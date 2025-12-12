Joulupöydän ytimessä kotimaisuus – maaseudun vuodenkierto ohjaa ruokavalintoja

Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Joulu kokoaa suomalaiset kotimaisen ruuan äärelle. Joulun juhlapöytä rakentuu kotimaisista raaka-aineista: juureksista, perunasta, kananmunista, lihasta sekä vilja- ja maitotuotteista. Ne kertovat suomalaisen ruuantuotannon monipuolisuudesta ja vastuullisuudesta. 

Maaseudulla vuodenkierto näkyy erityisesti loppuvuonna, kun sadonkorjuun kiireet väistyvät talven hiljaisempaan aikaan. Vaikka pellot lepäävät, työ maatiloilla jatkuu ympäri vuoden eläinten hoidosta metsätöihin ja tulevan satokauden valmisteluun.

Kotimainen joulu
Kotimainen joulu Kuva: Henri Uotila Kuvat vapaasti median käytettävissä

Maaseudun vuodenkierto ja joulu

Vuosi päättyy jouluun, on aika hengähtää. Joulu on perinteinen ruokajuhla, jolloin kokoonnutaan perheen, suvun ja ystävien kanssa kotimaisen kattauksen ääreen. Maaseudulla syksy on kiireistä aikaa kasvukauden päättyessä sadonkorjuuseen. Kasvukauden päätyttyä pellot lepäävät tulevaa kevättä varten, mutta viljelijän työ jatkuu läpi vuoden: eläimet hoidetaan päivittäin, kasvinviljelytiloilla valmistaudutaan uuteen satokauteen ja varastovihanneksia kauppakunnostetaan. Talvella tehdään myös metsätöitä, ja moni maatalousyrittäjä tekee talvikaudella tienhoitotöitä.

Juuresten ja perunan juhlaa

Joulun ruokapöytä on rikas ja runsas ja sen voi rakentaa oman maun mukaan. Moni nauttii jouluna myös kokkaamisesta pitkän kaavan kautta: nyt on aika kaivaa esiin leivinlaudat sekä painekattilat ja valmistaa ruokaa antaumuksella.

Perinteiset juureslaatikot ovat joulun ikisuosikkeja, ja juurekset maistuvat myös rosollissa, uunijuureksissa ja raasteissa. Peruna on kotikeittiön monipuolinen luottopelaaja, joka sopii niin kalojen kaveriksi kuin imellettyyn perunalaatikkoon. Tyylikkäät hasselbackanjuurekset kruunaavat kasvisten ystävän juhlapöydän. Juurekset ja perunat varastoidaan olosuhteissa, jotka takaavat niiden tuoreuden ja laadun aina uuteen satokauteen saakka.

Kinkku ja muut kotimaiset juhlapöydän tähdet

Kinkku on edelleen joulupöydän kunkku, ja kotimaisuus on suomalaisille tärkeä ostokriteeri. Tarjolla on erikokoisia kinkkuja ja valmiiksi kypsennettyjä vaihtoehtoja. Kotimainen kinkku on vastuullinen valinta: suomalainen sika saa pitää saparonsa, ja liha on antibiootitonta, jäljitettävää ja maukasta.

Kinkun rinnalla kannattaa muistaa kotimainen kalkkuna, broileri ja juhlava naudanliha. Juhlapöydän kruunuksi sopii esimerkiksi kalkkunapaisti, kokonainen broileri tai näyttävä naudanpaisti.

Makeat päätökset ja monipuoliset maitotuotteet

Jouluillan voi viimeistellä pienellä makealla jälkiruualla tai leivonnaisella. Monipuoliset maitotuotteet tarjoavat runsaasti vaihtoehtoja joulunajan herkutteluun. Suomalaisten maitotuotteiden valikoima on poikkeuksellisen laaja. Tuttujen perustuotteiden ohella löytyy paljon uutta kokeiltavaa. Smetanalusikallinen pyöristää kinkun kastikkeen täydelliseksi, ja kotimainen herkuttelujuusto maistuu piparin päällä. Myös juustojen kotimaisuus kannattaa tarkistaa pakkauksesta.

Kotimaisuus on joulupöydän alku ja juuri

Ruokamarkkina-asiantuntija Heidi Siivonen muistuttaa, että kaikki alkaa maalta.

  • Suomalainen alkutuotanto takaa, että kotimaisia, maukkaita ja turvallisia elintarvikkeita on saatavilla ympäri vuoden. Kun valitset kotimaisen tuotteen, valitset samalla työtä ja elinvoimaa Suomeen, Siivonen kertoo.  

Hyvää Suomesta -merkki auttaa tunnistamaan kotimaiset elintarvikkeet, ja Sirkkalehti-merkki kertoo kotimaisista kasviksista, vihanneksista ja joulukukista.

  • Kaupassa on hyvä tarkistaa myös lihan, kalan ja juustojen alkuperämaa. Suomalainen ruoka on tuotettu ihmisten, eläinten ja ympäristön hyvinvointi huomioiden, muistuttaa Siivonen.

Vinkit leppoisaan jouluiluun

  • Mitään ei ole pakko olla, eikä joulun tarvitse näyttää samalta kuin ”kaikilla muilla”. Talvisydän taittuu tavallaan, pienesti tai suuresti.
  • Varaa ruokaa maltillisesti. Mitä enemmän laatuja, sitä vähemmän kutakin tarvitaan. Kaikkea ei tarvitse olla pöydässä kerralla, jolloin makuihin ei ehdi kyllästyä.
  • Vältä hävikkiä: kaupat ovat auki läpi joulun. Suunnittele ostokset niin, että kylmäsäilytystilaa riittää. Jos teet ruokia etukäteen, jäähdytä ne nopeasti ja pakasta heti jäähtyneenä.
  • Jäähdytä kinkku nopeasti ja säilytä se kylmässä, hyvin peitettynä. Vie tarjolle vain tarvittava määrä siivuja.
  • Ennakoi ja oikaise: monet jouluruuat voi tehdä valmiiksi ja pakastaa. Valmisruuat ja puolivalmiit tuotteet, kuten kasvissoseet, helpottavat kiireessä.
  • Kysy kukkien ja kuusen alkuperää: kaunein joulukukka on kotimainen!
  • Moni Lähiruokapäivästä tuttu kohde on avoinna myös jouluna. Tutustu kohteisiin ja suunnittele retki maaseudulle: https://lahiruokapaiva.fi/

Kurkkaa myös:

Neljä kotimaista joulumenuta – näin rakennat joulupöydän eri tyyleillä https://www.mtk.fi/-/kotimainen-ruokapoyta-menu

Jouluiset reseptit: MTK:n jouluherkkuarkisto https://www.mtk.fi/reseptit/-/categories/10511051#10511050

Mielitkö maalle jouluksi? Maaseutumatkailukohteita www.matkamaalle.fi

Lisätietoja: Heidi Siivonen, ruokamarkkina-asiantuntija, MTK,  040 568 8802

