suomalaiset harkitsevat vakavasti sympaattisen robottiavun hankkimista.

Ecovacsin YouGovilla teettämän tuoreen tutkimuksen perheen ikärakenteella on merkitystä siihen, miten haluttu perheenjäsen robotti olisi. Tutkimuksen mukaan 36 prosenttia suomalaisista perheistä, joissa on pieniä lapsia, toivoisi saavansa ensimmäisen siivousrobottinsa jo tänä jouluna.

Ylipäätään perheet, joissa on kotona asuvia lapsia, kokevat robotti-imurin tai siivousrobotin tarpeelliseksi (30 %). Sen sijaan kaikista suomalaisista – myös niistä, joilla on jo robottiapua kotona – 16 prosenttia toivoo löytävänsä robotin kuusen alta. Uudellamaalla robottia odotetaan lahjaksi kaikkein innokkaimmin.

Siivousrobotit ovat kehittyneet viime vuosina huimasti, ja nykyaikaiset siivousrobotit eivät ainoastaan imuroi, vaan myös moppaavat itsestään puhdistuvilla toiminnoilla, mitkä puhdistavat mopin ja tyhjentävät pölyn itse ilman pölypussia, tehden siivouksesta entistä automatisoidumman ja tehokkaamman.